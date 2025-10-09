TOP 14. Le sort s’acharne sur Bayonne, la tuile de trop pour les Basques ?

Le vent tourne à Bayonne : Castillon blessé, Calles, Cormenier, Tagi et Tatafu déjà sur le flanc… L’Aviron fait face à une pénurie historique de piliers. Patat tente de garder le cap avant Pau.

Le début de saison de l’Aviron Bayonnais ressemblait jusque-là à une mer agitée mais navigable. Vainqueurs à Perpignan, solides à domicile, valeureux conte Toulouse, les Basques voyaient dans leur mêlée une base de sécurité. Mais depuis dimanche, le vent a tourné.

L’infirmerie se remplit dangereusement

La fracture de la cheville de Pierre Castillon, blessé face au Stade Toulousain, est venue allonger une liste déjà bien trop longue. « Le sort s'acharne sur nos premières lignes », a reconnu Grégory Patat, lucide, mercredi.

Et pour cause : Swan Cormenier (pied), Ignacio Calles (mollet), Tevita Tatafu et Luke Tagi (chevilles) sont tous à l’arrêt pour plusieurs semaines, voire mois.

Un casse-tête avant le déplacement à Pau

À la veille du déplacement à Pau, le manager basque va devoir bricoler. Entre les blessures et les sélections potentielles — Emerick Setiano est dans le viseur de Fabien Galthié pour novembre —, l'Aviron se retrouve en pénurie de piliers gauche.

Une situation qui pousse Patat à envisager toutes les options : « On pourrait aller chercher un joker médical », a-t-il confié à France Bleu. En attendant, Andy Bordelai et Pascal Cotet pourraient être alignés ce week-end.

Et ça ne s’arrête pas là…

Pour rappel, Baptiste Chouzenoux (épaule) et Rodrigo Bruni (cheville) sont eux aussi forfaits, tout comme Alexandre Fischer (triceps), selon Le Figaro. Sans oublier l'absence d'Herschel Jantjies (main). Mais les trois premiers cités sont attendus la semaine prochaine sur la feuille de match pour la venue de Clermont.

Pour rappel, Sireli Maqala (commotion cérébrale), Noa Traversier (genou) et Reece Hodge (genou) sont aussi en cours de réathlétisation. À Bayonne, on serre les dents et on s'accroche à l'esprit collectif. Dans ces moments-là, l'Aviron a souvent prouvé qu'il savait naviguer à contre-courant. Reste à savoir si la houle paloise ne sera pas trop forte samedi.