RUGBY. RÉSUMÉ VIDÉO. Cataclysme, le XV de France concède le match nul contre une Italie solide

L’Italie a surpris le XV de France à domicile en arrachant un match nul pour leur 3e journée du Tournoi des 6 Nations.

Du côté de Villeneuve-d'Ascq, le XV de France recevait l’Italie pour la 3ᵉ journée des 6 Nations. Ce dimanche 25 février, les Bleus voulaient se remobiliser après deux performances peu réjouissantes face à l’Irlande, puis en Écosse. Finalement, ils ne parviennent pas à convaincre dans le nord de la France et laissent derrière eux un match nul déconcertant face à des Italiens appliqués en défense. Score final : 13-13.

Un XV de France en souffrance

En début de rencontre, le XV de France a voulu imposer son rythme. Face à des Italiens sérieux et appliqués, les Bleus avançaient, mais ne transperçaient pas. Pour voir la première claire séquence de domination française, il fallait attendre la 7ᵉ minute et des charges consécutives de Paul Boudehent, François Cros et Charles Ollivon. Finalement, le capitaine du jour tombait dans l’en-but avant d’être couvert par un amas de joueurs. Le Toulonnais inscrivait le seul essai tricolore de la journée.

Ensuite, les Français avançaient, mais marquaient seulement 3 points supplémentaires durant les 40 premières minutes. Les Italiens fournissaient les efforts défensifs nécessaires et les Bleus enchaînaient les actions offensives, mais manquaient de réalisme. Les locaux étaient proches d’inscrire un deuxième essai à la 26ᵉ minutes, après un dégagement raté de Juan Ignacio Brex, mais Boudehent perdait le ballon avant de transmettre à Matthis Lebel. Quelques minutes après, les Bleus échouaient encore à moins de 5 mètres de la ligne italienne. Les occasions manquées s’enchainaient durant tout le premier acte.

De plus, les Bleus se faisaient peur d’un point de vue physique sur le premier acte. En première période, Gaël Fickou semblait touché, mais insistait pour conserver sa place. Ensuite, Matthieu Jalibert soufrait d’un arrêt buffet de Tommaso Menoncello, à la demi-heure de jeu. L’ouvreur sortait définitivement sur blessure à la 37ᵉ minute. L’ouvreur de l’UBB se tordait de douleur et le genou semblait touché.

Juste avant le retour aux vestiaires, les Bleus perdaient également Jonathan Danty. Cependant, le centre français quittait ses partenaires suite à un plaquage haut, sanctionné d’un carton rouge. Les Bleus étaient en difficulté et la mi-temps est sifflée par Christophe Ridley sur le score de 10 à 3.

La résilience italienne proche de l’exploit

En début de seconde période, Fabien Galthié faisait peau neuve et envoyait du sang frais. Alors que Moefana rentrait à la fin du premier acte, pour remplacer Jalibert, six autres joueurs faisaient leur entrée sur la pelouse à la 49e minute de jeu. Ainsi, Lucu, Tuilagi, Baille, Woki, Mauvaka et Atonio quittaient le pré. Ils étaient remplacés par Le Garrec, R. Taofifenua, S. Taofifenua, Roumat, Marchand et Aldegheri, qui tentaient d’amener un peu plus d’intensité.

Côté italien, les coéquipiers de Paolo Garbisi réalisaient une prestation particulièrement solide défensivement. À l’heure de jeu, la quasi-totalité du pack affichait plus de 10 plaquages réussis au compteur, seul le pilier Zilocchi était en dessous, avec tout de même 8 étreintes. D’un point de vue indiscipline, les deux formations étaient souvent reprises par l’officiel de la rencontre, avec plus de 10 pénalités de chaque côté.

À la 71ᵉ minute, l’Italie se montrait réaliste offensivement et baladait les Bleus d’un côté à l’autre du terrain. Finalement, Ange Capuozzo plongeait dans l’en-but et les Transalpins revenaient à égalité avec les Bleus.

Après une longue résilience, les Italiens pensaient arracher la victoire aux Bleus à la 80e+2 minute de jeu avec une pénalité de Paolo Garbisi. Cependant, le ballon tombait du tee avant que le buteur du RCT ne s’élance, ce dernier se dépêchait de remettre le cuir sur son support au plus vite. Dans la précipitation, le demi d’ouverture tapait le poteau droit et le ballon finissait en touche. Score final : 13-13.

