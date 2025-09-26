TRANSFERT. Ce pilier de 122 kg va profiter de la blessure d'un Tricolore pour découvrir le TOP 14

À 30 ans, Marco Fepulea’i s’offre un nouveau défi : le Top 14. L’ancien pilier de Colomiers va rejoindre l’Aviron bayonnais comme joker médical de Tevita Tatafu.

Un renfort attendu au Pays basque

Aperçu cette semaine du côté de Jean-Dauger, le pilier droit Marco Fepulea’i n’a pas fait le déplacement pour rien. Selon les informations du Midi Olympique, l’ancien Columérin va s’engager avec l’Aviron bayonnais comme joker médical.

Le club basque cherchait activement un renfort après la blessure longue durée de Tevita Tatafu.

Les dirigeants avait identifié le profil de Fepulea’i, 30 ans, vu en Pro D2 avec Colomiers, suite à la blessure du Tricolore à la cheville.

Arrivé samedi dernier à Bayonne, le pilier international samoan a passé une batterie de tests physiques du lundi au mercredi. Verdict : il a convaincu le staff.

Joker médical dans les starting-blocks

Il ne reste désormais que quelques détails administratifs à régler avant la signature officielle selon le Midol. L’Aviron devrait donc pouvoir compter sur ce droitier puissant et mobile dans les prochaines semaines.

Un profil rare sur le marché, qui tombe à pic pour renforcer la mêlée bayonnaise et apporter de l’impact dans le combat.

Fepulea’i connaît bien le championnat français, lui qui a porté le maillot de Colomiers à 60 reprises depuis 2022. Avant cela, il avait évolué en Nouvelle-Zélande et aux USA. Une carrière atypique qui le conduit aujourd'hui en TOP 14.

Reste à voir si le Samoan saura rapidement trouver ses marques sous le maillot bleu et blanc et s’imposer dans la rotation des avants bayonnais.