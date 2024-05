VIDÉO. 90-0, 14 essais, etc. Northampton colle la raclée du siècle à Gloucester avec un rugby splendide !

Ce samedi 11 mai, les Northampton Saints recevaient Gloucester sur leur pelouse pour l’avant-dernière journée de Premiership.

C’est une dérouillée monumentale. Ce samedi 11 mai au Franklin's Gardens, Gloucester a terminé Fanny après avoir affronté Northampton. En l’espace de 80 minutes de jeu, les avant-derniers du championnat ont subi un 90-0 loin de leurs bases.

Festival d’essai en Angleterre

En 80 minutes, les leaders de Premiership sont allés dans l’en-but à 14 reprises. Sur tous ces essais, pas moins de 10 joueurs différents sont allés en Terre promise. Par ailleurs, le premier essai a été inscrit en seulement 48 secondes par l’arrière George Furbank.

Ainsi, les supporters de Northampton ont dû tout particulièrement apprécier cette rencontre où aucun des essais n’a été espacé de plus de 10 minutes. Par ailleurs, à partir du deuxième essai (11ᵉ) jusqu’à la dernière réalisation (12ᵉ), seulement 5 minutes séparaient, en moyenne, chaque arrivée des hommes en vert dans l’en-but.

Parmi tous les joueurs, l’ailier Ollie Sleightholme s’est illustré avec un triplé (20ᵉ, 56ᵉ et 65ᵉ). Durant la rencontre, les talonneurs se sont également régalés, puisque le titulaire Curtis Langdon (27ᵉ et 34ᵉ) et le remplaçant Sam Matavesi (49ᵉ et 77ᵉ) sont tous les deux auteurs d’un doublé.

90 à 0, une défaite historique

Résignés, les joueurs de Gloucester ont compris assez vite à quelle sauce ils allaient être mangés. Pour sauver l’honneur, ils utilisaient donc leurs rares munitions intéressantes pour essayer d’inscrire au moins un petit essai. Cependant, la tâche fut trop compliquée et les Cherry and whites n’y arrivèrent pas avec leur maigre 27 % d’occupation.

Ainsi, à la 69ᵉ minute de jeu, le buteur Charlie Atkinson prend la responsabilité de tenter d’inscrire une pénalité. Malgré le fait qu’elle se positionne en face des poteaux et à environ 30 mètres de ces derniers, le buteur échoue face aux perches.

Oh my 90 points for Saints against Gloucester. At 80-0 down Gloucester went for posts from a penalty and missed too! 🤦🏼



pic.twitter.com/o775fx9ZRQ — Andy Goode (@AndyGoode10) May 11, 2024

En plus de proposer un spectacle et un score affolant, c’est également un record dans notre ère. En effet, sur les 4 championnats majeurs de rugby dans le monde (Top 14, Premiership, URC et Super Rugby) aucune équipe n’avait encore encaissé un écart de 90 points lors d’un seul et même match au XXIe siècle. Désormais, c’est chose faite.

