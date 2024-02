VIDEO. 6 NATIONS. France/Italie fait polémique : la pénalité de Garbisi aurait-elle dû être re-tiré ?

Paolo Garbisi a manqué la pénalité de la gagne face aux Bleus, ce dimanche. Mais l’ouvreur italien a t-il été gêné par les Tricolores ?

Malheureusement, que dire ? Vulgairement, que les Bleus ont été affligeants, ce dimanche face à l’Italie. Avec xylophagie que ces petits coqs ont fait front et se sont bien battus contre les voisins transalpins, pour reprendre les mots de Fabien Galthié ? Tant de choses ayant déjà afflué depuis lors et parce que tout le monde a vu la même chose que nous, dans le Nord, on ne le fera pas.

Ici, on prendra la tangente et, passé outre la blessure de Matthieu Jalibert qui aurait, selon nous, dû déboucher sur un carton rouge (comme ce fut le cas pour le droitier de Clermont Cristian Ojovan pour le même type de geste incontrôlé) contre le pilier italien Fischetti. On s’attardera sur l’ultime pénalité de Paolo Garbisi, qui a heurté le poteau.

L’ouvreur italien a flanché au meilleur des moments pour les Bleus mais ce coup de pied n’aurait-il pas dû être re-tiré ? Certes, les Dieux du rugby ont fait tomber son ballon et son rituel préparatoire annihilé, le néo-toulonnais a foiré. Mais les Bleus ne l’ont-ils pas gêné ? Sky Sports Italia interroge : "Et les Français ont-ils été arrêtés à 10 mètres ? Plus de non que de oui. Pourquoi personne n'a demandé à l'arbitre de vérifier ? Re-tirer le coup de pied aurait été une conséquence logique."

Il est vrai que certains tricolores ont bougé, mais c’était au moment où le ballon était en train de tomber du tee. Le doute semble donc ici permis. Notre arbitre maison, Dédé Puiledébut, corrobore d’ailleurs cela : "M. Carley a pris la bonne décision, je pense, car ce qui était clair pour tout le monde c'est que Garbisi avait mal posé son ballon." Pour l'ancien arbitre international Nigel Owens, la situation est beaucoup moins claire. Le Gallois a déclaré sur ses réseaux que la pénalité aurait dû être tirée de nouveau car "on ne peut pas charger un buteur tant qu'il n'est pas entré en contact avec le ballon".

Quid de la montée de quelques pas de Sébastien Taofifenua avant que Garbisi ne s’élance, 3 secondes avant la fin de la minute de préparation autorisée ? Arrêté par ses coéquipiers et un signe de l’arbitre, le pilier des Bleus ne semble pas dépasser la zone des 10 mètres autour de l’ouvreur des Azzurris.

Rien de vraiment comparable au coup de pied d’Aaron Cruden avec les All Blacks en 2013, re-tiré car gêné par une montée intempestive de toute une ligne irlandaise. Et lors duquel Richie McCaw avait joué de tout son pouvoir pour faire refaire la transformation.

Bref, les Français ont été malins sur ce coup. Et peut-être pour la seule fois du match.

