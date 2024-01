RUGBY. Mauvaise nouvelle pour l'Irlande, qui perd une ses stars avant le Tournoi des 6 Nations !

Véritable révélation du Tournoi des 6 Nations 2022, l'ailier du Connacht et du XV du trèfle, Mack Hansen, doit déclarer forfait. L'ailier d'origine australienne doit se retirer de la compétition pour une durée de trois à quatre mois, en raison d'une blessure à l'épaule.

Son club a annoncé la triste nouvelle ce lundi. De ce fait, pas de Tournoi des 6 Nations pour le funambule de l'Irlande, qui compte tout de même 21 sélections.

We can confirm Mack Hansen will unfortunately have shoulder surgery today and is expected to be unavailable for 3-4 months.



A tough blow for him at this time of the season. All the best in your recovery Mack 💚



