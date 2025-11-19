3 départs depuis le début de la saison : Clermont va pouvoir (encore plus) s'appuyer sur sa jeune garde

Alors qu’ils viennent d’annoncer leur troisième départ cette saison, les Clermontois pourront s’appuyer sur de jeunes talents prometteurs pour compenser.

C’est peut-être le début d’une nouvelle histoire en Auvergne pour certains jeunes talents de l’ASM, qui pourraient, grâce à cette petite vague de départs, gagner du temps de jeu.

En effet, le club a annoncé ce mercredi le départ immédiat de Michael Alaalatoa (34 ans) de Clermont. Le pilier droit des Samoa, fraîchement qualifié pour la Coupe du Monde 2027, retourne en Irlande. Après un passage au Leinster, il s’engage avec le Munster.

Ce n’est pas le seul Clermontois à avoir eu envie de changement ces derniers jours. Folau Fainga’a (30 ans), est retourné en Australie, chez les Waratahs, afin de rester dans le viseur de la sélection nationale. Il y a quelques semaines, le club a aussi acté son départ, et l'a remplacé directement par Seilala Lam (36 ans), en provenance de Perpignan, pour terminer la saison.

Autre départ, cette fois en fin de saison, Sébastien Bézy (34 ans), s'est engagé avec Montpellier à partir de juin 2026, là aussi de bon augure pour la jeunesse de l’ASM…

Le pari de la jeunesse pour ''remettre l'ASM sur la lune''

Une des causes notables du départ de Michael Alaalatoa est sans doute son temps de jeu limité à l'ASM. Celui qui portait le brassard avec les Manu Samoa faisait face à la concurrence de Régis Montagne et de Christian Ojovan à droite de la mêlée. De plus, l'arrivée de Giorgi Dzmanashvili (23 ans), en provenance de Biarritz, a largement rebattu les cartes.

Depuis son arrivée à Clermont la saison dernière, il n'a été titularisé que deux fois en Top 14. Face à ce constat, le pilier droit, ancien capitaine de la sélection samoane, a pris la décision de rompre son contrat avec Clermont afin de retrouver du temps de jeu.

À 34 ans, il fait presque figure d'ancien parmi les autres membres de la première ligne. Sur les sept autres piliers de l'équipe première, un seul dépasse la barre des 30 ans : Étienne Falgoux (32 ans).

Force est de constater que Christophe Urios accorde une confiance totale à la jeunesse clermontoise. Pour Rugbyrama, il avait même évoqué la responsabilité qu’il donne à ces “petits” avant la rencontre face au LOU. "Les jeunes ? C'est le moment de montrer qu'ils veulent remettre l'ASM sur la lune".

🏆 Les Crabos sont CHAMPIONS DE FRANCE 🇫🇷

Invaincus tout au long de la saison, les U18 Clermontois se sont imposés 20 à 9 en Finale face au LOU Rugby !

Félicitations, certains seront intégrés dès cet été dans la préparation de l’intersaison. 💛#OneASM pic.twitter.com/JXTtiu0XPP — ASM Rugby (@ASMOfficiel) June 21, 2025

Au poste de pilier, l'ASM affiche 25 ans de moyenne d'age

L'axe droit de la mêlée clermontoise s’annonce prometteur avec Régis Montagne (25 ans), Christian Ojovan (28 ans), Giorgi Dzmanashvili (23 ans) et le retour de Thomas Duchêne (21 ans) dès la saison prochaine de son prêt à Vannes.

À gauche, c’est similaire, si Étienne Falgoux tient la corde, il est souvent suppléé par Giorgi Akhaladze (26 ans) et Sacha Lotrian (25 ans). Enfin, c’est le jeune international U20 Mathéo Frisach qui semble être le quatrième choix au poste. La saison dernière, il a comptabilisé 7 apparitions en Top 14, dont une titularisation à Castres. Cette saison, le joueur de 19 ans n’a participé qu’à une rencontre avec l’ASM, avant d’intégrer le groupe France U20 pour le match face à l’Afrique du Sud.

Ainsi, l’effectif clermontois affiche une moyenne d’âge de 25,1 ans au poste de pilier, une donnée significative, d’autant plus qu’à ce poste, l’expérience fait foi.

"Je ne mets pas des mecs sur la feuille de match en fonction de leur carte d’identité"

Voilà du Christophe Urios tout craché, arrivé en Auvergne depuis trois saisons maintenant, le manager au franc parlé réputé et à la bonne gouaille entreprend un sacré travail avec le centre de formation de Clermont.

Cette année, l'entraineur surprend par moment, en intégrant massivement des jeunes joueurs dans son groupe. Axel Guillaud (19 ans), Léo Michaux (18 ans) ont par exemple pris part à 3 rencontres de Top 14. Le jeune arrière à même était titularisé à chaque fois, marquant un essai.

La formule fonctionne et avant la rencontre face à Bayonne, mi-octobre, le technicien Auvergnat s'expliquait à ce sujet.

"Nous avions envie de faire bouger les lignes de part l’enchainement des matchs, mais surtout, nous sommes très très satisfaits du comportement des jeunes Le travail qui est fait aujourd’hui chez les jeunes est de qualité, le potentiel de cette génération est top", soulignait Christophe Urios.

Mais intégrer des jeunes ne veut pas dire se mettre en danger, c’est aussi ça, la formule Urios 2.0, faire jouer les meilleurs éléments, sans accorder le moindre passe-droit.

"Aujourd’hui, ces jeunes veulent venir avec nous, non pas pour être avec nous, mais pour jouer et gagner. Je ne mets pas des mecs sur la feuille de match en fonction de leur carte d’identité, je fais jouer les mecs qui le méritent quel que soit leur âge !"

ZOOM sur les deux premiers matchs de Axel Guillaud avec l'ASM.



Et si l'ASM avait enfin trouvé son 15 pour les prochaines années? 3 passes décisives (4 dans mon livre), 1 essai, bon dans les airs, bonne vision, bon en défense, bon au pied. 6 nations U20 qui arrive👀#YellowArmy pic.twitter.com/BvPWZGKzQ0 — BROKED (@Broked_Jms) October 13, 2025

Comment ces trois départs peuvent propulser la jeunesse au premier plan ?

Le départ de Folau Fainga’a pourrait offrir encore plus de place au jeune Barnabé Massa (22 ans). Arrivé de Grenoble il y a deux saisons, le talonneur a surpris en enchaînant les feuilles de match en Top 14 avec Clermont, prenant part à 20 rencontres lors de l’exercice 2024-2025.

Déjà annoncé comme le titulaire en puissance, il sera accompagné par Seilala Lam (36 ans), pressenti pour être un numéro deux bis aux côtés d’Étienne Fourcade (27 ans). Pour rappel, ces deux joueurs sont en fin de contrat en juin 2026.

Enfin, le départ de Sébastien Bézy en fin de saison pourrait offrir à Lucas Zamora (20 ans) davantage de temps de jeu. Arrivé à l’intersaison, celui qui est aujourd’hui le troisième choix au poste a pris part à 4 rencontres de Top 14.

En début de saison, Christophe Urios louait déjà les qualités de sa recrue, peu surpris de sa bonne prestation face à Brive en amical, pour le Midol. "Tout le monde semble surpris, mais il est comme ça ! Je le suis depuis très longtemps et je suis heureux de l’avoir chez nous parce que c’est un joueur de caractère. Il va rendre la vie difficile à Baptiste Jauneau et Sébastien Bézy, donc c’est de bon augure", soulignait le manager en marge de la rencontre.

Toujours est-il que l’ASM devra recruter un numéro neuf la saison prochaine, à moins de prendre le risque d’évoluer avec seulement deux demis de mêlée.

