RUGBY. ''Toulouse est le principal concurrent de l’équipe de France'', le Stade moteur de l'économie du Top 14 ?

Le Stade Toulousain affronte le RCT à Marseille, promettant une rencontre épique. Avec plus de 50 000 billets vendus, l'engouement atteint des sommets historiques.

Au sortir de sa très belle qualification pour les demi-finales de la Champions Cup, le Stade Toulousain retrouve le Top 14. Au programme, un déplacement non pas à Mayol mais à Marseille pour défier le RCT. Une affiche qui fait souvent recette et qui attire les foules. La semaine passée, plus de 50 000 billets avaient déjà trouvé preneur. Pour rappel, l'enceinte marseillaise peut accueillir 67 500 personnes environ. On pourrait très bien s'approcher ou tout du moins, flirter avec les précédentes affluences pour cette rencontre.

En 2022, 64 805 fans avaient assisté au succès des Varois 19 à 15 sur les hommes de Mola. Tandis qu'en 2015, ce sont ceux de Guy Novès qui l'avaient emporté 34 à 24 aux dépens du Rugby Club toulonnais devant 64 819 âmes. Deux rencontres qui font partie des meilleures affluences du Vélodrome. On retrouve ensuite les demi-finales de la saison 2016/2017 entre Clermont, le Racing 92, La Rochelle et Toulon, avec environ 64 000 tickets vendus.

RUGBY. Vos Matchs Toulon/Toulouse et Castres/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?A l'heure actuelle, rares sont les formations qui peuvent se targuer de remplir des stades de cette capacité. Le Stade Toulousain en fait partie. "Toulouse va remplir en fin de semaine le stade Vélodrome. Aujourd'hui, Toulouse, un club qui est vraiment dans l'économie réelle, c'est le concurrent de l’équipe de France. L’équipe de France remplit le Vélodrome, Toulouse, remplit le Vélodrome. Toulouse peut remplir n’importe quel stade contre n’importe quelle équipe du Top 14."

Dans sa chronique pour Eurosport "Mourad de Toulon", l'ancien président du RCT félicite le club haut-garonnais qu'il considère comme le moteur de l’économie du Top 14. "Ce sont les bienfaits de l’économie réelle qui créé de l’économie pour l’ensemble des autres clubs." Néanmoins, l'ancien dirigeant estime qu'il faudrait peut-être revoir le système.

TOP 14. ''Je n’ai pas été assez bon pour jouer'' : Melvyn Jaminet lucide sur son passage à Toulouse"Je pense qu’à un moment, cette économie réelle qui remplit les stades à l’extérieur sur lequel le club ne touche rien, peut-être qu’à un moment, il faudra penser à le rémunérer, car c’est tout un travail qu’a réalisé Toulouse pour remplir des stades comme ça." Les supporters viennent autant pour voir du beau jeu que certains joueurs qui sont de véritables stars de l'ovalie.

Des éléments comme Antoine Dupont ou Romain Ntamack, international avec l'équipe de France à l'instar de nombreux de leurs coéquipiers, qui sont le visage du rugby tricolore à l'heure actuelle. De fait, "Toulouse est le principal concurrent de l’équipe de France en termes de remplissage des stades". Difficile de lui donner tort quand on voit les chiffres.

On rappellera tout de même que la meilleure affluence pour un match de Top 14 au Stade de France n'est pas la finale de 2023 entre Toulouse et La Rochelle (79 804) mais celle de 2014. Laquelle avait opposé Castres... à Toulon devant 80 174 supporters. Soit plus que la dernière finale de la Coupe du monde entre les All Blacks et l'Afrique du Sud (80 065 spectateurs). RUGBY. Un avantage injuste ? Mola pointe du doigt cette différence majeure entre le Top 14 et les clubs anglais