Champions Cup. La billetterie de Stade Toulousain - Harlequins dévalisée, panique chez les supporters !

Premier arrivé, premier servi. Les supporters toulousains qui souhaitaient assister à la demi-finale de la Champions Cup entre le Stade Toulousain et les Harlequins ont dû s'y prendre tôt. En effet, la vente grand public, ouverte ce vendredi 19 avril à 11 h, a été close après seulement 20 minutes de service.

Alors que les dernières places du Stadium de Toulouse se sont envolées en l'espace de quelques instants, les chanceux munis d'un billet devront attendre encore quelques semaines pour admirer le spectacle. La rencontre toulousano-londonienne aura lieu le dimanche 5 mai prochain à 16 h, sur l'île du Ramier.

Par ailleurs, les dernières places pour cette affiche européenne alléchante sont parties en un temps record. C'est du moins ce qu'affirme le Stade Toulousain sur ses réseaux sociaux.

🚨 Toutes les places disponibles pour la demi-finale de @ChampionsCup ont d'ores et déjà été vendues. La billetterie a connu une affluence record (tous les billets sont partis en 20 minutes !). Merci pour votre soutien et à très vite pour #STHAR ❤️

De plus, de nombreux supporters se sont plaints des conditions de vente des billets. Sous le post du club rouge et noir, certains internautes évoquent des serveurs qui n'auraient pas tenu le coup face à l'engouement des fans. Un afflux qui a visiblement tout autant surpris l'institution logée à Ernest-Wallon.

On se demande qui a pu prendre les billets !? C’est incroyable de pas avoir un système de billetterie digne du standing du stade!!! Max 10 billets on peut même pas en prendre un 😭🫣👌

Bravo🤮🤢 pour ce simulacre de vente ! Permettre aux abonnés de prendre uniquement 2 places et aux revendeurs au black d'en prendre 10 ! On devine bien les nouvelles orientations vis a vis des supporters toulousains !

C'est honteux, un sîte qui bug de partout. Pour les gens qui vivent á l'étranger, a plus de 1000 km de Toulouse et, pour autant, ne sommes pas abonnés, c'est complètement impossible. Merci! C'était notre ocasion de l'année pour aller voir le Stade á Toulouse!

Heu j'étais connectée à 11h et 1seconde, et plantage au bout de 20 secondes... Comment les autres ont fait ? Et comment j'ai pas pu valider alors que je me suis connectée de suite ? 😤