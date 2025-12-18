6 Nations 2026. Karl Dickson pour France/Irlande, tous les arbitres des Bleus connus

L'intégralité des officiels pour le Tournoi des 6 Nations est connue, Karl Dickson officiera pour la deuxieme fois lors d'un France/Irlande.

Ce jeudi 18 décembre, World Rugby a dévoilé la liste des officiels désignés pour le prochain Tournoi des Six Nations. Parmi eux figurent notamment quatre arbitres français, qui n’officieront évidemment pas lors des rencontres du XV de France. Eric Gauzins, Pierre Brousset, Luc Ramos et Tual Trainini.

Les Bleus seront ainsi dirigés par cinq arbitres différents, de nationalités australienne, anglaise, irlandaise et néo-zélandaise. Parmi ces cinq officiels, Karl Dickson sera de nouveau désigné pour une rencontre opposant la France à l’Irlande.

Un match déjà crucial, puisqu’il se déroulera en ouverture du Tournoi des Six Nations 2026.

Ancien joueur des Harlequins, Karl Dickson a déjà officié lors d’un France–Irlande pendant le Tournoi des Six Nations 2024. Arbitre lors de la dernière Coupe du monde de rugby, il avait également dirigé la rencontre France–Italie, remportée largement par les Bleus sur le score de 60 à 7. Il s’agissait d’ailleurs de sa deuxième Coupe du monde, faisant de lui l’un des arbitres les plus expérimentés du circuit mondial.

Pour les plus superstitieux, la dernière fois que Karl Dickson avait tenu le sifflet pour le XV de France, les Bleus s’étaient inclinés face à l’Irlande (17-38).

Cette fois, au Stade de France, le 5 février prochain, les Bleus tenteront de mettre fin à l’hégémonie du XV du Trèfle. En espérant que l’expérience de Karl Dickson ne leur porte pas malheur, l’Anglais sera accompagné à la touche par Angus Gardner et Jordan Way, tous deux Australiens.

Ensuite, c’est le Néo-Zélandais James Doleman qui officiera face au Pays de Galles lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2026. Jeune arbitre, il exerce au niveau professionnel depuis 2020.

Pour autant, il a déjà dirigé une rencontre du XV de France, à l’occasion d’un test-match face à l’Australie sur le sol océanien. Il s’agit d’ailleurs de la seule victoire des Bleus lors de cette tournée estivale en Australie.

James Doleman est également très présent sur le circuit de rugby à sept, tout en officiant régulièrement en Super Rugby. Pour cette rencontre, il sera assisté à la touche par Christophe Ridley (Angleterre) et Sam Grove-White (Écosse).

Pour conclure ce Tournoi des 6 Nations, les Bleus recevront l’Angleterre pour un Crunch déjà très attendu. Pour diriger cette rencontre, Nic Berry a été désigné. Ancien joueur du Racing 92, champion de France de Pro D2 avec le club francilien, l’ex-demi de mêlée a terminé sa carrière professionnelle chez les Wasps en 2012 avant de se reconvertir dans l’arbitrage.

Il sera assisté par Hollie Davidson, devenue la première femme à arbitrer les All Blacks dans l’histoire du rugby. L’Écossaise, désignée meilleure arbitre du monde cette année, officiera pour la première fois dans le Tournoi des Six Nations masculin.

Le trio sera complété par Nika Amashukeli, élu à sept reprises meilleur arbitre de Géorgie. Ce dernier a également officié lors de la dernière Coupe du monde, arbitrant notamment la rencontre entre l’Angleterre et le Japon.

La liste complète des arbitres des Bleus lors du Tournoi des 6 Nations 2026

France – Irlande

Stade de France, Paris (France)

Jeudi 5 février 2026

Arbitre : Karl Dickson (RFU)

Arbitre assistant 1 : Angus Gardner (RA)

Arbitre assistant 2 : Jordan Way (RA)

Arbitre vidéo (TMO) : Ian Tempest (RFU)

Responsable des officiels de match (FPRO) : Richard Kelly (NZR)

Pays de Galles – France

Principality Stadium, Cardiff (Pays de Galles)

Dimanche 15 février 2026

Arbitre : James Doleman (NZR)

Arbitre assistant 1 : Christophe Ridley (RFU)

Arbitre assistant 2 : Sam Grove-White (SRU)

Arbitre vidéo (TMO) : Richard Kelly (NZR)

Responsable des officiels de match (FPRO) : Mike Adamson (SRU)

France – Italie

Stade Pierre-Mauroy, Lille (France)

Dimanche 22 février 2026

Arbitre : Andrew Brace (IRFU)

Arbitre assistant 1 : Luke Pearce (RFU)

Arbitre assistant 2 : Eoghan Cross (IRFU)

Arbitre vidéo (TMO) : Olly Hodges (IRFU)

Responsable des officiels de match (FPRO) : Ben Whitehouse (WRU)

Écosse – France

Scottish Gas Murrayfield, Édimbourg (Écosse)

Samedi 7 mars 2026

Arbitre : Angus Gardner (RA)

Arbitre assistant 1 : Andrew Brace (IRFU)

Arbitre assistant 2 : Craig Evans (WRU)

Arbitre vidéo (TMO) : Brett Cronan (RA)

Responsable des officiels de match (FPRO) : Olly Hodges (IRFU)