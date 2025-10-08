XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?

L’ancien joueur du RCT enchaîne les matches avec Bayonne, qu’il a rejoint cet été, et semble retrouver le niveau qui fut le sien à une époque où il était considéré comme l’avenir du poste en France.

L’air basque semble lui donner des ailes. S’il est bien aidé par les blessures de Tevita Tatafu et Luke Tagi, Emerick Setiano performe depuis le début de la saison.

Une époque où Fabien Galthié n’avait pas encore pris officiellement les rênes du XV de France et où Setiano était alors capé 6 fois en 2019.

Si bien que son nom est évoqué pour être potentiellement rappelé en équipe de France en novembre, suite aux blessures de Tatafu et Atonio.

On a gagné le Tournoi avec Dorian Aldegheri. Je vous l’ai dit, il y a aussi Emerick Setiano qui fait de belles performances, mais aussi Thomas Laclayat qui rejoue avec Pau et retrouve confiance en lui, Régis Montagne qui a fait une très belle Tournée avec nous. On connaît aussi le profil de Georges-Henri Colombe. - à Sud-Ouest.

S’il botte en touche comme il sait le faire, Fabien Galthié a tout de même cité le Bayonnais en premier. Même s’il ne faudra pas oublier Demba Bamba également, lui aussi auteur d’un gros début de saison.

Il ne jouait plus à Toulon

Au fil des dernières saisons à Toulon, Setiano avait reculé drastiquement dans la hiérarchie à droite de la mêlée, jusqu’à ce que l’arrivé de l’Anglais Kyle Sinckler sonne le glas de ses espoirs de temps de jeu sous la houlette de Pierre Mignoni.

Mais, très sollicité à Bayonne par Patat, il semble retrouver de la confiance et ainsi sa bonne tenue en mêlée, son dynamisme dans le jeu et davantage de discipline que par le passé. Aussi fou que cela puisse paraître, il pourrait donc retrouver les Bleus 6 ans plus tard cet automne, aux côtés du titulaire du poste de l’époque, Rabah Slimani.