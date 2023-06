XV DE FRANCE. Quels joueurs de la liste des ''stagiaires'' seront à la Coupe du Monde ?

Lundi soir, le staff du XV de France a communiqué une liste de 26 joueurs qui participeront à un stage de deux jours à Marcoussis. Et parmi eux, certains seront très certainement au Mondial...

Comme vous le savez, le staff du XV de France a communiqué ce lundi un groupe de 26 joueurs retenus afin de participer à un stage de deux jours à Marcoussis. Une liste qui, si elle ne contient pas les joueurs des clubs encore en lice en Top 14 (Toulouse, La Rochelle, l'UBB et le Racing 92), abrite néanmoins certains cadres des Bleus, mais aussi beaucoup de jeunes joueurs. Ainsi, l'on retrouve notamment des éléments du LOU, avec Baptiste Couilloud, Demba Bamba, Dylan Cretin, Killian Geraci, Sébastien Taofifenua ou encore Ethan Dumortier, mais surtout beaucoup de joueurs du MHR, 8 au total, dont Yacouba Camara et Paul Willemse, en soins à Marcoussis. Un petit stage dans le 91 qui va permettre à Galthié et ses adjoints d'intégrer de nouveaux joueurs dans le groupe France certes, mais surtout de peaufiner la liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la Coupe du Monde. Pour rappel, l'entraîneur du XV de France devra dévoiler cette liste le 21 juin, avant de la réduire à 33 joueurs, juste avant le début de la compétition. Autrement dit, ce stage sera certainement la dernière occasion pour le staff des Bleus d'observer attentivement les éléments qui ont déjà terminé leur saison en club, avant de potentiellement en sélectionner certains pour la Coupe du Monde.



Liste complète :

Lorsque l'on observe de plus près cette liste de ''stagiaires'', il est évident que certains d'entre eux feront partie, sauf blessure, de l'aventure automnale. C'est notamment le cas de Paul Willemse, d'Ethan Dumortier, ou encore de Baptiste Couilloud. Même constat pour le joueur du RCT Gabin Villière, qui, malgré une saison marquée par de nombreuses blessures, reste un joueur cadre du XV de France. Néanmoins, sa place de titulaire est loin d'être assurée, au vu des bonnes performances de Dumortier durant le dernier Tournoi. Devant, le joueur du LOU Demba Bamba a également des chances d'être retenu par le staff des Bleus, d'autant plus depuis que Mohamed Haouas est hors course. Quant à Dylan Cretin, sa présence dépendra certainement du retour, ou non, d'Anthony Jelonch. Enfin, concernant Jean-Baptiste Gros et Arthur Vincent, de retour de blessure, leur présence dans le groupe dépendra avant tout de leur fraîcheur physique. Notamment le centre du MHR, qui, on le rappelle n'a disputé que 9 rencontres ces deux dernières saisons (dont 2 cette année).



Gailleton, la surprise du chef ?

Auteur d'une saison mémorable avec la Section paloise, Émilien Gailleton est actuellement sur un petit nuage. Meilleur marqueur de la saison régulière de Top 14 (14 essais en 24 rencontres), le centre de 19 ans, pourtant capitaine des Bleuets, n'a pas été retenu pour participer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, afin que celui-ci soit à la pleine disposition de Fabien Galthié. Un choix fort, qui nous amène à penser que Gailleton fait partie des plans du staff tricolore, du moins pour la liste de juin. Capable d'évoluer également à l'aile, le natif de Croydon (Royaume-Uni) doit néanmoins faire face à une concurrence de taille : Fickou, Danty, Moefana, Vincent, Barassi... Le moins que l'on puisse dire, c'est que Galthié et ses adjoints ont de quoi faire au centre de l'attaque. Mais voilà, depuis plusieurs mois désormais, Gailleton ne cesse d'impressionner. Pourquoi pas donc, s'inviter à la table des grands, lui qui s'est toujours montré excellent face aux grosses écuries du championnat, comme Toulouse, La Rochelle ou encore Bordeaux. Reste à voir désormais si notre intuition est la bonne, ou bien si Fabien Galthié décidera d'attendre encore un peu avant de lancer cette jeune pépite dans le bain international...