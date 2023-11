RUGBY. L'Angleterre réfléchit sérieusement aux ''contrats hybrides'' pour ses internationaux, quid de la France ?

L'Angleterre réfléchit aux ''contrats hybrides'' pour ses internationaux. En France, René Bouscatel veut ''maintenir le modèle français, qui est exemplaire''.

Au sortir de la Coupe du monde, toutes les nations commencent à préparer le futur en vue de l'édition 2027. Il n'y a finalement que l'Afrique du Sud, doublement titrée, qui continue de faire la fête. En France, le nouveau staff mené par Fabien Galthié a déjà mis le nez dans la stratégie en vue du prochain Tournoi des 6 Nations. Outre-Manche, un dossier plus brulant occupe pour le moment les esprits après un Mondial terminé à la troisième place. RUGBY. ''Trop de vidéo tue la vidéo, trop de datas tuent les datas'', quel jeu pour le XV de France en 2024 ?

Un résultat qu'on était loin d'imaginer il y a quelques mois après la fessée reçue à Twickenham face aux Bleus et les changements au sein du staff. Cependant, la Fédération anglaise attend plus de son équipe nationale. Mais pour cela, il faut aussi que les clubs soient performants.

L'un ne va pas sans l'autre. Aussi, la RFU réfléchit maintenant depuis quelques semaines à mettre en place des contrats hybrides pour ses meilleurs joueurs. L'idée est que le sélectionneur Steve Borthwick puisse avoir plus de "contrôle" sur certains internationaux contre une plus grande indemnité versée aux clubs.

Pour l'heure, la RFU accorde un peu moins de 50 000 euros pour chaque joueur fourni à l'équipe nationale. Il en faudra plus pour que Borthwick puisse avoir son mot à dire sur le temps de jeu des internationaux et leur préparation quand ils sont en club. "Si l’accord est approuvé, il s’agirait de l’un des changements les plus importants apportés au système anglais depuis que le jeu est devenu professionnel il y a près de 30 ans", notait le média anglais SkySports il y a quelques semaines. VIDEO. ''Le temps permettra de clarifier des choses qui semblent évidentes'', Galthié philosophe sur l'avenir du XV de FranceIl ne s'agit pas ici de contrats fédéraux comme c'est le cas en Irlande et en Nouvelle-Zélande, mais ce serait une avancée considérable dans les gestions des internationaux, compte tenu du temps qu'ils passent en sélection. Pour les clubs, cette manne financière supplémentaire serait vue d'un très bon oeil en raison des gros problèmes que connaissent les formations de Premiership depuis la crise sanitaire. Plusieurs équipes dont les Wasps ou encore Worcester et les Londons Irish ont fait faillites, entrainant de nombreux licenciements et le départ de nombreux joueurs. Dans l'Hexagone, les formations de Top 14 ont bien mieux traversé cette période grâce aux aides de l'Etat, aux efforts des supporters et des joueurs.

Néanmoins, la question de la gestion des internationaux est toujours sur la table. Le sélectionneur et les instances dirigeantes vont à nouveau se retrouver pour discuter en ce début de cycle. René Bouscatel, président de la LNR, indique au Midi Olympique que la feuille de route établie avec les staffs des plus gros fournisseurs d'internationaux, le XV de France et les dirigeants, court jusqu’en 2027. "Alors, cela ne sert à rien de laisser croire qu’on pourrait tout envoyer valser. Si l’on souhaite la faire évoluer, on le pourra d’un commun accord et en bonne intelligence." RUGBY. Quel numéro 9 pour le XV de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations ?Il n'est donc pas question de tout changer. "Il faut maintenir le modèle français, qui est exemplaire", lance l'ancien patron du Stade Toulousain. Les clubs français brillent sur la scène européenne, les équipes de France sont performantes, avec notamment trois titres mondiaux de rang chez les U20. Néanmoins, "ces résultats sont le fruit d’une synergie avec nos clubs et nos compétitions qui sont le socle de tout." Pour l'heure, la mise en place de contrats spécifiques pour les internationaux à XV ne semble donc pas sur la table. Mais l'équipe de France, c'est la vitrine du rugby français, et "il faut donc tout faire pour qu’elle ait de bons résultats."