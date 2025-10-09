TOP 14. Montpellier gagne des points, mais perd des forces : 2 blessés de plus à l'infirmerie

La victoire éclatante du MHR face à La Rochelle a laissé des bleus à l’âme et aux corps. Chalureau et Moustin s’ajoutent à une liste d’absents déjà bien fournie.

Le succès éclatant face au Stade Rochelais (37-13) a certes redonné le sourire aux supporters montpelliérains, mais il laisse aussi des traces profondes dans les rangs du MHR. Après ce match rugueux, plusieurs éléments rejoignent l'infirmerie.

Chalureau touché à la cheville

Sorti prématurément face aux Maritimes,Bastien Chalureau souffre d’une grosse entorse de la cheville droite. Les examens ont rassuré le staff médical : pas de fracture, mais une période de rééducation indispensable avant la reprise. L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le deuxième-ligne va devoir patienter plusieurs semaines avant de retrouver la mêlée et les contacts.

Autre mauvaise nouvelle, l’ailier Maël Moustin s’est blessé à la cuisse gauche. Les examens ont révélé une lésion musculaire, synonyme d’arrêt prolongé. Un coup dur pour le jeune trois-quarts, de plus en plus en vue sur son aile.

Cadot et Hogg sur le retour

Tout n’est pas sombre toutefois. Absent contre La Rochelle, Auguste Cadot devrait bientôt retrouver les terrains, d’abord à l’entraînement partiel. Même son de cloche pour Stuart Hogg, qui poursuit la dernière phase de sa réathlétisation. L’ancien international écossais a déjà repris partiellement avec le groupe.

En revanche, Ali Price devra encore patienter. Le demi de mêlée souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche et restera indisponible plusieurs semaines supplémentaires. TOP 14. Section Paloise. 2 nouveaux blessés : 8 joueurs out pour le choc contre l’Aviron BayonnaisLe MHR va devoir s’appuyer sur sa profondeur de banc et sur ses jeunes pour maintenir le cap. La victoire contre La Rochelle a prouvé que ce groupe a du caractère.