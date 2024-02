''Honteux'', ''Match nul, dans tous les sens du terme'', le XV de France évite la cata face à l'Italie, ses supporters sont dépités

Ce dimanche, le XV de France affrontait l'Italie dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont concédé le match nul.

Ce dimanche, le XV de France affrontait l'Italie dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Après une défaite contre l'Irlande et succès laborieux face à l'Écosse, les Bleus avaient à coeur de faire un gros match.

Enorme ovation du public à Lille, n'en deplaise à certains medias, la popularité du XV de France est tjs aussi haute! #FRAITA pic.twitter.com/Zemfn9mvNH — Charles Nastorg (@CharlNastorg) February 25, 2024

Une rencontre attendue par les supporters. Ils n'ont pas oublié le score sans appel durant la Coupe du monde à Lyon où les Tricolores avaient passé 60 points.

Bon, après la purge face à l'Écosse lors de la journée précédente. J'espère que ce sera un match plus abouti du XV de France aujourd'hui contre l'Italie.#FRAITA February 25, 2024

C'est très malin ça de faire des feux d'artifice et fumigènes avec le toit fermé... #FRAITA #FRAvITA February 25, 2024

Kika foutu le feu au stade de Lille ? #FRAITA pic.twitter.com/1KgnXrTLwA — RugbyC🏉mics (@GenussSpass) February 25, 2024

Si les mecs de l’entretien pouvait allumer la VMC du stade, ce serait cool ! #6Nations #FRAITA — Clio (@Clio_642) February 25, 2024

Les Bleus ont inscrit le premier essai par Ollivon, sa 16e réalisation.

si il valide l'essai, c'est magique !! #FRAITA — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) February 25, 2024

Huhu encore un arbitrage vidéo sur les lignes qui nous avantage#FRAITA — Julien Ballaire (@Julien_Ballaire) February 25, 2024

On est vraiment bien avec le TMO. parce qu'encore là, l'action d'Ollivon n'était pas claire du tout, tout comme l'essai.#FRAITA #VINations #6Nations — Erwan Chapel (@Air1_16) February 25, 2024

Gros début du match faut mettre du rythme et de l’intensité on démarre très bien ce match va falloir scoré au plus vite mais on prend les points 🏉🔥🇫🇷 #FRAITA — Dylan 95 (@Dylan240396) February 25, 2024

Putain mais Fickou des passes, des passes s’il te plaît. #FRAITA — Audrey ✨ (@preciousjunhee) February 25, 2024

La France a été particulièrement performante en mêlée.

#FRAITA ouuuh l'axe droit 33 tonnes à fait mal 😁 — OLIV 🇫🇷 (@OLIV_1981) February 25, 2024

Bon la satisfaction de ce tournoi c’est quand même la mêlée #fraita — Le briseur de rêves (@agrougrou34) February 25, 2024

L'axe droit de la mêlée du #XVdeFrance va être interdit par les Conventions de Genève #FRAITA — Julien Ballaire (@Julien_Ballaire) February 25, 2024

Les Italiens je vous adore mais il va falloir être pragmatique un moment.

Une pénalité à 30 mètres, il faut peut-être prendre les points, surtout quand il n'y a que 10-0 après 20 minutes de jeu. Surtout après avoir été fanny il y a deux semaines face à l'Irlande. #FRAITA — Tom (@Tom_Gagniare) February 25, 2024

et on tape au pied pour rien !!! #FRAITA — Romain Cro 🇫🇷⚜️🟥⬛ (@romain_cro) February 25, 2024

Aucun plan de jeu derrière.

Aucune inspiration.

Pour le moment on dit un GRAND MERCI aux gros.

Vive les gros. #FRAITA — L'autre Con (@DelasalleSamuel) February 25, 2024

Tuilagi ne veut pas porter le ballon, il préfère porter Cyril Baille entrain de porter le ballon #fraIta — Lionel Faure (@lionelbfaure) February 25, 2024

Dominateurs, les Français ont cependant manqué de justesse dans le dernier geste.

Mais que de cafouillages sérieux #FRAITA — Erwan Maitre 📸 (@3rwan2LuX) February 25, 2024

L’Irlande aurait deja marqué 4 fois. #FRAITA — minitaf (@minitaf1) February 25, 2024

Insupportable l'équipe de France de rugby qui joue trop facile au lieu de se concentrer. À la fin ça ne fait qu'un seul essai contre des Italiens à la rue #FRAITA — Valeee (@Vaalent1) February 25, 2024

C'est décidément pas son jour à Jalibert #FRAITA — GuiGrn (@GuiGrlv) February 25, 2024

Après une première période brouillonne, les Bleus ne menaient que 10 à 3.

#FRAITA@CorentinSellin @SALESSEFabien

Je ns trouve encore très très convalescent. 10-0 à la mi temps seulemt avec 1 infériorité numérique à nouveau.

Une charnière encore une fois lente, peu inspirée stt Jalibert qui certes est sorti & des 3/4 peu percutants

Bref pas folichon — HistoireSW 🇺🇦 (@HistoireSW) February 25, 2024

Comment peut-on dégueuler une dizaine d'occasions d'essai en une mi-temps??? Surtout face à une équipe aussi faible. Devant, on est solides malgré des retards dans les rucks. Derrière, dès qu'on écarte, c'est horrible, à l'image des innombrables mauvais choix de Jalibert. #FRAITA — ptimayovergnat 🏉🤘 💉💉💉 (@ptimayovergnat) February 25, 2024

Devant on est dans le vrai!

Derrière c’est catastrophique #FRAITA — Jo Naseaux (@jo_naseaux) February 25, 2024

Le XV de France a perdu Jalibert sur blessure et Danty sur un carton rouge.

Ce tournoi aura permis d’apporter beaucoup d’éléments

- On ne fait rien sans Dupont

- Ntamack est un titulaire

- on doit changer nos centres et certains auraient du avoir leur chance aujourd’hui (mais Galthié a un problème avec le changement) #FRAITA — cwoox (@cwoox) February 25, 2024

From "Champion du monde à la maison, c'est sûr !" to "la grosse galère de jouer l'Italie à la maison" really fast ! #FRAITA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) February 25, 2024

Le XVde France est quand même bien malade que c’est brouillon on est à la bourre partt et encor un carton rouge le 2eme en 3 match c’est beaucoup trop #FRAITA — Chamalovergna (@chamalovergna) February 25, 2024

Heureusement que c’est l’Italie car si c’était l’Irlande #FRAITA — Alonso Michèle. (@Cotecoaching) February 25, 2024

Un vol hyper Sonic Vancouver Lille dure combien de temps ?! #SixNationsRugby #FRAITA — BenyBoy (@BenyBoy16829050) February 25, 2024

L’arbitre qui voit pas la différence entre un en avant et un arrachage 😒 #fraita — Le briseur de rêves (@agrougrou34) February 25, 2024

Une rencontre qui s'est transformé en piège malgré les intentions tricolores.

Trois fois en trois matches que Le Garrec remplace Lucu avant l'heure de jeu ou quasi.



Changer un #oui9 à ce moment là ça n'est jamais un simple coaching physique.



Sa première titularisation n'est sans doute pas si loin.#fraita — CharlesHenri Fondras (@CHFondras) February 25, 2024

Bonne nouvelle : le rouge n'a rien changé, on joue de la même façon qu'en 1ere période



Mauvaise nouvelle : on joue de la même façon qu'en 1ere période#FRAITA — LePetitSudisteduSF (@Thephx8) February 25, 2024

Ou est l’équipe de France de la cdm 😢 #FRAITA — AntoinEEE 🇫🇷 (@Spartt61) February 25, 2024

Je sens tellement qu’on va perdre ptdrrrrrr #FRAITA — Nana 🪩💎🎧 (taylor's version) (@nanak0matsuu) February 25, 2024

Depuis le début du Tournoi, on vit un retour fracassant de ce meme… et j’aime vraiment pas beaucoup ça 😭 #FRAITA pic.twitter.com/pyzmQRBQ8K — Justine Saint-Sevin 🦊 (@JustineStSevin) February 25, 2024

Les Italiens ont fini par marquer un essai et revenir à hauteur.

Peut-être qu’une défaite va forcer le staff à effectuer des vrais changements ! #FRAITA — AlexFr (@Alexis91F) February 25, 2024

On leur a mis 60pts à la coupe du monde y a moins de 6 mois et là y a 13-13 et on se chie dessus c'est une dinguerie #FRAITA — Blaim (@Jsuisunecouleur) February 25, 2024

Fin de match sous tension.

Je me demande si cette claque va pas nous faire du bien finalement #FRAITA — Aurélien (@AurelienSal) February 25, 2024

J’ai hâte d’entendre la la conférence de presse de Galthié il va nous dire encore que c’est un match formidable ??#FRAITA pic.twitter.com/5A56WYbvmj — SCANDAL (@Sc2ndAl) February 25, 2024

Vous voyez cette offensive c'est représentatif de cette équipe de France : AUCUN attaquant ne vient au soutien et laisse le copain y aller tout seul. Là où les arrières doivent proposer des solutions, ils restent apathique. On perd le ballon par un manque de confiance. #FRAITA — Tanguy – Rugby Prime (@tanguyscigala) February 25, 2024

On joue à 14 avec des mecs qui sont même pas à leur poste



Notre arrière est en 10

Notre ailier est arrière

Notre centre est ailier#FRAITA — Syddreai (@Matt_Evahale) February 25, 2024