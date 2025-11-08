Cramont, Capilla, Maximin… Le XV de France avec 11 joueurs sans sélection pour préparer les Fidji

A la veille du choc contre l'Afrique du Sud, le staff de l'équipe de France a pris les devants en dévoilant la liste des joueurs retenus pour préparer le deuxième match de la tournée de novembre face aux Fidji.
Une rencontre programmée samedi 15 novembre à 21h10 au Stade Atlantique. Un choc attendu, pour lequel le staff des Bleus a convoqué 42 joueurs mêlant cadres aguerris et jeunes aux dents longues.
Du solide devant
En première ligne, on retrouve les habitués comme Aldegheri, Marchand ou encore Gros. Le Toulousain Flament et le Rochelais Alldritt sont également là pour apporter leur expérience et leur volume de jeu. ''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?Le vétéran Romain Taofifenua (35 ans, 57 sélections) est présent pour encadrer un paquet d’avants où la jeunesse pointe son nez : Guillaume Cramont (Stade Toulousain), Esteban Capilla (Bayonne) ou encore Maxime Lamothe (UBB) ont aussi été retenus.
|Dorian
|ALDEGHERI
|32
|ans
|22
|sélections
|Stade Toulousain
|Grégory
|ALLDRITT
|28
|ans
|56
|sélections
|Stade Rochelais
|Hugo
|AURADOU
|22
|ans
|7
|sélections
|Section Paloise
|Paul
|BOUDEHENT
|25
|ans
|19
|sélections
|Stade Rochelais
|Esteban
|CAPILLA
|22
|ans
|0
|sélections
|Aviron Bayonnais
|Guillaume
|CRAMONT
|24
|ans
|0
|sélection
|Stade Toulousain
|Baptiste
|ERDOCIO
|25
|ans
|2
|sélections
|Montpellier HR
|Thibaud
|FLAMENT
|28
|ans
|32
|sélections
|Stade Toulousain
|Jean-Baptiste
|GROS
|26
|ans
|37
|sélections
|RC Toulon
|Mickaël
|GUILLARD
|24
|ans
|11
|sélections
|LOU Rugby
|Oscar
|JEGOU
|22
|ans
|6
|sélections
|Stade Rochelais
|Anthony
|JELONCH
|29
|ans
|32
|sélections
|Stade Toulousain
|Thomas
|LACLAYAT
|28
|ans
|1
|sélection
|Section Paloise
|Maxime
|LAMOTHE
|27
|ans
|0
|sélection
|Union Bordeaux Bègles
|Julien
|MARCHAND
|30
|ans
|45
|sélections
|Stade Toulousain
|Jimi
|MAXIMIN
|26
|ans
|0
|sélection
|Section Paloise
|Emmanuel
|MEAFOU
|27
|ans
|9
|sélections
|Stade Toulousain
|Régis
|MONTAGNE
|25
|ans
|2
|sélections
|ASM Clermont
|Rodrigue
|NETI
|30
|ans
|2
|sélections
|Stade Toulousain
|Charles
|OLLIVON
|32
|ans
|46
|sélections
|RC Toulon
|Emerick
|SETIANO
|29
|ans
|6
|sélections
|Aviron Bayonnais
|Romain
|TAOFIFENUA
|35
|ans
|57
|sélections
|Racing 92
|Cameron
|WOKI
|26
|ans
|32
|sélections
|Union Bordeaux Bègles
Un vent frais souffle sur les lignes arrière
Si les tauliers comme Fickou, Ntamack, Ramos ou Penaud sont présents, une nouvelle vague débarque : Grégoire Arfeuil (20 ans), Fabien Brau-Boirie (19 ans) ou Théo Chabouni (21 ans) auront l’occasion de s’aguerrir au contact du haut niveau.XV de France. Damian Penaud, un match pour rentrer dans l'histoire des Bleus
Le Palois Émilien Gailleton, déjà international, pourrait être aligné d’entrée, tout comme Bielle-Biarrey, très en vue avec l’UBB. Le sélectionneur mise clairement sur l’avenir, sans sacrifier la compétitivité du moment.
|Grégoire
|ARFEUIL
|20
|ans
|0
|sélection
|Section Paloise
|Pierre-Louis
|BARASSI
|27
|ans
|8
|sélections
|Stade Toulousain
|Léo
|BARRÉ
|23
|ans
|9
|sélections
|Stade Français
|Louis
|BIELLE-BIARREY
|22
|ans
|19
|sélections
|Union Bordeaux Bègles
|Fabien
|BRAU-BOIRIE
|19
|ans
|0
|sélection
|Section Paloise
|Théo
|CHABOUNI
|21
|ans
|0
|sélection
|Castres Olympique
|Nicolas
|DEPOORTERE
|22
|ans
|4
|sélections
|Union Bordeaux Bègles
|Gaël
|DREAN
|25
|ans
|0
|sélection
|RC Toulon
|Gaël
|FICKOU
|31
|ans
|96
|sélections
|Racing 92
|Émilien
|GAILLETON
|22
|ans
|10
|sélections
|Section Paloise
|Aaron
|GRANDIDIER NKANANG
|25
|ans
|0
|sélection
|Section Paloise
|Baptiste
|JAUNEAU
|21
|ans
|2
|sélections
|ASM Clermont
|Nolann
|LE GARREC
|23
|ans
|13
|sélections
|Stade Rochelais
|Maxime
|LUCU
|32
|ans
|27
|sélections
|Union Bordeaux Bègles
|Romain
|NTAMACK
|26
|ans
|40
|sélections
|Stade Toulousain
|Damian
|PENAUD
|29
|ans
|56
|sélections
|Union Bordeaux Bègles
|Thomas
|RAMOS
|30
|ans
|44
|sélections
|Stade Toulousain
|Ugo
|SEUNES
|24
|ans
|0
|sélections
|Racing 92
|Cheikh
|TIBERGHIEN
|25
|ans
|0
|sélection
|Aviron Bayonnais
Galthié assume ses choix
Si cette liste fait parler par sa densité et les surprises qu’elle contient, le message du staff est limpide. « On veut que les jeunes se confrontent à ce niveau, qu’ils respirent le XV de France ». Une démarche cohérente en vue de la Coupe du monde 2027 où il faudra non pas 23 joueurs pour aller au bout, mais bien un groupe complet. D'autant qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des pépins physiques après le choc face aux Boks.
Le match face aux Fidji promet lui aussi d’être engagé, face à une équipe joueuse, imprévisible et physique. La présence de profils comme Jelonch, Ollivon ou Woki garantit de l’impact, mais le défi s’annonce relevé.La presse étrangère décrypte France - Afrique du Sud : entre revanche, tension et choix tactiquesC’est aussi une belle opportunité pour certains de marquer des points en vue des grandes échéances. La bataille pour une place chez les Bleus est plus ouverte que jamais. Rendez-vous samedi à Bordeaux pour voir si cette alchimie nouvelle fonctionne face à des Fidjiens qu’on ne prend jamais à la légère.
noComment
Dans le groupe élargi de 42, FG a toujours pris des jeunes sans expérience, des ovnis et des joueurs cadre! Etre dans le groupe ne dit pas jouer le samedi sur le terrain, cela permet surtout de faciliter leur intégration et de leur fixer des repères.
Si on examine les listes des convoqués, on peut voir que certains joueurs ont fait les prépas groupe élargi plusieurs fois et n'ont jamais été retenus.
autre argument; pour les tournées d'été ( bières plus fraîches ) avoir testé plus de joueurs dans l'année permet de laisser les cadres se reposer!
Sinon avoir autant de joueurs permet de faire jouer une équipe du st contre une équipe composée des joueurs des autres clubs 😀
pascalbulroland
Gourgues ne reviendra pas dans le groupe je pense.
Le ST doit préparer son match face à Montauban sans ses Argentins, Kinghorn et Capuozzo.
Ses lignes arrières étant "dépeuplés", il vaut mieux avoir tous ses 3/4 disponibles.