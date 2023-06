RUGBY. ANGLETERRE. La Premiership à 10 clubs va-t-elle être bradée ?

Après la suspension des London Irish, le diffuseur de la Premiership BT Sport demande une remise sur les droits télé. Un coup dur pour le rugby anglais.

RUGBY. Trois faillites en Premiership, et si le désastre se transformait en opportunité pour le rugby anglais ?Avec la suspension des London Irish, la Premiership va se jouer à seulement dix clubs la saison prochaine. Ce qui n'est pas du tout du goût du diffuseur BT Sport. Celui-ci a déboursé environ 130 millions d'euros sur trois ans pour diffuser des rencontres du championnat anglais. Sans les Wasps, les Warriors et les London Irish, la donne a changé. Mail Sport explique que des discussions préliminaires sur les demandes d'indemnisation de BT avaient débuté après que les Wasps et Worcester ont été expulsés de la Premiership plus tôt dans la saison. Désormais, les négociations devraient s'intensifier. Et selon le journal anglais, BT demande une remise de plusieurs millions, car la valeur du contrat a considérablement baissé ! Selon les premières informations, la ligue est d'accord sur le principe avec le diffuseur, mais elle se battra pour limiter le montant de la remise, "car bon nombre de leurs 10 clubs restants sont en proie à des problèmes financiers."



En effet, les conséquences de la crise sanitaire se font toujours ressentir. Les prêts accordés par le gouvernement n'ont pas été encore remboursés. De plus, la réduction du nombre de clubs va également engendrer une baisse des recettes puisqu'il y aura trois réceptions en moins dans le calendrier. Sans réel concurrent sur les droits de diffusion du championnat de rugby anglais, BT Sport (et bientôt TNT Sports après le rachat par Warner Brothers Discovery), est en position de force. Un compromis pourrait cependant être trouvé au moment de négocier le prochain cycle de diffusion. La ligue pourrait ainsi consentir une remise. Mais qui dit moins d'argent, qui moins de possibilités pour les clubs de concurrencer les équipes européennes et japonaises sur le marché des transferts.



Avec un salary cap toujours plus bas, les formations anglaises vont sans doute mettre l'accent sur les joueurs locaux. Ce qui en soi est une bonne chose pour le XV de la Rose. Les jeunes Anglais auront plus de temps de jeu et cela ne pourrait être que profitable à long terme pour la sélection. On l'a notamment vu en Top 14 avec le quota de JIFFs imposé par la LNR de manière progressive. De plus en plus de jeunes Tricolores sont alignés en championnat et brillent chaque week-end. On pense notamment au Palois Émilien Gailleton, retenu par Fabien Galthié et qui pourrait bien participer à la Coupe du monde en septembre prochain.