CHAMPIONS CUP. Épatant leader du Premiership, Northampton peut-il (vraiment) renverser le Leinster ?

Doté d’un pack solide et d’une ligne de 3/4 exaltante, Northampton croit en ses chances de faire tomber le Leinster chez lui. En espérons que les absences ne plombent pas les Saints.

Si vu de France, tous les yeux sont rivés sur les Toulouse/Harlequins et - dans une moindre mesure - Clermont/Sharks cette semaine, sachez qu’il y aura deux autres demi-finales ce week-end. Et si Gloucester vs Trévise ne pètera probablement pas l’audimat, un petit Leinster vs Northampton à Croke Park peut, lui, valoir le détour.

‘‘Comment allons-nous stopper Ntamack et Dupont ?’’ : Les Harlequins en alerte avant la demie face au Stade ToulousainLe Leinster en collerait 40 à l’importe quel club anglais, vous dites ? S’il est vrai que Leicester en a pris 36 en quart de finale de Champions Cup au mois d’avril, puis que La Rochelle est reparti les valises pleines de Dublin (40 à 13), gageons que Northampton donnera plus de fil à retordre aux rouquins de Dublin.

Une équipe taillée pour l'attaque



Pourquoi ? Parce que la dynamique des Saints n’a absolument rien à voir avec celle des formations citées ci-dessus. En 2024, les gars des Midlands surfent sur 8 victoires en 10 matchs (dont 2 face au Munster 59 points passés à des Bulls remaniés) et, façon Harlequins, scorent beaucoup ! Sur la période, ils affichent d’ailleurs une moyenne de 38,5 points inscrits par match, tandis que leur défaite (avec quelques absences de marque) contre les Quins le week-end dernier se solda par un tableau d’affichage à 73 points.

VIDÉO. A 7 jours de croiser Toulouse, les géniaux Harlequins enflamment Twickenham dans un match à 73 pointsUn bilan qui trouve genèse dans la force de frappe offensive de cette équipe, bourrée de dangers permanents derrière. Ici, l’on pense à Tommy Freeman, l’ailier/centre titulaire avec l’Angleterre durant le dernier tournoi, James Ramm, l’épais australien (1m91 pour 97kg) en pleine bourre en ce moment (6 essais sur les 5 derniers matchs) ou encore George Furbank, le talentueux arrière capé 8 fois avec le XV de la Rose.





Mais aussi et surtout à un certain Ollie Sleightholme. Fils de la légende de Northampton du même nom, l’ailier de 24 ans est une véritable flèche (on parle du joueur le plus rapide d’Angleterre avec Adam Radwan), qui désarçonne aussi les défenseurs grâce à ses changements de rythme, ses courses chaloupées et une force incroyable dans le bas du corps notamment.



Si bien qu’il demeure un athlète (1m81 pour 93kg) extrêmement difficile à faire tomber qui affiche des statistiques tout simplement délirantes en 2024 : 9 essais en 9 matchs, rien que ça. Pour voir plus loin, le meilleur marqueur du Premiership (11 essais en 11 matchs) plante même toutes les 85 minutes cette saison…



Des qualités qui ne pourront bien évidemment se mettre au service du collectif que si et seulement si le pack des Saints tient bon la barre face au mastodonte du Leinster. Qu’à cela ne tienne, Furlong, Doris et McCarthy devraient trouver à qui parler avec Iyogun, Lawes, Ludlam, Augustus et peut-être Tom Pearson.

RUGBY. ''Garde ta bouche fermée'', la réponse cinglante d'Etzebeth à Lawes sur fond de joute verbaleUn flanker abrasif, massif et coureur, encore incertain pour un problème au dos. Mais le staff des Saints fait tout ce qu’il peut pour le remettre sur pied, dixit coach Dowson il y a 10 jours. La révélation de la saison dernière ne serait en effet pas de trop pour tenter de bouger l’armada dublinoise, devant 82 000 personnes…