Top 14. Une victoire sur les six derniers matchs, Lyon se sépare d’un élément de l’encadrement

À la traîne en championnat, le staff du LOU perd un élément, le club et son directeur sportif se sont mis d’accord pour une rupture à l’amiable.

Alors qu’ils pointent à la douzième place du championnat, les Lyonnais ont enchaîné cinq défaites lors de leurs six dernières sorties en Top 14. Ils se sont déplacés quatre fois, mais ont concédé une défaite à domicile face à La Rochelle lors de la huitième journée (19-36).

Afin d’insuffler un vent de fraîcheur, le comité directeur du club a décidé de se séparer d’un membre de l’encadrement. Un accord entre le directeur sportif Lyonnais et Marc-Antoine Ginon, le président, a été trouvé, selon nos confrères de L’Équipe.

Fabien Gengenbacher et Lyon ont trouvé un accord

Arrivé depuis un peu plus de deux ans au club, Fabien Gengenbacher (41 ans) fait déjà ses valises. Le natif d’Albertville a débuté au LOU dans la peau de manager, succédant à Xavier Garbajosa à l’issue de la saison 2023-2024.

Il a ensuite endossé la casquette de directeur sportif la saison dernière, un poste auquel Marc-Antoine Ginon l’avait conforté il y a quelques mois : “Sa vision et son projet doivent nous servir à construire l’avenir.” Visiblement, l’aventure n’aura pas durée.

Joueur à Lyon lors de la saison 2005-2006, cet ancien 10/15 s’est distingué au cours de 20 apparitions sous le maillot du LOU, inscrivant 121 points.

C’est avec Grenoble qu’il a écrit la plus belle page de sa carrière, durant près de dix saisons. Il remportera notamment un titre de champion de France de Pro D2 lors de la saison 2012-2013, avant d’être nommé capitaine du FCG en Top 14 lors de la saison 2014-2015.

De l'eau dans le gaz entre Gengenbacher et Ghezal à Lyon

Mais l’une des causes du départ de Fabien Gengenbacher à Lyon serait sa mésentente avec l’actuel entraîneur du club, Karim Ghezal. Tous deux se partageaient les rôles à la direction de l’équipe, là où Karim Ghezal occupait la fonction d’entraîneur en chef, Fabien Gengenbacher était manager/directeur sportif. Un micmac difficile à cerner.

Une situation compliquée même pour Karim Ghezal, qui s’était confié à L’Équipe il y a quelques mois sur sa difficulté à comprendre les missions confiées à Fabien Gengenbacher. Malgré la réorganisation de la fiche de poste en début d’année, les changements n’ont pas porté leurs fruits.

"Non, ce n’était pas une incompatibilité de personne, mais de poste. Quand on avait discuté, Fabien disait qu’il avait la double casquette de manager et de directeur sportif. Aujourd’hui, de ses propres mots, il sait que ce n’est pas possible d’apporter la pleine mesure de son potentiel en ayant un emploi d’entraîneur en chef le matin, et un autre de directeur sportif l’après-midi."

Karim Ghezal en décembre 2024 pour l'Equipe.