Cramont, Capilla, Maximin… Le XV de France avec 11 joueurs sans sélection pour préparer les Fidji
Avant de se frotter aux Fidji à Bordeaux, les Bleus ont dévoilé leur groupe : 42 noms, du costaud, du talent brut, et quelques paris.
Avant d'affronter les Boks, les Bleus se tournent déjà vers les Fidji : 42 joueurs convoqués, entre cadres confirmés et jeunes aux dents longues.

A la veille du choc contre l'Afrique du Sud, le staff de l'équipe de France a pris les devants en dévoilant la liste des joueurs retenus pour préparer le deuxième match de la tournée de novembre face aux Fidji.

Une rencontre programmée samedi 15 novembre à 21h10 au Stade Atlantique. Un choc attendu, pour lequel le staff des Bleus a convoqué 42 joueurs mêlant cadres aguerris et jeunes aux dents longues.

Du solide devant

En première ligne, on retrouve les habitués comme Aldegheri, Marchand ou encore Gros. Le Toulousain Flament et le Rochelais Alldritt sont également là pour apporter leur expérience et leur volume de jeu. ''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?Le vétéran Romain Taofifenua (35 ans, 57 sélections) est présent pour encadrer un paquet d’avants où la jeunesse pointe son nez : Guillaume Cramont (Stade Toulousain), Esteban Capilla (Bayonne) ou encore Maxime Lamothe (UBB) ont aussi été retenus.

Dorian ALDEGHERI 32 ans 22 sélections Stade Toulousain
Grégory ALLDRITT 28 ans 56 sélections Stade Rochelais
Hugo AURADOU 22 ans 7 sélections Section Paloise
Paul BOUDEHENT 25 ans 19 sélections Stade Rochelais
Esteban CAPILLA 22 ans 0 sélections Aviron Bayonnais
Guillaume CRAMONT 24 ans 0 sélection Stade Toulousain
Baptiste ERDOCIO 25 ans 2 sélections Montpellier HR
Thibaud FLAMENT 28 ans 32 sélections Stade Toulousain
Jean-Baptiste GROS 26 ans 37 sélections RC Toulon
Mickaël GUILLARD 24 ans 11 sélections LOU Rugby
Oscar JEGOU 22 ans 6 sélections Stade Rochelais
Anthony JELONCH 29 ans 32 sélections Stade Toulousain
Thomas LACLAYAT 28 ans 1 sélection Section Paloise
Maxime LAMOTHE 27 ans 0 sélection Union Bordeaux Bègles
Julien MARCHAND 30 ans 45 sélections Stade Toulousain
Jimi MAXIMIN 26 ans 0 sélection Section Paloise
Emmanuel MEAFOU 27 ans 9 sélections Stade Toulousain
Régis MONTAGNE 25 ans 2 sélections ASM Clermont
Rodrigue NETI 30 ans 2 sélections Stade Toulousain
Charles OLLIVON 32 ans 46 sélections RC Toulon
Emerick SETIANO 29 ans 6 sélections Aviron Bayonnais
Romain TAOFIFENUA 35 ans 57 sélections Racing 92
Cameron WOKI 26 ans 32 sélections Union Bordeaux Bègles

Un vent frais souffle sur les lignes arrière

Si les tauliers comme Fickou, Ntamack, Ramos ou Penaud sont présents, une nouvelle vague débarque : Grégoire Arfeuil (20 ans), Fabien Brau-Boirie (19 ans) ou Théo Chabouni (21 ans) auront l’occasion de s’aguerrir au contact du haut niveau.XV de France. Damian Penaud, un match pour rentrer dans l'histoire des BleusXV de France. Damian Penaud, un match pour rentrer dans l'histoire des Bleus

Le Palois Émilien Gailleton, déjà international, pourrait être aligné d’entrée, tout comme Bielle-Biarrey, très en vue avec l’UBB. Le sélectionneur mise clairement sur l’avenir, sans sacrifier la compétitivité du moment.

Grégoire ARFEUIL 20 ans 0 sélection Section Paloise
Pierre-Louis BARASSI 27 ans 8 sélections Stade Toulousain
Léo BARRÉ 23 ans 9 sélections Stade Français
Louis BIELLE-BIARREY 22 ans 19 sélections Union Bordeaux Bègles
Fabien BRAU-BOIRIE 19 ans 0 sélection Section Paloise
Théo CHABOUNI 21 ans 0 sélection Castres Olympique
Nicolas DEPOORTERE 22 ans 4 sélections Union Bordeaux Bègles
Gaël DREAN 25 ans 0 sélection RC Toulon
Gaël FICKOU 31 ans 96 sélections Racing 92
Émilien GAILLETON 22 ans 10 sélections Section Paloise
Aaron GRANDIDIER NKANANG 25 ans 0 sélection Section Paloise
Baptiste JAUNEAU 21 ans 2 sélections ASM Clermont
Nolann LE GARREC 23 ans 13 sélections Stade Rochelais
Maxime LUCU 32 ans 27 sélections Union Bordeaux Bègles
Romain NTAMACK 26 ans 40 sélections Stade Toulousain
Damian PENAUD 29 ans 56 sélections Union Bordeaux Bègles
Thomas RAMOS 30 ans 44 sélections Stade Toulousain
Ugo SEUNES 24 ans 0 sélections Racing 92
Cheikh TIBERGHIEN 25 ans 0 sélection Aviron Bayonnais

Galthié assume ses choix

Si cette liste fait parler par sa densité et les surprises qu’elle contient, le message du staff est limpide. « On veut que les jeunes se confrontent à ce niveau, qu’ils respirent le XV de France ». Une démarche cohérente en vue de la Coupe du monde 2027 où il faudra non pas 23 joueurs pour aller au bout, mais bien un groupe complet. D'autant qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des pépins physiques après le choc face aux Boks.

Le match face aux Fidji promet lui aussi d’être engagé, face à une équipe joueuse, imprévisible et physique. La présence de profils comme Jelonch, Ollivon ou Woki garantit de l’impact, mais le défi s’annonce relevé.La presse étrangère décrypte France - Afrique du Sud : entre revanche, tension et choix tactiquesLa presse étrangère décrypte France - Afrique du Sud : entre revanche, tension et choix tactiquesC’est aussi une belle opportunité pour certains de marquer des points en vue des grandes échéances. La bataille pour une place chez les Bleus est plus ouverte que jamais. Rendez-vous samedi à Bordeaux pour voir si cette alchimie nouvelle fonctionne face à des Fidjiens qu’on ne prend jamais à la légère.

Dans le groupe élargi de 42, FG a toujours pris des jeunes sans expérience, des ovnis et des joueurs cadre! Etre dans le groupe ne dit pas jouer le samedi sur le terrain, cela permet surtout de faciliter leur intégration et de leur fixer des repères.
Si on examine les listes des convoqués, on peut voir que certains joueurs ont fait les prépas groupe élargi plusieurs fois et n'ont jamais été retenus.
autre argument; pour les tournées d'été ( bières plus fraîches ) avoir testé plus de joueurs dans l'année permet de laisser les cadres se reposer!

Sinon avoir autant de joueurs permet de faire jouer une équipe du st contre une équipe composée des joueurs des autres clubs 😀

  il y a 27 secondes

