6 NATIONS. Jalibert blessé, qui à l'ouverture du XV de France face au Pays de Galles ?

Touché au genou, Matthieu Jalibert est vraisemblablement forfait pour la suite du Tournoi. Qui remplacera l'ouvreur bordelais, alors ? Un ouvreur ? Thomas Ramos ?

Au milieu du marasme, on en aurait presque oublié l'inquiétude qui a gagné les supporters des Bleus au moment de la sortie de Matthieu Jalibert. Fauché par un plaquage à retardement de Fischetti en plein sur l'articulation, l'ouvreur bordelais est sorti à la demi-heure de jeu face à l'Italie. À titre indicatif, le soir même et à 500 km de là, le pilard moldave de l'ASM Cristian Ojovan prenait un rouge pour une situation peu ou prou similaire...

RUGBY. 6 Nations. Matthieu Jalibert touché contre l'Italie, la Malédiction des Blessures pour le XV de FrancePassé le coup de gueule et sans se demander si une expulsion italienne aurait bouleversé la suite du match (la prestation des Bleus ne mérite aucune circonstance atténuante), on cherchera donc désormais à faire fi de tout le reste et à se demander seulement qui pourrait bien remplacer Jalibert face aux Gallois. Car dans deux semaines, il faudra aller livrer une autre bataille à Cardiff, qui, en l'état actuel des choses, peut davantage nous laisser penser à Azincourt qu'à Austerlitz.



Face à l'Italie, c'est Thomas Ramos, arrière de son état mais titulaire 9 fois sur 10 cette saison à l'ouverture avec Toulouse, qui a terminé le match au poste. Avec plus ou moins de réussite, ce dernier trouvant plusieurs fois des décalages par la passe en direction de l'aile de Damian Penaud mais demeurant globalement à l'image de ses coéquipiers, à savoir un peu sans solution.

À l'heure actuelle, il paraît selon nous être la solution la plus plausible pour diriger le jeu face aux hommes en rouge, le 10 mars. Face au mur, Fabien Galthié et son staff chercheront probablement à amener du leadership à des postes clés et surtout, à éviter de jeter des garçons sans repères dans l'arène du Principality Stadium.

RUGBY. ‘‘Nullissimes’’, ‘‘méconnaissables’’, etc. La Presse incendie le XV de France et applaudit l’ItalieEt Ramos remplit tous ses critères, lui qui connaît parfaitement le système et qui brille habituellement à ce poste en club. Mais d'autres options s'offrent à Galette pour ne pas bouleverser tout son champ profond. En première ligne, bien sûr, celle d'Antoine Gibert, qui figure dans les 33 du groupe France depuis le début de la préparation au Tournoi.

RUGBY. 6 Nations. XV de France. Antoine Gibert : De l'ombre des stars à la lumière bleueFormé en 9 mais principalement ouvreur depuis quelques saisons, l'enfant du 92 devrait connaître sa première feuille de match internationale dans la capitale galloise. Avec un maillot de titulaire ? L'option paraît peu probable mais le garçon de 26 ans aura pour lui de pouvoir apporter un peu de fraîcheur à cette équipe qui en manque cruellement en ce moment.

Dernières options

D'autant plus si Nolann Le Garrec débute dans la Principauté. Auquel cas la tentation d'associer les deux larrons du Racing pourrait être grande. Enfin, on rappellera qu'Antoine Hastoy portait encore le maillot Bleu il y a 5 mois, que son compère rochelais Hugo Reus tient la dragée haute cette saison en Top 14 ou que Louis Carbonel revient très fort en ce moment. Et demeure, pour ainsi dire, le meilleur ouvreur du Top 14 en ce début d'année 2024. Suffisant pour être rappelé ?