Rugby. Premiership. Que devient l’ancien international français Virimi Vakatawa avec son club de Bristol ?

L’ex-international français Virimi Vakatawa a vu sa carrière en France s’écrouler en raison de problème cardiaque. Mais cette saison, ce dernier s’est relancé en Angleterre avec le club de Bristol.

Il y a maintenant deux ans de cela, Virimi Vakatawa disait adieu à sa carrière de rugbyman professionnel en France. Les médecins du Racing 92, son ancien club, lui diagnostiquent une anomalie cardiaque évolutive.

Afin de minimiser les risques, la commission médicale de la Ligue nationale de rugby a donc décidé de ne pas lui délivrer de licence. Avant lui, nombreux sont les joueurs qui ont dû abandonner leur carrière en raison de problèmes cardiaques. Thomas Lombard en 2008 ou plus récemment, l’ancien troisième ligne du Stade rochelais, Kevin Gourdon en 2021.

Mais Virimi Vakatawa n’est pas un joueur comme les autres. Le Fidjien d’origine a le rugby dans le sang et sa soif de ballon le pousse à rejoindre, en début de saison, les Bears de Bristol en Premiership pour un contrat d’un an. En Angleterre, les réglementations médicales sont plus flexibles, Vakatawa n’a dû passer qu’un simple examen entouré de cardiologues pour intégrer le club.

Bristol en difficulté en Premiership

Côté terrain, cette année, les « Ours » n’arrivent pas à franchir le pas de la victoire, avec une petite 8e place au classement. Sur les 11 journées, ils cumulent 6 défaites avec toujours un écart de moins de 10 points. Le championnat avait cependant bien commencé avec deux victoires consécutives, notamment une, sur la pelouse de Northampton (27-33) actuellement premier. Virimi Vakatawa, lui, est à l’image de son équipe…

Malgré de très bons matchs, comme face aux Falcons de Newcastle, le 29 décembre dernier, le Français a du mal à transpercer les défenses comme il a pu le faire dans le passé avec le Racing 92. Titulaire à dix reprises sur les onze journées de Premiership, il reste tout de même un joueur important dans l’effectif de l'entraîneur, Dean Richards.

En décembre dernier, Vakatawa se faisait un plaisir de retrouver les terrains du Top 14, avec un déplacement à Bordeaux pour la deuxième journée de Champions Cup. Mais son anomalie le rattrape et l’ancien centre de l’équipe de France, ne verra pas la pelouse du stade Chaban-Delmas…

Une raison administrative ?

Malgré son importance au sein du club, Vakatawa ne figure pas dans la liste des 23 sélectionnés pour affronter l’Union Bordeaux Bègles, le 16 décembre dernier. Pas de problème concernant le sportif, ni lié à son cœur d'ailleurs, mais plutôt une précaution pour les Bears.

L’institution du club de Bristol ne voulait que quiconque puisse porter réclamation sur le fait que Vakatawa ne soit pas autorisé à jouer en France et donc perdre sur tapis vert. Le centre avait pourtant déclaré dans les colonnes du Midi Olympique : « Cela va être très spécial mais ça va me faire du bien de rejouer en France ».

À maintenant 31 ans, le centre aux 205 point avec le Racing 92 ne jouera sûrement plus jamais en France. Les plus optimistes auraient aimé le voir une dernière fois, là où tout a commencé pour lui. Avec l’équipe de France de rugby à 7, aux Jeux Olympiques de Paris, mais les chances sont infimes.

