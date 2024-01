Rugby. Top 14. Patrice Collazo « très inquiet » pour son pilier sorti sur commotion face à Toulon

Dimanche dernier, Montpellier s’est imposé à domicile face à Toulon. Belle satisfaction, certes, mais le MHR y a laissé un soldat, Karl Tu’inukuafe sorti prématurément, victime d’une commotion.

Montpellier, bon dernier du Top 14, a remporté ce week-end le match clôturant la 12e journée du championnat en s'imposant face à Toulon (27-17). Cependant, cette victoire a été ternie par la sortie prématurée de l'ancien pilier All Blacks, Karl Tu’inukuafe, victime d'un KO brutal.

L'incident s'est produit autour de la 72ᵉ minutes. Alors que les Toulonnais tentent de recoller au score, le maître à jouer Dan Biggar attaque la ligne, le dernier crochet du Gallois provoque un choc épaule contre tête qui a laissé le pilier néo-zélandais complètement inerte.

Il ne fallait pas être neurologue pour comprendre que Tu’inukuafe avait été sérieusement sonné en tentant de plaquer l’ouvreur toulonnais. Il a été évacué sur une civière, le pousse levé pour rassurer le public, mais tout de même transporté immédiatement à l’hôpital. Néanmoins, l'entraîneur, Patrice Collazo est plus pessimiste sur son état.

RUGBY. Mauvaise nouvelle pour l'Irlande, qui perd une ses stars avant le Tournoi des 6 Nations !

Une autre blessure

L'entraîneur de Montpellier, Patrice Collazo, a exprimé ses préoccupations lors de la conférence de presse d’après-match : "On est inquiets. Il y a la commotion et on a peur qu’en retombant, en étant inconscient, il y ait un souci plus grave à la hanche."

"Il est parti directement en ambulance, donc on verra. Mais on craignait quelque chose de plus que la commotion. C’est la mauvaise nouvelle de la soirée, d’autant qu’il a fait une très bonne entrée", a déclaré le coach montpelliérain."

Heureusement pour les Héraultais, l’infirmerie est quasiment vide. Les derniers joueurs indisponibles ont fait leur retour ce week-end (Geoffrey Doumayrou, Ben Lam, Yacouba Camara, Jan Serfontein…)

Avec désormais les deux prochains week-end monopolisés par la Challenge Cup, le staff des Cistes serait peut-être bien tenté de faire tourner son effectif. De grosses échéances attendent les derniers du Top 14, avec notamment la réception de Pau lors de la prochaine journée.

Top 14. Au plus mal, le LOU Rugby a encore une carte à jouer pour remonter au classement