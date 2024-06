RUGBY. TOP 14. ''Beaucoup de joueurs ont triché'', Gengenbacher et Couilloud s’indignent après la déroute du LOU

Gengenbacher n'a pas mâché ses mots après la défaite cuisante du LOU à Montpellier. Il déplore un faible degré de motivation de son équipe, tandis que Baptiste Couilloud parle d'une prestation honteuse.

"Ce match à Montpellier est le reflet de notre saison à l’extérieur. J’avais fixé quatre objectifs aux joueurs. Aucun n’a été réalisé. Ça prouve bien le faible degré de motivation et d’investissement." Au sortir du match perdu face au MHR, l'entraîneur du LOU Fabien Gengenbacher n'a pas mâché ses mots pour décrire la prestation de ses hommes via Le Progrès.

Encaisser plus de 40 points face à une formation qui restait sur six revers de rang et qui n'a plus rien à jouer cette saison en championnat. Ce n'est pas ce qu'avait imaginé l'ancien technicien du FCG à l'orée de ce déplacement. Si le Top 6 était hors d'atteinte pour les Lyonnais, ces derniers avaient cependant l'occasion de marquer de précieux points pour espérer terminer dans le Top 8 qualificatif pour la Champions Cup.

"On a beau parler de stratégie et marquer des essais de 80 mètres, ce n’est pas suffisant. À l’extérieur, il n’y a pas que l’attaque. Il faut être constant en conquête, résilient en défense, discipliné. La base d’un joueur de rugby, c’est de faire des efforts, de combattre. Force est de constater qu’on n’a pas un groupe homogène sur ce plan-là".

Désormais, le LOU n'a vraiment plus rien à jouer. Si ce n'est offrir un autre visage devant son public la semaine prochaine lors de la réception du leader toulousain. Une manière de se faire pardonner. "On n’a pas le droit de passer à côté au niveau de l’investissement comme ce fut encore le cas à Montpellier. Après une solide prestation à Toulon, on est redescendus de 25 étages. C’est décevant ! On doit respecter les supporters qui se déplacent, qui paient l’autoroute, l’essence et leur place."

Cinq essais encaissés, dont un triplé de Serfontein, c'est beaucoup trop. En face, Rattez a franchi la ligne de craie à deux reprises, tandis qu'Abrahams et Couilloud ont aussi trouvé la faille. Mais ces réalisations sont arrivées bien trop tard pour changer la physionomie de la rencontre.

A l'instar de son entraîneur, le demi de mêlée du XV de France Baptiste Couilloud en avait gros sur la patate à l'issue du match. "C’est la honte. La prestation qu’on a produite aujourd’hui est horrible. Honnêtement, elle est horrible. Je n’ai pas d’autre mot". Selon lui, tout est une question de mental. Et certains joueurs ont failli comme il l'explique au Midi Olympique.

Il y a un paquet de joueurs qui n’arrivent pas à trouver des leviers de motivation pour être bons. Maintenant il faut se remettre en question. Au-delà de trouver des leviers, les mecs sont des sportifs professionnels. Ils ont un contrat. D’ailleurs je m’inclus dedans. Mais là, on ne respecte pas nos engagements vis-à-vis du club quand je vois nos prestations à l’extérieur. Honnêtement c’est calamiteux. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont triché toute la saison, et aujourd’hui je n’ai pas peur de le dire. La preuve est sur le terrain, encore aujourd’hui. Ce n’est pas possible de montrer ce visage à l’extérieur.

Sans la victoire de l'équipe C de Toulouse à Montpellier lors de la 24e journée, ce match aurait sans doute envoyé le LOU et non pas le MHR vers le match de barrage face au finaliste de la Pro D2. Le maintien en poche, les Lyonnais vont devoir se remobiliser durant l'intersaison. Couilloud espère ardemment qu'il y aura une prise de conscience pour éviter de revivre une saison identique.