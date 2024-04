VIDEO. Médard, Clerc, Fritz… Retour sur l’unique victoire mémorable de Toulouse sur Toulon Vélodrome

Le Stade Toulousain a battu le RCT au Stade Vélodrome de Marseille à une seule reprise. C’était le 28 mars 2015, avec un doublé d’un certain Maxime Médard.

L’histoire des duels entre rouge et noir toulonnais et toulousains au stade Vélodrome remonte à 2009.

Le président du RCT Mourad Boudjellal avait décidé de délocaliser la rencontre face au club le plus titré de France, pour accueillir plus de supporters et conquérir un public dans l'antre de l'Olympique de Marseille.

Une décision qui fut une véritable réussite avec un stade plein à craquer et une victoire 14 à 9 pour le club varois face au rival de la Haute-Garonne.

Il faudra attendre 2015, pour voir le premier succès à l’extérieur des hommes de Guy Novès. Une rencontre bien plus spectaculaire qui terminera sur le score de 34 à 24.

Les coéquipiers de Patricio Albacete avaient réussi à revenir dans la partie après avoir été dominés toute la première mi-temps.

En s’appuyant sur ses internationaux et notamment l’arrière du XV de France Maxime Médard, auteur d’un doublé, le Stade Toulousain va remonter un écart de 11 points en 40 minutes.

Une confrontation qui fait désormais partie de l’histoire du TOP 14, avec des compositions impressionnantes, avec des noms légendaires comme Luke McAlister, Imanol Harinordoquy, Carl Hayman, Juan Martin Fernandez Lobbe…

COMPO TOULOUSE 2015 1 N. Tialata 2 C. Flynn 3 G. Steenkamp 4 P. Albacete 5 E. Maka 6 I.Tekori 8 L. Picamoles 7 I. Haridornoquy 9 J.M Doussain 10 L. McAlister 11 T. Matanavou 12 G. Fickou 13 F. Fritz 14 V. Clerc 15 M. Médard 16 J. Marchand 17 C. Johnston 18 S.Ferreira 19 G. Lamboley



20 Y. Camara 21 Y. Nyanga 22 23 Y. Vermaak S. Bézy

COMPO TOULON 2015 1 C. Hayman 2 G. Guirado 3 X. Chiocci 4 R. Taofifenua 5 A. Williams 6 J.M Fernandez Lobbe 8 C. Masoe 7 S. Armitage 9 S. Tillous-Borde 10 F. Michalak 11 D. Smith 12 M. Mermoz 13 M. Bastareaud 14 J. Tuisova 15 D. Mitchell 16 J.C Orioli 17 A. Menini 18 L. Chilachava 19 J. Suta



20 M. Gorgodze 21 E. Escande 22 23 R. Wulf J.M Hernandez