VIDÉO. RUGBY. Out du XV de France, Couilloud illumine le Top 14 pour saluer Galthié

Il est l’un des grands absents du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations, Baptiste Couilloud a été excellent avec le LOU face à l’USAP en Top 14.

Le petit prodige rhodanien a encore fait des siennes. Face à l’USAP, le demi de mêlée du LOU Rugby Baptiste Couilloud a réalisé une belle partition du côté de Lyon. Juste après l’annonce de la liste de Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations, dont-il est absent, le détonateur lyonnais a été omniprésent.

Couilloud loin du XV de France, ça donne quoi ?

Avec un essai au compteur, après une belle course en soutien d’une percée de Semi Radradra, le Bleu marque le tableau des scores de son empreinte. Mais au-delà de cet essai, le demi de mêlée a surtout brillé par le travail inné de son poste : la passe et l’éjection.

Tout le long du match et surtout lors des actions chaudes du LOU, le numéro 9 colle aux avancées de son équipe. Rapide et précis, il a fait tourner la tête à la défense catalane qui n’avait pas le temps de se repositionner efficacement. Bien aidé par ses avants, le demi de mêlée a montré qu’il était tout aussi décisif dans le jeu que généreux dans les tâches liées à son poste.

TOP 14. 50 essais à 25 ans : Baptiste Couilloud est-il le 9 le plus décisif de la planète ?

Le feu-follet du LOU Rugby

Connu pour transporter autant de valises qu’un A380, Baptiste Couilloud n’a pourtant pas été appelé avec le XV de France. Cependant, le demi de mêlée ne réalise pas un début de saison ridicule. Il a déjà inscrit 4 essais en Top 14 depuis le début de l’exercice. Seuls Santiago Arata (5 essais) et Nolann le Garrec (6 essais) le dépassent chez les demi de mêlée.

Dans sa carrière en Top 14, Baptiste Couilloud reste encore aujourd’hui le numéro 9 le plus prolifique de l’Hexagone. Avec 46 essais inscrits (0,4 essai par match) depuis ses débuts en 2016, il est loin devant tous les autres 9 du Championnat. Il se situe même devant Antoine Dupont sur cette statistique-là (3 essais pour 0,3 essai par match), même si sur l’ensemble de la carrière, c’est bien le Toulousain qui lui passe devant.

TOP 14. RUGBY. Le demi de mêlée le plus décisif du championnat ? Ce n’est pas Dupont !

Lyon, surprise du Top 14 ?

De plus, le LOU Rugby avait à cœur de briller face à l’USAP. Pointant à la 13e place avant le lancement de la 13e journée de Top 14, Lyon avait la possibilité de quitter la zone rouge en cas de victoire. Désormais, c’est chose faite. Avec 24 points, les Lyonnais doublent Oyonnax et Perpignan et rejoignent la 11e place du classement, à seulement 4 points de Bayonne (10e).

Sur la période de Doublons, Lyon a un programme très chargé qui pourrait leur faire connaître une fin de saison inattendue. En effet, durant la période du Tournoi des 6 Nations, le LOU n’affronte que des équipes situées entre la 13e et 7e place. Une rampe de lancement inattendue face à des adversaires directs qui, en cas de série victorieuse, pourrait leur permettre de figurer dans la première partie de tableau au retour des internationaux.

