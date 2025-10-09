TOP 14. Section Paloise. 2 nouveaux blessés : 8 joueurs out pour le choc contre l’Aviron Bayonnais
Après un début de saison convaincant, Pau traverse une zone de turbulences. Klemenczak et Tuipulotu rejoignent l’infirmerie, déjà bien remplie. Crédit image : Screenshot Youtube
La Section a pris un bon départ, mais la route est encore longue. Et avant le derby face à Bayonne, le staff palois doit faire face aux blessures qui compliquent la donne.

Avec trois succès au compteur après cinq journées, la Section Paloise réalise un bon début de saison. Les Béarnais sont pour l'heure dans le bon wagon. Mais la saison ne fait que commencer. Et le staff aura besoin de toutes les forces en présence pour se qualifier pour les phases finales.

Or, la récente défaite à Toulon (33-17) a laissé des traces. Les Béarnais devront composer avec une infirmerie bien garnie avant le déplacement de l’Aviron Bayonnais, samedi, dans un derby toujours électrique.

Klemenczak et Tuipulotu rejoignent l’infirmerie

Touché au dos, Olivier Klemenczak va devoir observer quelques semaines de repos. Même sort pour Carwyn Tuipulotu, victime d’une luxation de l’épaule sur la pelouse de Mayol. Deux coups durs pour Sébastien Piqueronies, qui perd deux éléments de son dispositif offensif, l’un par sa vision du jeu, l’autre par sa puissance dans l’axe.

Une infirmerie qui commence à se remplir sérieusement

Ces absences s’ajoutent à une liste déjà longue : Théo Attissogbe (opéré du genou fin septembre), Hayam El Bibouji (cheville), Dan Robson (fracture du péroné), Mehdi Tlili (épaule) et Jon Zabala-Arrieta (pouce) sont toujours sur le flanc.

Un casse-tête pour le staff, qui doit jongler entre prudence médicale et maintien de la dynamique actuelle.

Un peu de lumière au bout du tunnel

Bonne nouvelle néanmoins : Jack Maddocks (pied) et Rémi Seneca (dos) ont reçu le feu vert médical et postulent pour le week-end. Quant à Clément Laporte, opéré de l'épaule en juin, il entame sa phase de reprise. De quoi entrevoir un retour progressif de cadres à moyen terme. Malgré les pépins, la Section reste ambitieuse. Face à un Bayonne en confiance après son succès contre Toulouse mais également touché par les blessures, Piqueronies insiste sur la vigilance et la constance, conscient que chaque point compte dans un Top 14 plus homogène que jamais.

