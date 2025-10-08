XV de France. 1 Toulousain, 2 Bayonnais, 1 Racingman, ces joueurs suivis de (très) près par Galthié avant les Boks

Dupont, Mauvaka,… les cadres manquent à l’appel. Mais à un mois de la tournée de novembre, Galthié voit d’un bon œil la montée en puissance de jeunes talents du Top 14 prêts à bousculer la hiérarchie.

À un mois du premier test de la tournée de novembre face à l’Afrique du Sud, Fabien Galthié a accordé un entretien à Sud Ouest pour dresser un état des lieux du XV de France. Le sélectionneur tricolore a livré une mise à jour précieuse sur les absents, les joueurs en phase de reprise, mais aussi sur ceux qui frappent fort à la porte des Bleus.

Des cadres encore sur le flanc

« Il manque Peato (Mauvaka) au talon ; Uini (Atonio) et Sipili (Falatea) à droite ; (Emmanuel) Meafou, (Matthias) Halagahu, (Joshua) Brennan en deuxième ligne ; François (Cros) en troisième ligne ; (Antoine) Dupont, (Maxime) Lucu et Louis Le Brun à la charnière ; Yoram Moefana au centre. Gabin Villière, (Romain) Buros et (Charles) Ollivon sont en phase de reprise », détaille Galthié.

Autant dire que la liste des absents pique un peu les yeux. Même si Ollivon a été vu avec Toulon le week-end dernier. De Dupont à Atonio, en passant par Mauvaka ou Lucu, plusieurs piliers du groupe tricolore manquent à l’appel. Sans oublier le jeune Attissogbe, out plusieurs mois.

Une relève qui pousse fort

XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?Mais le sélectionneur l’assure : derrière, la jeune garde pousse fort. « (Emerick) Setiano performe avec Bayonne. Esteban Capilla aussi. (Fabien) Brau-Boirie avec Pau, Kalvin Gourgues avec Toulouse, Ugo Seunes avec le Racing ou encore Gaël Dréan avec Toulon », cite-t-il. Une liste non exhaustive mais révélatrice : le staff garde un œil attentif sur les promesses du Top 14, capables d’intégrer la rotation dès cet automne.

La porte reste ouverte à tous

Le discours du staff reste fidèle à la philosophie instaurée depuis 2019 : la performance avant tout. « On a le droit de décevoir. Beaucoup de joueurs déçoivent à un moment donné mais peuvent avoir une nouvelle chance », rappelle Galthié, qui mentionne également Thomas Laclayat, Régis Montagne ou Georges-Henri Colombe. Le sélectionneur veut maintenir une forte émulation à chaque poste, sans refermer de porte trop vite. TOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supportersEt puis, il y a ces noms qui confirment semaine après semaine : Demba Bamba, Baptiste Jauneau, Thibault Daubagna ou encore Baptiste Serin. Autant de joueurs qui pourraient profiter des absences pour se rappeler au bon souvenir du staff.

Cap sur la tournée de novembre

Entre blessés, retours et jeunes en pleine ascension, la composition du groupe pour affronter les Springboks s’annonce plus ouverte que jamais. Et si les cadres manquent encore un peu de rythme, Galthié sait qu’il peut compter sur une base solide et une jeunesse affamée.

Plus il y a d’émulation, mieux c’est pour l’équipe de France.

Une chose est sûre : la concurrence bat son plein, et c’est souvent dans ces moments-là que le XV de France révèle ses plus belles surprises.