''Le Leinster a envoyé ses Cadets B en Afrique du Sud'', peste Mola face aux disparités entre Irlande et France

En conférence de presse, le manager du Stade Toulousain Ugo Mola est revenu sur les problématiques du moment avant d'entamer le sprint qui les conduira vers la finale de la Champions Cup.

Grâce à sa superbe victoire sur les Harlequins ce dimanche (38 à 26), le Stade Toulousain retrouvera donc la finale de la Champions Cup pour la 8ème fois de son histoire. Une affiche de gala attend les Hauts-Garonnais dans 3 semaines, dans le magnifique écrin du Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

VIDÉO. Toulouse se fait peur face aux Harlequins, mais s’envole en finale de Champions CupReste que d'ici-là, Ugo Mola et son staff auront évidemment des casses-têtes à régler. Afin d'avoir à sa disposition un groupe frais, le 25 mai, face aux diaboliques irlandais du Leinster. Tout en conservant leur 2ème place (4 points d'avance sur le Racing, 3ème) synonyme de demi-finale directe en Top 14.

Après deux jours de coupure, le Stade Toulousain doit en effet déjà basculer sur le Top 14 et les deux matches qui l’attendent avant l'ultime échéance européenne. Au menu, la réception du leader qu'est Stade Français, pour un Clasico en prime time sur Canal Plus. Avant un déplacement à Montpellier, qui ferraille pour s’extirper de cette 13ème place maudite du championnat.

RUGBY. Top 14 et Champions CUP ? Une suprématie qui s'installe dans le temps !Et alors qu'on pouvait naturellement penser que les cadres seraient tous mis au repos à minima pour le match à Montpellier, Ugo Mola a confirmé cela entre les lignes, en conférence de presse, comme le relaie Le Figaro : "On va essayer de jouer le jeu de la fraîcheur", lance le manager aux 3 titres avec Toulouse. Avant d'avancer que "Certains d'entre eux (les cadres) vont couper".

Le Leinster largement avantagé ?

Un contexte qui lui permet de pointer à nouveau les disparités de préparation entre la France et les autres pays européens. Et d'envoyer un pique aux Dublinois, qui pour certains, n'ont disputé que les matchs de Champions Cup cette saison. "Récemment, le Leinster a envoyé ses Cadets B en Afrique du Sud pour jouer contre les Lions et les Stormers. (Ils ont d'ailleurs encaissé 86 points en 2 rencontres) Nous, on a eu droit à deux matchs qui comptaient. C'est notre configuration, notre rugby en France..."

RUGBY. Un avantage injuste ? Mola pointe du doigt cette différence majeure entre le Top 14 et les clubs anglais

Trêve de raillerie, Toulouse doit donc l'emporter dans un premier temps face à Paris ce week-end, afin de prendre un peu d'avance au classement et de voir venir. Pour cela, le club de la ville rose pourra donc compter sur son effectif pléthorique et sa jeunesse triomphante, si performante durant les doublons en ce début d'année 2024.

A laquelle vous pouvez déjà ajouter Ange Capuozzo et Seta Bituniyata, de retour à l'entraînement la semaine passée et qui postulaient déjà pour la demi-finale européenne. Ici, abondance de biens de nuit pas...