RUGBY. ‘‘Nullissimes’’, ‘‘méconnaissables’’, etc. La Presse incendie le XV de France et applaudit l’Italie

Après le match nul entre l’Italie et le XV de France, la Presse française et étrangère ne s’est pas montrée tendre avec les Bleus de Fabien Galthié.

C’est un sacré coup dans la nuque. Ce dimanche 25 février, le XV de France a concédé un match nul inattendu face à l’Italie (13-13), du côté de Villeneuve d'Ascq. Pour cette 3e journée du Tournoi des 6 Nations 2024, des Italiens appliqués et acharnés en défense ont contenu un XV de France apathique. En France, la Presse a aussitôt souligné l’échec des Bleus, quand la Presse étrangère pleure surtout un exploit italien raté de peu.

RUGBY. RÉSUMÉ VIDÉO. Cataclysme, le XV de France concède le match nul contre une Italie solide

La France fustige les Bleus

Ainsi, L’Équipe titre son journal du lundi en parlant de Bleus “perdus”, après ce résultat neutre qui a des airs de défaite. Dans ses colonnes, le quotidien n’épargne pas les joueurs du XV de France qu’il qualifie de “nullissimes”. Dans une critique acerbe faite aux Bleus, Renaud Bourel pointe du doigt une défaite qui ne peut pas s’expliquer en se réfugiant seulement en parlant des absents. Il évoque cela avec un trait d’humour incisif :

Arrêtez tout, on a la solution ! Et si on leur faisait porter à tous un legging sous le short. Noir de préférence. Comme le petit nouveau à 7, là ! Oui, celui qui débute et qui a l'air de pas trop mal se débrouiller à Vancouver. En tout cas, il va vite. Lui. Et puis il est efficace dans les rucks. Il a même battu l'Irlande. C'est une idée, comme ça, en passant. Ça en fait toujours une de plus que toute l'attaque française réunie, dimanche.”

Du côté du Midi Olympique, le bihebdomadaire évoque des Bleus “méconnaissables” dans le nord de la France. Dans son analyse du match, le journal spécialisé explique qu’à “chaud, l’impression laissée par ce dernier match est désastreuse.” Dans une description qui n’épargne rien aux locataires de Marcoussis, l’appréciation du match explique aussi ceci : “Globalement, on n’oublie rien de cette équipe de France rongée par le doute, bouffie d’angoisse et fatalement incapable de trancher la tête à cet adversaire enchaînant depuis dix ans les cuillères de bois avec une ponctualité admirable.”

''Honteux'', ''Match nul, dans tous les sens du terme'', le XV de France évite la cata face à l'Italie, ses supporters sont dépités

Du côté de la Presse généraliste, Le Monde évoque un “XV de France méconnaissable (qui) évite la chute, mais trébuche contre l’Italie”. Du côté du Figaro, on parle d’un groupe français “en pleine débandade” qui, en plus d’être “laborieux et imprécis”, ont “beaucoup gâché” avant “de sombrer après l'expulsion de Danty”. Enfin, Libération parle “d’un match nul comme une défaite” et catégorise l’affrontement comme “moche et honteux au possible”.

Le monde du rugby déçu pour l’Italie

En dehors de nos frontières, le débat est plutôt centré sur la performance de l’Italie que sur l’échec des Bleus. Même si certains mentionnent “la fin du rêve” de titre, comme l’Irish Times, c’est bien la “victoire fuyant les Italiens” qui passionnent les Anglo-saxons. Sur tous les papiers concernés, le visage abattu de Garbisi ponctue le match nul où l’ouvreur a “raté l'occasion tardive d'écrire l'histoire de l'Italie”, selon Rugby Pass.

VIDÉO. RUGBY. 6 Nations. Carton rouge pour Danty, le XV de France en difficulté contre l’Italie

En Grande-Bretagne, la BBC explique que “l'Italie n'a jamais été menaçante avant les dernières minutes, lorsque l'histoire était en vue.” Le média britannique notifie aussi que “la France n'a pas encore retrouvé sa forme d'avant la Coupe du Monde, celle qui faisait croire à tant de personnes qu'elle continuerait sur sa lancée et remporterait la Coupe Webb Ellis à domicile.” Pour ESPN, l’action en fin de match a été “un raté qui empêche l’Italie de battre la France en concédant un nul dramatique”.

En Italie, le sentiment est contrasté, comme l’illustre cette phrase de Sky Sports Italia : “Déception d'un manque de réussite ou, au contraire, satisfaction d'un match nul contre la quatrième équipe du monde ?” D’un autre côté, certains médias voient le verre à moitié plein, comme la Gazzetta dello sport qui se congratule : “Ils passent devant les Fidji : l'Itarugby dans le top 10 mondial. Cela n'est pas arrivé depuis 2013”. De la même manière, le Corriere dello sport se satisfait d’une “fin de série de défaites négatives” du côté des Transalpins.

RUGBY. 6 Nations. Matthieu Jalibert touché contre l'Italie, la Malédiction des Blessures pour le XV de France