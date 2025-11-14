''Il fallait que je passe le cap de ne plus jouer contre des enfants'', comment Jimi Maximin s’est hissé jusqu’aux Bleus

Il remplace Emmanuel Meafou face aux Fidji samedi, Jimi Maximin devrait connaître sa première cape chez les Bleus, mais d’où sort-il ?

Jimi Maximin en chiffres : 2,05 m, 133 kg, 9 rencontres de Top 14 cette saison et surtout 0 cape avec le XV de France. Mais samedi, face aux Fidji, le jeune natif de Paris débutera sur le banc. C’est lui que Fabien Galthié a choisi pour remplacer numériquement Emmanuel Meafou, forfait. Même si seulement deux centimètres séparent ces deux colosses, la comparaison est plutôt trompeuse.

Les deuxièmes lignes du XV de France n’ont assurément pas le même parcours. Si la trajectoire d’Emmanuel Meafou semble linéaire, du Stade Toulousain aux Bleus, pour Jimi Maximin, c’est une tout autre paire de manches…

De « pétard mouillé » à espoir au poste

Alors qu’il commence sa jeune carrière professionnelle à l’aube de ses 19 ans, Jimi Maximin va être très vite rattrapé par la réalité. C’est avec l’équipe de Montpellier qu’il découvre l’élite lors de la saison 2017-2018. Il prend part à quatre rencontres avant de se blesser lourdement au genou, le tenant éloigné des terrains pendant plusieurs mois, en plus de la crise sanitaire et de l’arrêt inédit du championnat. Il débarque à Pau lors de la saison 2020-2021 et retrouve l’ancien sélectionneur de France U20, Sébastien Piqueronies, avec qui il avait déjà collaboré avec les Bleuets.

Le manager de Pau met en place une nouvelle politique au club, visant à s’appuyer sur la formation béarnaise et fait confiance à Jimi Maximin. Il décide cependant de l’envoyer s’aguerrir en Nationale, du côté de Tarbes, lors de la saison 2021-2022. Un pari gagnant, là-bas, il enchaîne les matchs, devient titulaire indiscutable et s’offre même une tournée avec les Baabaas.

Un retour dans l’élite six ans après

Même s’il a goûté très tôt à l’élite, Jimi Maximin a patienté longtemps avant de refouler une pelouse de Top 14. Six saisons après ses débuts professionnels avec Montpellier, le deuxième ligne rejoue enfin en Top 14. Lors de la saison 2024-2025, il est aligné dès septembre pour le déplacement à La Rochelle.

Cette fois, sous le maillot de Pau, il entre ensuite dans la rotation de l’effectif. Son profil singulier constitue un véritable atout pour le pack béarnais. Malgré de nombreuses absences dues à certains pépins physiques, Jimi Maximin ne lâche pas le morceau. Et c'est cette saison, pour sa deuxième année consécutive en Top 14, qu'il se montre régulier avec Pau, prenant part à quasiment tous les matchs de son équipe. Pépins physiques mis à part, le jeune Palois déploie une énorme énergie, récompensée par un essai ô combien important face à Toulouse en octobre dernier.

Un trait de caractère qu’il tient sûrement de ses années en Nationale avec Tarbes.

Je revenais de blessure, et avec les deux années de Covid, aucun club de Pro D2 ne voulait de moi. La Nationale était donc le bon choix, car elle me permettait de jouer contre des adultes. Il fallait que je passe le cap de ne plus jouer contre des enfants. Devant, ça tape, il y a du combat et de l’adversité, et il y a beaucoup d’anciens pros là-bas.

Jimi Maximin

Source d'inspiration de son frère Samuel

Un trait de caractère qu’il tient sûrement de seAprès une saison et demie remarquée en Nationale, il rejoint Rouen en prêt et évoluera en Pro D2 lors de la saison 2022-2023. Là-bas, il retrouve son frère Samuel, avec qui il performe. Prêté par Montpellier, le petit frère Maximin s'était confié à L’Écho Républicain un an plus tôt sur la manière dont il était arrivé au rugby. Si voir son frère sur le point de passer professionnel l’a sûrement motivé à enfiler une paire de crampons, c’est aussi grâce à Jimi que son nom est arrivé aux oreilles des décideurs montpelliérains.

Aujourd’hui, le petit frère de Jimi évolue à Brive avec l’équipe professionnelle. Ce dernier aura l’occasion de voir son frère avec la sélection nationale face aux Fidji, pour peut-être, qui sait, le rejoindre un jour en Bleu.

Le tandem Maximin-Auradou reconduit face aux Fidji

Sur le banc face aux Fidji, le grand gaillard pourra compter sur la présence de son homologue palois, Hugo Auradou. Titulaires en deuxième ligne cette saison du côté du Hameau, les deux jeunes joueurs ont été associés six fois en neuf journées de Top 14.

À eux deux, ils ont tout de même effectué 78 plaquages depuis le début de la saison. Respectivement âgés de 26 et 22 ans, cette deuxième ligne semble destinée à régner sur le Hameau pendant encore plusieurs saisons. Pour rappel, les deux joueurs sont liés au club jusqu’en 2027.