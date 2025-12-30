Alerte OVNI, ces 5 joueurs pourraient faire la maille pour le prochain Tournoi des 6 Nations

Chaque saison, le XV de France dirigé par Fabien Galthié fait émerger de nouveaux profils, parfois inattendus. Le sélectionneur n’hésite pas à bousculer la hiérarchie pour lancer des joueurs encore peu installés au plus haut niveau.
En témoignent les trajectoires d’Emilien Gailleton, de Kalvin Gourgues ou encore de Guillaume Cramont, pour ne citer qu’eux. C’est sous le maillot bleu que le grand public a découvert ces talents précoces, rapidement propulsés sur le devant de la scène par la suite.
Si ce goût pour les « ovnis » du rugby français semble être une marque de fabrique de Fabien Galthié, voici cinq joueurs qui pourraient bien s’inviter dans les plans du sélectionneur pour le prochain Tournoi des 6 Nations.
Prêt pour le XV de France, ce colosse de 113 kg revient bousculer la hiérarchie avant le 6 Nations
Georges-Henri Colombe, pilier droit du Stade Toulousain
C’est sans doute le nom le plus discuté ces derniers temps par les supporters du XV de France. Et pour cause : ses performances en début de saison avec le Stade Toulousain n’ont fait que confirmer sa faible forme affichée en juillet face aux All Blacks.
Il faut dire que l’ancien Rochelais n’a pas beaucoup joué avec les Maritimes, sans doute en raison d’une annonce de transfert très (trop) précoce. Ce manque de temps de jeu a forcément pesé sur ses performances.
Pour autant, Fabien Galthié n’avait pas d’autre choix à l’époque que de l’appeler, toujours en quête d’un remplaçant à Uini Atonio. Avec un profil similaire à celui du pilier 68 fois capé avec les Bleus, “GH” pourrait retrouver une place si sa constance revient.
À Toulouse, la concurrence le pousse naturellement à se remettre sur les bons rails. Preuve en est : à mi-saison, il a presque disputé autant de rencontres en Top 14 que l’an dernier (6 feuilles de match contre 7 la saison précédente).
Une occasion de se relancer avec le XV de France ? Avec les débuts en demi-teinte de Régis Montagne et l’incertitude autour de la présence d’Atonio, ses chances de figurer pour le Tournoi des 6 Nations pourraient être plus grandes qu’on ne le pense.
Ses performances en début d’année compteront assurément. Dans son registre de gros porteur de balle, il a gagné 28 mètres et battu 5 défenseurs cette saison, des statistiques qui pourraient peser en sa faveur.
Temo Matiu, troisième ligne de Bordeaux
C’est de loin le Tricolore qui enchaîne les performances les plus abouties ces dernières semaines. Temo Matiu a su profiter de l’absence de Marko Gazzotti et de Jean-Luc du Preez pour s’imposer avec le numéro 8 dans le dos à l’UBB.
Titularisé lors des cinq dernières rencontres de son équipe, le jeune troisième ligne s’est particulièrement distingué, au point d’émerveiller Yannick Bru, qui le qualifie de « joueur spécial ».
Lesté d’environ cinq kilos supplémentaires, il semble désormais prêt à évoluer au plus haut niveau. Ses prestations lors des deux rencontres de Champions Cup ont été dithyrambiques : l’ancien Biarrot a parcouru 148 mètres ballon en main, battu cinq défenseurs et franchi à trois reprises. Il s’est également illustré dans les tâches les plus ingrates, avec notamment 18 plaquages.
Enfin, il pourrait aussi profiter des incertitudes entourant Grégory Alldritt, actuellement en léger retrait. Pour autant, le staff des Bleus semble accorder une grande confiance à Mickaël Guillard, de retour le week-end dernier face à Castres.
Mathis Ferté, ailier de Toulon
Difficile de passer à côté de ce début de saison tonitruant ! Arrivé à Mayol cet été avec beaucoup de promesses, Mathis Ferté n’a pas tardé à les confirmer avec les Varois : 12 titularisations, 6 essais et une moyenne de près de 80 minutes par match.
L’ancien Briviste a rapidement convaincu Pierre Mignoni de l’intégrer dans une rotation cinq étoiles aux côtés de Gabin Villière, Gaël Dréan et, parfois, Melvyn Jaminet ou Marius Domon. Sa grande polyvalence lui permet de jouer à la fois au poste d’arrière et d’ailier, et à Brive il avait même dépanné à la mêlée.
Fort de qualités évidentes, appuis électriques et goût viscéral pour la gagne, il est aujourd’hui l’un des atouts majeurs du club. Longtemps, personne n’avait compris pourquoi Toulon n’avait pas conservé Wainiqolo à l’issue de la saison dernière. Avec Ferté, le choix du staff varois semble désormais évident : miser sur le long terme.
Cette saison, Mathis Ferté affiche 24 défenseurs battus, 13 franchissements et 6 essais : des chiffres impressionnants pour un joueur de seulement 21 ans.
Mais la concurrence est féroce derrière le duo LBB/Penaud, et l’un de ses coéquipiers de Toulon pourrait même lui souffler la place…
Gaël Dréan, ailier de Toulon
Flashé à 37 km/h en match, cette statistique fait déjà figure de sérieux argument en faveur d’une présence de Gaël Dréan en Bleu. L’ailier toulonnais n’est toutefois pas verni : il évolue dans l’ombre de deux mastodontes, pour l’instant indétrônables, aux ailes du XV de France.
Arrivé à Toulon en provenance de Rennes, alors en Fédérale 1, le natif de Lorient impressionne par ses qualités de vitesse. Son parcours rappelle inévitablement celui de son coéquipier Gabin Villière, lui aussi révélé après être passé par la Fédérale 1. L’absence prolongée de ce dernier semble d’ailleurs avoir offert à Dréan l’opportunité de s’installer durablement sous le soleil varois.
Cette saison, il a pris part à 11 rencontres, toutes comme titulaire, pour un total de 8 essais inscrits. Nommé révélation de l’an dernier, Gaël Dréan a déjà répondu présent lors de certains rassemblements du XV de France. Le prochain sera-t-il enfin le bon ? Réponse dans les prochaines semaines.
Noah Néné, centre du Stade Français
Voici l’ovni que l’on attendait lors de la dernière tournée du XV de France. Noah Néné est la pièce qui manquait cruellement au Stade Français ces dernières saisons. Formé en Île-de-France, le jeune centre s’affirme de plus en plus comme un élément clé de l’attaque parisienne, avec déjà 11 apparitions cette saison.
Freiné par les blessures, il avait néanmoins eu l’occasion de se montrer avec Dax la saison dernière, où il était devenu un maillon essentiel de l’effectif.
Appelé par Fabien Galthié à la surprise générale, Noah Néné est en train de confirmer tous les espoirs placés en lui par le sélectionneur, au point de légitimement postuler à une place dans le groupe pour le prochain Tournoi.
La concurrence reste féroce avec le retour de Yoram Moefana, l’explosion de Kalvin Gourgues et la présence incontournable de Gaël Fickou. Difficile, dans ce contexte, de l’imaginer s’imposer immédiatement dans le XV de départ. Mais il reste encore quelques semaines à Noah Néné pour prouver toute sa valeur.
Statistiquement, il figure parmi les joueurs les plus percutants depuis le début de l’année : 20 duels gagnés, 7 franchissements, et une grande propreté défensive, avec très peu de fautes concédées malgré les 52 plaquages tentés.
Manu
Ce que le staff de FG cherche, compte tenu du banc 6-2, ce sont des joueurs polyvalents derrière et , compte tenu du jeu de dépossession, des joueurs très mobiles avec 3 poumons capables de courir et d'enchaîner les tâches longtemps. Le staff aime aussi les 2emes lignes qui peuvent jouer en 3eme (Guillard Flament Brennan) ou les 3emes lignes qui peuvent monter en 2eme (Ollivon, Roumat, Boudehent).
Concernant les OVNi définis dans l'article, on a derrière Neneh Dréan et Ferté. Seul Ferté a la polyvalence attendue. Mais son profil rentre en concurrence directe avec LBB même si Louis ne peut pas couvrir le poste de 9. En tout cas, avoir Ferté sur le banc 6-2 pourrait être une option si on décide de ne pas y mettre Lucu. Dans le 6-2, avec Ferté et Gourgues, tu couvres les postes de 9 au 15.
Neneh est un pur 12. Donc soit il est titulaire soit il n'est pas dans les 23. Le retour de Moefana lui laisse donc peu de chances. Surtout, Barassi peu jouer 12 13 ou ailier (comme A. Vincent qui revient bien et donc Gourgues)
Concernant Dréan, il a sûrement le taux d'essai par match joué le plus important en top 14 mais semble souvent blessé et joue moins que Ferté par exemple
Devant, Colombe a fait un bon match dimanche soir sur les phases statistiques. C'est surprenant car il est à Toulouse depuis peu, est arrivé en méforme et a peu joué à cause de nombreuses blessures. A croire que les préparateurs physiques de Toulouse font des miracles. Car Thomas est en pleine bourre. L'air maritime ne semble pas leur avoir manqué.
Colombe doit confirmer en ce mois de janvier notamment contre les Sarancens s'il veut pouvoir faire partie des 42. Ceci dit Montagne semble moins convaincant depuis quelques semaines et Antonio n'est revenu de blessure que depuis peu. Il semblait dépassé dimanche soir.
Concernant Matiu, il lui manque la polyvalence d'un Brennan Guillard ou Ollivon pour ne citer que ceux là. Puis, comme Capilla, il me semble moins régulier que les Jelonch, Jegou ou les blessés qui devraient revenir en janvier (CROS et Boudehent). Tout dépendra de ce mois de janvier car si Alldritt se remet de la déroute de dimanche ou si les blessés reviennent, Matiu devra encore attendre pour postuler. Il y a quand même beaucoup de très bon joueurs réguliers dans notre championnat
Les postes les moins pourvus restent les 3 et 5 même si Maximin ou Vergé ne sont pas loin du compte. Puis Guillard s'il n'est pas retenu en 8.
Pour moi, les OVNis à suivre sont derrière Brau-Boirie et Arfeuil et devant Bertrand, Laclayat et Baudonne
Vieille Gloire
N'importe quoi, oncle "O'vania"comptait sur lui pour la relève, car Uini Atonio était son papa. Mais voilà, GHC a "t*é son père et a m*ngé son oncle O’Vania Ronan.. ..Donc l’année dernière, il l’a mis à la cave, mais attention : celle où on gave les canards !
Bref, il est loin d’être titulaire, surtout quand je vois "l’Espagnol" jouer. Ok, peut-être qu’ils vont le redresser, mais ce n’est pas fait. Donc il faut prendre son temps, mettre les choses dans l’ordre et, éventuellement, on verra.
Pianto
si je devais mettre une pièce, ce serait sur Matiu et Neneh.
Mais bon, avec les retours de Moefana, l'émergence de Gourgues, Brau-Boirie qui se poursuit, ce sera dur pour Neneh de venir pendant le tournoi. Plutôt cet été.
Pour Matiu, c'est un peu pareil.
Guillard est de retour, Jelonch en pleine bourre, Ollivon enchaine, Alldritt est toujours bien présent.
ça fait du monde.
Vieille Gloire
Il a quand même réussi à flinguer Cramon. Pourtant, c’est quand même d’une évidence que, devant, la maturité est généralement plus tardive.
Méfiat avec les UFO !