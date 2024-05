RUGBY. Top 14 et Champions CUP ? Une suprématie qui s'installe dans le temps !

Bien que la compétition soit principalement composée d'équipes anglo-saxonnes, les clubs français rayonnent depuis plusieurs saisons, n'en déplaisent à certains.

Le Top 14, le meilleur championnat du monde ?

Depuis sa création en 1996, la Coupe d'Europe est un rendez-vous important chaque saison. Après le Tournoi des 6 Nations, et avant la finale de Top 14, nous aimons nous intéresser aux parcours des clubs français face aux voisins anglo-saxons.

Par chance, ou pas d'ailleurs, les équipes du Top 14 se qualifient régulièrement dans le dernier carré, voire la finale et gagnent même souvent le titre. D'ailleurs, depuis la saison 1995/1996, la France domine en termes de trophées remportés en Champions Cup.

Au total, la Coupe d'Europe est rentrée en France à 11 reprises, contre dix fois pour nos amis anglais et sept fois du côté irlandais. Pour les clubs tricolores, Brive (1997), Toulouse (1997, 2003, 2005, 2010, 2021), Toulon (2013, 2014, 2015) et La Rochelle (2022, 2023) ont réussi l'exploit de remporter cette compétition.

Mais plus récemment, les clubs français dominent outrageusement la compétition, depuis le format à 24 équipes, instauré en 2020. Avec la victoire du Stade Toulousain ce week-end face aux Harlequins, la série de finales avec un club français se poursuit en Champions Cup. Désormais, cela sera la cinquième fois de suite qu'un club du Top 14 tentera de remporter ce prestigieux titre.

Avant la finale de Toulouse, La Rochelle a gagné les deux dernières éditions, Toulouse également en 2021, et le Racing 92 s'était incliné de peu (31-27) face aux Chiefs d'Exeter en 2020. Plus globalement, sur les douze dernières éditions, onze fois un club tricolore s'est invité à la finale !

En 2016 à Bilbao, le Racing 92 était passé une fois de plus tout près de gagner la Champions Cup face au Saracens et de réaliser un doublé avec le Top 14. Un an plus tard, c'était au tour de Clermont de nourrir des regrets contre ces mêmes Sarries. Les Franciliens s'étaient aussi cassé les dents en 2018, 15-12, face au Leinster.

Évidemment, nous nous souvenons tous du triplé magique des galactiques de Toulon, en 2013, 2014 et 2015. L'ASM avait d'ailleurs perdu deux éditions face au RCT, et d'un seul point en 2013 (16-15).

Le 25 mai à Londres, les Toulousains tenteront de gravir la montagne que représente le Leinster, pour ramener dans la ville rose la fameuse Coupe d'Europe. Ce serait alors historique, et la première fois depuis la création de la compétition qu'e la France accueille quatre fois de suite le titre.

Vous l'aurez donc compris, le rugby tricolore est à son apogée depuis plusieurs saisons, et le Top 14 prouve, année après année, qu'il est définitivement le meilleur championnat de la planète rugby.

