1 essai toutes les 90 secondes, des pépites : pourquoi la Finale du SuperSevens est le show rugby de l’année

Des fulgurances, des pépites et une ambiance de festival : la Finale du SuperSevens revient à Paris avec le plus gros show rugby de l’hiver.

Ce qui vous attend à Paris La Défense Arena

Le 7 février 2026, Paris La Défense Arena va se transformer en chaudron pour la Finale de l’In Extenso SuperSevens, point d’orgue du seul championnat pro de rugby à 7 au monde. Après trois étapes estivales (Mont-de-Marsan, Dax, Pau), 8 équipes masculines – dont Monaco, Toulon, Pau, l’UBB, Montpellier ou encore l’USAP – et 4 équipes féminines se retrouvent pour une journée unique : matchs en continu, pas le temps de souffler, et un rythme qui frôle l’indécence avec un essai toutes les 90 secondes.

Cette édition 2026 mettra aussi un vrai coup de projecteur sur le rugby à 7 féminin, désormais bien installé dans la dynamique du SuperSevens. Quatre formations feront le déplacement pour jouer le titre : Bobigny, le Stade Toulousain, Clermont et Lyon. Leur présence confirme que l’événement ne se résume plus à un rendez-vous masculin : le 7 se vit désormais des deux côtés, avec la même intensité, la même créativité, et un public qui répond toujours présent pour encourager ces joueuses qui apportent un vent de fraîcheur et d’énergie au spectacle.

Un championnat pensé pour le spectacle

Créé en 2020 par la LNR, l’In Extenso SuperSevens, c’est du rugby sous Red Bull : 7 joueurs, 14 minutes, des espaces partout et un public qui n’a jamais le temps de regarder son téléphone. Le format de la saison est simple : trois étapes qualificatives → 12 équipes → une journée finale indoor.

Cette saison, Monaco Rugby, meilleure équipe après les trois étapes, est au rendez-vous tout comme Toulon, Perpignan, Bordeaux, Montauban, Montpellier, Pau ou encore les Baabaas. Si les Monégasques, vainqueurs à Mont-de-Marsan puis à Dax, ont dominé de la tête et des épaules. Tout reste possible au mois de février. Les Bordelais l'ont prouvé à Pau en remportant la finale face à ces mêmes joueurs de Monaco.

Les pépites que vous pourriez (re)découvrir

Et les chiffres ne mentent pas : 11 des 14 champions olympiques 2024 sont passés par là.

Les staffs des formations de TOP 14 mais aussi de France 7 observent tout : attitude, vitesse, répétition sous pression. Et les chiffres ne mentent pas : 11 des 14 champions olympiques 2024 sont passés par là. Le Sevens est devenu un révélateur, presque un sas d’entrée vers le très haut niveau. Parmi les 42 joueurs convoqués pour la semaine de préparation de la tournée d’automne du XV de France, 9 ont déjà disputé le SuperSevens (Louis Bielle-Barrey, Nicolas Depoortere, Oscar Jegou, Gaël Dréan ou Aaron Grandidier).

« Si vous voulez voir les futurs internationaux avant tout le monde, c’est ici que ça se passe. »

Dans ce format, certains noms explosent d’un coup. Grégoire Arfeuil (Pau), déjà passé par France 7, a planté des essais décisifs à Mont-de-Marsan : un ailier capable de débloquer un match sur une fulgurance. Régulièrement aligné en championnat, il pourrait être de la partie cet hiver.

Jean Pénétro file à l'essai et @UsmSapiacRugby s'offre une place en quarts de #InExtensoSupersevens

À l’USAP, le minot Mayron Fahy, champion d’Europe U18 à 7, pourrait vivre son premier frisson dans une Arena pleine. Lui qui a joué son premier match de TOP 14 en octobre. À Toulon, l'arrière Dylan Chantreau, désigné “révélation de l’étape de Dax”, voudra à nouveau se montrer sous son meilleur jour à l'instar de Jean Pénétro, en vue à Mont-de-Marsan.

Quand la machine s’emballe ⚡

Patrick Okong'o enclenche et personne ne peut le stopper

Et si vous aimez les joueurs capables de faire lever une tribune sur un crochet, surveillez le véloce Patrick Okong’o. À Montpellier, Mathias Fages, passé par un stage avec l’Italie à 7, apporte cette fraîcheur des filières amateurs qui cartonne en SuperSevens.

Du Rugby / Spectacle / Festival dès 10€ (et 5€ pour les enfants)

En une journée, tout se joue : pas de joker, pas de match retour. Chaque renvoi est une balle de break. Chaque ruck un risque calculé. Et l’Arena renforce tout ça : lumière, son, proximité… On vit les actions au bord du terrain comme dans un concert. C’est du rugby, mais version festival.

C’est du rugby, mais version festival.

Et parce que le SuperSevens, ce n’est pas seulement ce qui se passe sur la pelouse, l’Arena se transforme en véritable parc d’attractions rugbystique. Tribunes festives, déguisements, DJ sets, animations en continu… tout y passe pour faire vibrer les supporters entre deux essais.

Vous aimez bouger ? Direction les parcours gonflables et les crazy tribunes. Plutôt ambiance jeu ? Blind tests, maquillage, rugby radar et activations fun feront le bonheur des petits comme des grands. Le tout dans une atmosphère unique, mélange de rugby, de musique et d’énergie positive. Un vrai festival d’hiver, version ovale.

Malgré le niveau affiché et les animations, l’événement reste ultra accessible : 14 € pour les adultes, 7 € pour les moins de 16 ans (gratuit –6 ans) et à partir de 12 €/tête pour un groupe de 5 personnes. Le combo parfait pour venir en famille ou entre potes découvrir le rugby de demain dans les meilleures conditions.

Vous aimez le XV ? Venez voir le 7. Et pour comprendre pourquoi cette discipline est en plein boom, rendez-vous le 7 février : là où les pépites se révèlent, où les stars s’expriment et où le rugby s’invente une nouvelle manière de vibrer.