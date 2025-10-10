TOP 14. ASM Clermont – RC Toulon : les XV de départ dévoilés pour le duel de la 6e journée
TOP 14. ASM Clermont vs RC Toulon : Duel électrique sous pression au Stade Michelin malgré les absences clés.
Des absents de marque, un Michelin bouillant et deux équipes en quête de certitudes : le choc Clermont – Toulon, c’est l’affiche de cette 6e journée.

Sixième journée de TOP 14 et déjà un tournant pour deux clubs en quête de points. L’ASM Clermont, irrégulière depuis le début de saison, reçoit ce samedi soir un RC Toulon qui veut rester en haut du classement. Deux équipes ambitieuses, deux projets… et une affiche toujours électrique dans l’antre du Michelin.

Raka forfait, Simone aussi : l’attaque clermontoise affectée

« Coup dur pour les Jaunards : Alivereti Raka ne sera pas de la partie. »

L’ailier fidjien souffre d’une lésion musculaire à un ischio et doit déclarer forfait. Irae Simone a lui quitté l’entraînement mardi, touché au même endroit. Les Clermontois devront donc s’appuyer sur la jeunesse, avec Montagne, Massa, Jauneau capitaine, Darricarrère, Plummer à l’ouverture et Delguy-Jurand pour animer les couloirs.

Toulon sans plusieurs joueurs importants

« Côté varois, la liste des absents s’allonge également. »

Charles Ollivon, victime d’un coup au tibia, ne s’est pas entraîné de la semaine et manquera ce déplacement. Gaël Dréan (commotion) et Gabin Villière (doigt et pubalgie) sont forfaits, tout comme Matthias Halagahu, qui traîne toujours une douleur au gros orteil. Plusieurs internationaux, dont Paolo Garbisi et Juan Ignacio Brex, ont été laissés au repos par le staff.

Deux bancs jeunes, un duel d’ouvreur intéressant.

« À Clermont, Plummer aura l’occasion de confirmer ses bonnes performances face à un Garcia prometteur côté toulonnais. »

Sur le banc, Bézy et Serin pourraient dynamiter la fin de match. Malgré les absences, la rencontre promet de belles oppositions : Tolofua vs Mercer, Simmons vs Rebbadj, ou encore Jaminet sous les ballons hauts du Michelin. De quoi régaler les puristes ce samedi soir (21h05, Canal+).

Kramer déjà sur le pont ? Il va être cramé !

  il y a 3 heures

