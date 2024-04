VIDÉO. A 7 jours de croiser Toulouse, les géniaux Harlequins enflamment Twickenham dans un match à 73 points

Emmenés par un Marcus Smith une nouvelle fois inspiré, les Harlequins ont battu les leaders du Premiership, Northampton, 41 à 32. Le rugby champagne était de sortie.

On ne les refera pas. A chaque fois que cette équipe rentre sur le terrain, elle le fait pour écarquiller autant que possible les yeux des spectateurs. Et s'ils ne sont pas assez cliniques pour certains, ils restent toujours fidèles à leurs convictions de jeu.



Eux ? Ce sont bien sur les Harlequins. Ce samedi, les Londoniens retrouveront d’ailleurs le Stade Toulousain pour ce qui s’annonce comme l’une des demi-finales les plus folles (et donc passionnantes) de l’histoire de la Champions Cup.

Champions Cup. La billetterie de Stade Toulousain - Harlequins dévalisée, panique chez les supporters !Deux formations qui tournent respectivement à 37 et 45 points inscrits en moyenne par match cette saison dans la compétition. En quart de finale, Toulouse avait d’ailleurs lâché les chevaux en seconde période pour finalement étriller Exeter 64 à 26, quand les Quins, eux, nous offraient le quart de finale le plus dingue qu’on n’ait jamais vu face à l’UBB. Avec un score final de 41 à 42, et un scénario que même Hollywood n’aurait pas songé à inventer.

CHAMPIONS CUP. Un quart de déglingo à 83 points voit l'UBB s'incliner d'un point face aux HarlequinsLe week-end dernier, alors que Toulouse a surclassé le Racing 92 à la piaule (32 à 12), les coéquipiers de Marcus Smith n’étaient pas en reste non plus. A Twickenham, devant 58 500 personnes et pour le compte de l’antépénultième journée de Premiership, ils sont venus à bout du leader Northampton - également qualifié pour les demi-finales de Champions Cup - au terme d’un match une nouvelle fois très spectaculaire.

Emmenés par leur ouvreur d’origine philippine toujours très inspiré et boostés par le retour en tant que titulaire de leur intenable 3/4 centre Luke Northmore (auteur d’un doublé), les Harlequins ont régalé. Avec des essais découlants toujours de leur fameux jeu de mouvements et de prises de risques.



A l’heure de jeu, on aurait pu penser les voir craquer face aux assauts répétés de Lawes, Sleightholme et consorts (26 à 27), mais c’était sans compter sur leur capacité à se procurer des occasions en permanence. Un ultime essai de Porter et une pénalité pour finir, leur donnera finalement une victoire bonifiée 41 à 32.

RÉSUME VIDÉO. 66 points et une orgie de jeu : Toulouse atomise les Harlequins dans le match de l’annéeCe qui peut donner quelques sueurs froides aux Toulousains. Même on rappellera qu’en décembre dernier, les coéquipiers d’Antoine Dupont avaient bien prouvé à tout le monde que dans des matchs décousus, ils n’avaient, pour sûr, absolument aucun équivalent dans l’hémisphère nord. Score final ? 19 à 47 pour les Rouge et Noirs. Mais cette fois, ce sera une demi-finale…