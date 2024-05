‘‘Comment allons-nous stopper Ntamack et Dupont ?’’ : Les Harlequins en alerte avant la demie face au Stade Toulousain

Après la victoire en championnat contre Northampton, l’entraîneur de la mêlée des Harlequins Adam Jones s’est projeté sur le match face au Stade Toulousain.

Les Harlequins, demi-finalistes de la Champions Cup après leur victoire sur la pelouse de l’UBB (41-42), affrontent Toulouse ce dimanche.

Les coéquipiers de Marcus Smith sont en grande forme actuellement, avec une récente victoire face au leader de Premiership et autre qualifié pour le dernier carré de la Champions Cup : Northampton.

Un match spectaculaire, avec beaucoup de points inscrits de la part des deux équipes (victoire 41-32 des Quins).

Un jeu d’attaque

Après cette rencontre, le coach de la mêlée des Londoniens, Adam Jones, a commencé à aborder le choc à venir contre les Haut-Garonnais en conférence de presse.

C’est une équipe formidable, avec une très bonne attaque, qui joue énormément après-contact. On l’a vu quand Northampton joue de cette façon, il va falloir se serrer un peu plus en défense.’’

A l’image de leur prestation face à Bordeaux, les champions d’Angleterre en 2021 vont devoir se déplacer en France en tant qu’outsider.

Une situation qui ne fait pas peur à l’ancien international du Pays de Galles, qui se méfie tout de même de certains internationaux tricolores.

Cette demi-finale sera un gros challenge pour les deux équipes, il faudra rééditer cette brillante performance (contre Northampton). Comment allons-nous stopper Ntamack et Dupont ? Les phases de conquêtes seront la clé, je pense. Nous voulons marquer des essais et avoir le ballon plus longtemps que nos adversaires.’’

Le chevelu gallois fait des miracles

Il faut dire qu’Adam Jones s’y connait en conquête et plus particulièrement en mêlée. Le membre du staff des Harlequins est spécialisé dans ce secteur pour les Anglais depuis 2018.

Une reconversion plutôt logique pour le pilier Gallois au CV impressionnant sur le plan international et en club. L’ancien joueur des Ospreys a remporté le Pro12 (désormais URC) à quatre reprises, ainsi que 4 Tournois des 6 Nations (dont 3 Grand Chelem).

Une longévité remarquable pour celui qui a accumulé 95 sélections avec le XV du Poireau, dont 3 participations à une Coupe du Monde (2003, 2007, 2011) et deux tournées des Lions Britanniques.

Sa présence dans le staff du club de Londres se fait ressentir. En témoigne le titre de Premiership en 2021. Et plus récemment, la magnifique performance des Harlequins en mêlée fermée face à l’UBB, avec un pack dominateur qui a mis au supplice les Bordelais.