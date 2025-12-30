Alerte OVNI, ces 5 joueurs pourraient faire la maille pour le prochain Tournoi des 6 Nations

Portés par de bonnes performances, ces jeunes joueurs pourraient faire partie du groupe pour le prochain Tournoi des Six Nations.

Chaque saison, le XV de France dirigé par Fabien Galthié fait émerger de nouveaux profils, parfois inattendus. Le sélectionneur n’hésite pas à bousculer la hiérarchie pour lancer des joueurs encore peu installés au plus haut niveau.

En témoignent les trajectoires d’Emilien Gailleton, de Kalvin Gourgues ou encore de Guillaume Cramont, pour ne citer qu’eux. C’est sous le maillot bleu que le grand public a découvert ces talents précoces, rapidement propulsés sur le devant de la scène par la suite.

Si ce goût pour les « ovnis » du rugby français semble être une marque de fabrique de Fabien Galthié, voici cinq joueurs qui pourraient bien s’inviter dans les plans du sélectionneur pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

Prêt pour le XV de France, ce colosse de 113 kg revient bousculer la hiérarchie avant le 6 Nations

Georges-Henri Colombe, pilier droit du Stade Toulousain

C’est sans doute le nom le plus discuté ces derniers temps par les supporters du XV de France. Et pour cause : ses performances en début de saison avec le Stade Toulousain n’ont fait que confirmer sa faible forme affichée en juillet face aux All Blacks.

Il faut dire que l’ancien Rochelais n’a pas beaucoup joué avec les Maritimes, sans doute en raison d’une annonce de transfert très (trop) précoce. Ce manque de temps de jeu a forcément pesé sur ses performances.

Pour autant, Fabien Galthié n’avait pas d’autre choix à l’époque que de l’appeler, toujours en quête d’un remplaçant à Uini Atonio. Avec un profil similaire à celui du pilier 68 fois capé avec les Bleus, “GH” pourrait retrouver une place si sa constance revient.

À Toulouse, la concurrence le pousse naturellement à se remettre sur les bons rails. Preuve en est : à mi-saison, il a presque disputé autant de rencontres en Top 14 que l’an dernier (6 feuilles de match contre 7 la saison précédente).

Une occasion de se relancer avec le XV de France ? Avec les débuts en demi-teinte de Régis Montagne et l’incertitude autour de la présence d’Atonio, ses chances de figurer pour le Tournoi des 6 Nations pourraient être plus grandes qu’on ne le pense.

Ses performances en début d’année compteront assurément. Dans son registre de gros porteur de balle, il a gagné 28 mètres et battu 5 défenseurs cette saison, des statistiques qui pourraient peser en sa faveur.

Temo Matiu, troisième ligne de Bordeaux

C’est de loin le Tricolore qui enchaîne les performances les plus abouties ces dernières semaines. Temo Matiu a su profiter de l’absence de Marko Gazzotti et de Jean-Luc du Preez pour s’imposer avec le numéro 8 dans le dos à l’UBB.

Titularisé lors des cinq dernières rencontres de son équipe, le jeune troisième ligne s’est particulièrement distingué, au point d’émerveiller Yannick Bru, qui le qualifie de « joueur spécial ».

Lesté d’environ cinq kilos supplémentaires, il semble désormais prêt à évoluer au plus haut niveau. Ses prestations lors des deux rencontres de Champions Cup ont été dithyrambiques : l’ancien Biarrot a parcouru 148 mètres ballon en main, battu cinq défenseurs et franchi à trois reprises. Il s’est également illustré dans les tâches les plus ingrates, avec notamment 18 plaquages.

Enfin, il pourrait aussi profiter des incertitudes entourant Grégory Alldritt, actuellement en léger retrait. Pour autant, le staff des Bleus semble accorder une grande confiance à Mickaël Guillard, de retour le week-end dernier face à Castres.

Top 3 mi-saison UBB



N°3 ▶️ Temo Matiu



Joue plus en 8 (son poste de formation), il a pris de la masse, devient dominant tout en gardant sa vélocité 🔥 pic.twitter.com/I24VPYMtTi — Yann UBB LG - Podcast UBBistes ⭐ (@tuisovaubb) December 30, 2025

Mathis Ferté, ailier de Toulon

Difficile de passer à côté de ce début de saison tonitruant ! Arrivé à Mayol cet été avec beaucoup de promesses, Mathis Ferté n’a pas tardé à les confirmer avec les Varois : 12 titularisations, 6 essais et une moyenne de près de 80 minutes par match.

L’ancien Briviste a rapidement convaincu Pierre Mignoni de l’intégrer dans une rotation cinq étoiles aux côtés de Gabin Villière, Gaël Dréan et, parfois, Melvyn Jaminet ou Marius Domon. Sa grande polyvalence lui permet de jouer à la fois au poste d’arrière et d’ailier, et à Brive il avait même dépanné à la mêlée.

Fort de qualités évidentes, appuis électriques et goût viscéral pour la gagne, il est aujourd’hui l’un des atouts majeurs du club. Longtemps, personne n’avait compris pourquoi Toulon n’avait pas conservé Wainiqolo à l’issue de la saison dernière. Avec Ferté, le choix du staff varois semble désormais évident : miser sur le long terme.

Cette saison, Mathis Ferté affiche 24 défenseurs battus, 13 franchissements et 6 essais : des chiffres impressionnants pour un joueur de seulement 21 ans.

Mais la concurrence est féroce derrière le duo LBB/Penaud, et l’un de ses coéquipiers de Toulon pourrait même lui souffler la place…

Le dosage parfait pour un coup de pied par dessus 📐

Mathis Ferté régale à nouveau les supporters du @RCTofficiel 🚀 #TOP14 pic.twitter.com/TE7fI2Hk8v — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 30, 2025

Gaël Dréan, ailier de Toulon

Flashé à 37 km/h en match, cette statistique fait déjà figure de sérieux argument en faveur d’une présence de Gaël Dréan en Bleu. L’ailier toulonnais n’est toutefois pas verni : il évolue dans l’ombre de deux mastodontes, pour l’instant indétrônables, aux ailes du XV de France.

Arrivé à Toulon en provenance de Rennes, alors en Fédérale 1, le natif de Lorient impressionne par ses qualités de vitesse. Son parcours rappelle inévitablement celui de son coéquipier Gabin Villière, lui aussi révélé après être passé par la Fédérale 1. L’absence prolongée de ce dernier semble d’ailleurs avoir offert à Dréan l’opportunité de s’installer durablement sous le soleil varois.

Cette saison, il a pris part à 11 rencontres, toutes comme titulaire, pour un total de 8 essais inscrits. Nommé révélation de l’an dernier, Gaël Dréan a déjà répondu présent lors de certains rassemblements du XV de France. Le prochain sera-t-il enfin le bon ? Réponse dans les prochaines semaines.

Gael Dréan & Matthieu Jalibert, insaisissables 🔥



Avec 38 défenseurs battus pour Gaël Dréan et 37 pour Matthieu Jalibert, aucun joueur ne fait mieux en #TOP14 cette saison 🔥#AvantMatch📊 pic.twitter.com/4K2yDp0Ebf — TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 21, 2025

Noah Néné, centre du Stade Français

Voici l’ovni que l’on attendait lors de la dernière tournée du XV de France. Noah Néné est la pièce qui manquait cruellement au Stade Français ces dernières saisons. Formé en Île-de-France, le jeune centre s’affirme de plus en plus comme un élément clé de l’attaque parisienne, avec déjà 11 apparitions cette saison.

Freiné par les blessures, il avait néanmoins eu l’occasion de se montrer avec Dax la saison dernière, où il était devenu un maillon essentiel de l’effectif.

Appelé par Fabien Galthié à la surprise générale, Noah Néné est en train de confirmer tous les espoirs placés en lui par le sélectionneur, au point de légitimement postuler à une place dans le groupe pour le prochain Tournoi.

La concurrence reste féroce avec le retour de Yoram Moefana, l’explosion de Kalvin Gourgues et la présence incontournable de Gaël Fickou. Difficile, dans ce contexte, de l’imaginer s’imposer immédiatement dans le XV de départ. Mais il reste encore quelques semaines à Noah Néné pour prouver toute sa valeur.

Statistiquement, il figure parmi les joueurs les plus percutants depuis le début de l’année : 20 duels gagnés, 7 franchissements, et une grande propreté défensive, avec très peu de fautes concédées malgré les 52 plaquages tentés.