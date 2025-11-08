Cramont, Capilla, Maximin… Le XV de France avec 11 joueurs sans sélection pour préparer les Fidji

Avant d'affronter les Boks, les Bleus se tournent déjà vers les Fidji : 42 joueurs convoqués, entre cadres confirmés et jeunes aux dents longues.

A la veille du choc contre l'Afrique du Sud, le staff de l'équipe de France a pris les devants en dévoilant la liste des joueurs retenus pour préparer le deuxième match de la tournée de novembre face aux Fidji.

Une rencontre programmée samedi 15 novembre à 21h10 au Stade Atlantique. Un choc attendu, pour lequel le staff des Bleus a convoqué 42 joueurs mêlant cadres aguerris et jeunes aux dents longues.

Du solide devant

En première ligne, on retrouve les habitués comme Aldegheri, Marchand ou encore Gros. Le Toulousain Flament et le Rochelais Alldritt sont également là pour apporter leur expérience et leur volume de jeu. ''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?Le vétéran Romain Taofifenua (35 ans, 57 sélections) est présent pour encadrer un paquet d’avants où la jeunesse pointe son nez : Guillaume Cramont (Stade Toulousain), Esteban Capilla (Bayonne) ou encore Maxime Lamothe (UBB) ont aussi été retenus.

Dorian ALDEGHERI 32 ans 22 sélections Stade Toulousain Grégory ALLDRITT 28 ans 56 sélections Stade Rochelais Hugo AURADOU 22 ans 7 sélections Section Paloise Paul BOUDEHENT 25 ans 19 sélections Stade Rochelais Esteban CAPILLA 22 ans 0 sélections Aviron Bayonnais Guillaume CRAMONT 24 ans 0 sélection Stade Toulousain Baptiste ERDOCIO 25 ans 2 sélections Montpellier HR Thibaud FLAMENT 28 ans 32 sélections Stade Toulousain Jean-Baptiste GROS 26 ans 37 sélections RC Toulon Mickaël GUILLARD 24 ans 11 sélections LOU Rugby Oscar JEGOU 22 ans 6 sélections Stade Rochelais Anthony JELONCH 29 ans 32 sélections Stade Toulousain Thomas LACLAYAT 28 ans 1 sélection Section Paloise Maxime LAMOTHE 27 ans 0 sélection Union Bordeaux Bègles Julien MARCHAND 30 ans 45 sélections Stade Toulousain Jimi MAXIMIN 26 ans 0 sélection Section Paloise Emmanuel MEAFOU 27 ans 9 sélections Stade Toulousain Régis MONTAGNE 25 ans 2 sélections ASM Clermont Rodrigue NETI 30 ans 2 sélections Stade Toulousain Charles OLLIVON 32 ans 46 sélections RC Toulon Emerick SETIANO 29 ans 6 sélections Aviron Bayonnais Romain TAOFIFENUA 35 ans 57 sélections Racing 92 Cameron WOKI 26 ans 32 sélections Union Bordeaux Bègles

Un vent frais souffle sur les lignes arrière

Si les tauliers comme Fickou, Ntamack, Ramos ou Penaud sont présents, une nouvelle vague débarque : Grégoire Arfeuil (20 ans), Fabien Brau-Boirie (19 ans) ou Théo Chabouni (21 ans) auront l’occasion de s’aguerrir au contact du haut niveau. XV de France. Damian Penaud, un match pour rentrer dans l'histoire des Bleus

Le Palois Émilien Gailleton, déjà international, pourrait être aligné d’entrée, tout comme Bielle-Biarrey, très en vue avec l’UBB. Le sélectionneur mise clairement sur l’avenir, sans sacrifier la compétitivité du moment.

Grégoire ARFEUIL 20 ans 0 sélection Section Paloise Pierre-Louis BARASSI 27 ans 8 sélections Stade Toulousain Léo BARRÉ 23 ans 9 sélections Stade Français Louis BIELLE-BIARREY 22 ans 19 sélections Union Bordeaux Bègles Fabien BRAU-BOIRIE 19 ans 0 sélection Section Paloise Théo CHABOUNI 21 ans 0 sélection Castres Olympique Nicolas DEPOORTERE 22 ans 4 sélections Union Bordeaux Bègles Gaël DREAN 25 ans 0 sélection RC Toulon Gaël FICKOU 31 ans 96 sélections Racing 92 Émilien GAILLETON 22 ans 10 sélections Section Paloise Aaron GRANDIDIER NKANANG 25 ans 0 sélection Section Paloise Baptiste JAUNEAU 21 ans 2 sélections ASM Clermont Nolann LE GARREC 23 ans 13 sélections Stade Rochelais Maxime LUCU 32 ans 27 sélections Union Bordeaux Bègles Romain NTAMACK 26 ans 40 sélections Stade Toulousain Damian PENAUD 29 ans 56 sélections Union Bordeaux Bègles Thomas RAMOS 30 ans 44 sélections Stade Toulousain Ugo SEUNES 24 ans 0 sélections Racing 92 Cheikh TIBERGHIEN 25 ans 0 sélection Aviron Bayonnais

Galthié assume ses choix

Si cette liste fait parler par sa densité et les surprises qu’elle contient, le message du staff est limpide. « On veut que les jeunes se confrontent à ce niveau, qu’ils respirent le XV de France ». Une démarche cohérente en vue de la Coupe du monde 2027 où il faudra non pas 23 joueurs pour aller au bout, mais bien un groupe complet. D'autant qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des pépins physiques après le choc face aux Boks.

Le match face aux Fidji promet lui aussi d’être engagé, face à une équipe joueuse, imprévisible et physique. La présence de profils comme Jelonch, Ollivon ou Woki garantit de l’impact, mais le défi s’annonce relevé. La presse étrangère décrypte France - Afrique du Sud : entre revanche, tension et choix tactiquesC’est aussi une belle opportunité pour certains de marquer des points en vue des grandes échéances. La bataille pour une place chez les Bleus est plus ouverte que jamais. Rendez-vous samedi à Bordeaux pour voir si cette alchimie nouvelle fonctionne face à des Fidjiens qu’on ne prend jamais à la légère.