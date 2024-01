RUGBY. VIDÉO. 101 points/14 essais, le match de l’année s’est joué hier et c’était dingue !

En Premiership, les Bristol Bears ont reçu Bath sur leur pelouse pour un match de rugby d’anthologie au score affolant : 57-44.

Seulement 18 km les séparent. Ce samedi 27 janvier, la Premiership voyait les deux villes voisines de Bath et Bristol s’affronter. Pour l’occasion, ce sont les locaux des Bristol Bears qui se sont imposés face au Bath Rugby, sur la pelouse d’un stade Ashton Gate plein à craquer. Le score ? 57 à 44.

Eh non, vous ne rêvez pas, ce n’est pas le score cumulé d’une rencontre aller-retour, mais bel et bien l’extravagant résultat de ce derby de l’ouest de l’Angleterre. En 80 minutes, les deux formations ont inscrit pas moins de 14 essais, soit un essai toutes les 5 minutes et 42 secondes. Un scénario digne d’un blockbuster qui a émerveillé les yeux des 27 000 spectateurs présents dans le stade jusqu’aux ultimes instants.

Au vu des 15 essais, inutile de vous faire une description détaillée de chaque réalisation, au risque de vous voir vous endormir sur votre clavier. Face à ce match plutôt dingue entre les formations de Finn Russell et Virimi Vakatawa, il s’agit plutôt de faire un récapitulatif des points clé de cette rencontre assez magique. Par ailleurs, cette rencontre a été le théâtre d'une innovation, puisque le numéro 6 Steven Luatua portait un micro… en plein match !

Bristol - Bath, il était une fois dans l'Ouest

Alors que ce genre de match au score fleuve est souvent le théâtre de défense à la rue, ce n’était pas forcément le cas à Ashton Gate. Pour preuve, aucune des deux formations n’est descendue sous la barre symbolique des 80% de plaquages réussis. En moyenne, la réussite aux plaquages pointe aux alentours de 85% de plaquages réussis sur la rencontre, une moyenne habituelle pour un match de championnat. Après, pour ce qui est du placement et des systèmes défensifs, c’est une autre histoire…

Au niveau des mètres parcourus, le match a dépassé les 900 mètres gagnés ballon en main sur l’intégralité de la rencontre. Offensivement, la formation de Bristol où joue Virimi Vakatawa, rentré à la 66ᵉ minute, s’est illustrée par ses offloads avec 12 passes après contact en 80 minutes. Par ailleurs, avec 24 franchissements cumulés chez les deux équipes, on observait une percée toutes les 3 minutes et 20 secondes. Le rugby, un jeu d’évitement ?

Ensuite, il faut savoir qu’aucun des 14 essais n’a été le théâtre d’un doublé. Même ce cher, “de Pénalité” n’a marqué qu’un seul essai (sûrement une famille sud-africaine, on les voit partout sur les terrains). En effet, l’intégralité des arrivées en Terre promise se sont faites par l’intermédiaire d’un joueur différent des précédents, du premier inscrit à la 7ᵉ minute au dernier à la 79ᵉ minute.

Par ailleurs, cet ultime essai est le théâtre d’un beau retournement de situation. Alors que Bristol a tenu son match, les voisins de Bath reviennent dangereusement aux affaires en deuxième période. Alors que les visiteurs ont 90 mètres à remonter en moins de 2 minutes pour l’emporter, le score était de 50-44, Finn Russell tente d’envoyer le ballon sur l’aile pour envoyer son ailier en orbite. Problème, le coup de patte est trop court et Rich Lane s’empare du cuir pour sceller la victoire de Bristol. Le “Messi du rugby” crucifie son équipe alors qu’il tentait un coup de génie. Une vilaine habitude.

You couldn't write this 😵



A Finn Russell kick finds the hands of Rich Lane to deliver @BristolBears the West Country Derby victory!

