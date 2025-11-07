XV de France. Damian Penaud, un match pour rentrer dans l'histoire des Bleus

Damian Penaud s'envole pour une 57e sélection avec le XV de France face aux Springboks, samedi. Dès lors, il est évident que l’enfant de Brive a déjà marqué de son empreinte cette mythique sélection. D’ailleurs, la saison dernière, face à l’Irlande, il égalait Serge Blanco au rang de meilleur marqueur de l’histoire du XV de France, avec 38 réalisations.
Celui qui vient de souffler sa 29e bougie il y a quelques semaines n’en a assurément pas terminé avec le maillot bleu, cette tunique chère à la famille Penaud, puisque son père l’a également portée à 32 reprises.
RUGBY. Penaud rattrape Blanco : le classement des meilleurs marqueurs d'essais de l’histoire du XV de France
Damian Penaud seul recordman du nombre d'essais samedi ?
Face à l’Afrique du Sud, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles pourrait devenir le meilleur marqueur de l’histoire des Bleus en cas d'essai. Un record qui n’a rien d’anodin, au regard de ce qu’était Serge Blanco avec le maillot tricolore. Celui que la presse a longtemps surnommé le « Pelé du rugby » a encensé son successeur au micro de RMC, il y a quelques mois.
Damian Penaud inscrit son 38ème essai avec le XV de France 🤩#IRLFRA pic.twitter.com/mN98mB2AzP— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 8, 2025
C'est un dynamiteur. Aujourd’hui, c’est ce qui se fait de mieux avec Louis Bielle-Biarrey. Il s'intéresse au jeu, ne reste pas figé sur son aile. C'est un dynamiteur. C'est ce rugby-là qu'on attend pour arriver à quelque chose que nous n'avons pas connu.
Serge Blanco pour RMC
𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗠𝗜𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗨𝗗 💪🇫🇷— Rugby World Cup France 2023 (@France2023) March 14, 2023
Ce week-end, l’ailier de @FranceRugby a battu le record du nombre d’essais pour un français dans le tournoi des @SixNationsRugby🏉
---
This weekend, @PenaudD broke the record for the most tries by a French player in Six Nations🏉#RWC2023 pic.twitter.com/pOsoVjmOYi
Le seul record que cette génération ne battra pas
Mais si vous êtes un fidèle suiveur du XV de France, vous êtes évidemment conscient que cette génération est en train de battre tous les records possibles. Thomas Ramos en est la figure la plus représentative, l’arrière du XV de France est à la fois le meilleur réalisateur et le meilleur marqueur de pénalités de l'histoire des Bleus.
Une donnée importante quand on connaît la précision de son jeu au pied. Mais une chose est sûre : il est encore très loin du record détenu par Jean-Patrick Lescarboura, qui a inscrit 15 drops avec l’équipe de France dans les années 1980.
Parmi les joueurs qui affronteront l’Afrique du Sud samedi, Thomas Ramos et Romain Ntamack sont les seuls à avoir inscrit un seul et unique drop en équipe de France.
Pour rappel, jusqu’à la fin des années 1940, un drop valait 4 points, contre 3 pour une pénalité et 5 pour un essai transformé. Dans le cas où l’essai n’était pas transformé, l’équipe ne marquait que 2 points.
lebonbernieCGunther
Penaud semble s'être remis au boulot face à Castres, mais avant cela, son début de saison m'a semblé mitigé: je l'ai souvent trouvé beaucoup trop dilettante, surtout en défense où son refus de se baisser au plaquage m'agace vraiment. Idem pour ses réceptions de balle au fond du terrain en mode beach-volley, j'aimerais qu'il y mette un peu plus d'application, car samedi, fort possible qu'il se fasse allumer dans le jeu en l'air. Pour le reste, et toujours en l'air, il peut être précieux sur les renvois (toujours en mode beach-volley, mais là, je valide!) et en attaque, il sait se nourrir de miettes. Donc, j'attends de voir quel visage il va montrer, mais je pense que l'adversaire va le motiver! Le record? Je le crois sincère quand il dit qu'il s'en fout. Il a raison, c'est anecdotique.
Garou-gorille
Espérons un Penaud gonflé a bloc !
lebonbernieCGunther
...avec son jeu déjanté!