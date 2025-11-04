VIDEO. Bielle-Biarrey en sueur : Cet arbitre de touche qui fume les ailiers à la course

Bien décidé à faire passer les Anglais pour des oxydés, l'arbitre gallois a fait parler ses cannes sur une interception australienne signée Harry Potter.

Des mecs qui donneraient leur vie pour leur boulot, on en connaît tous.

Celui qui est prêt à bosser samedi et dimanche pour pas un de plus afin de faire plaisir à son patron, cet élagueur capable de monter aux arbres sans attaches pour taper dans l’oeil de son boss, ou celui qui se retrouve à travailler chez lui jusqu’à 23h, pour des chocolats à Noël.

Bref, chacun fait ce qu’il veut. Mais il y a en aussi qui sont là pour le kiff. Et qui ne ratent pas une occasion de faire le show lorsqu’elle le leur permet.

Un arbitre supersonique

C’est ce qu’a fait l’arbitre de touche de la rencontre entre l’Angleterre et l’Australie, Craig Evans. Bien décidé à faire passer les Anglais pour des oxydés, le Gallois a fait parler ses cannes sur une interception australienne signée Harry Potter.

A moment of appreciation for the speed of assistant referee, Craig Evans 🔥 pic.twitter.com/yV9VuqjYON — Rugby on TNT Sports (@rugbyontnt) November 3, 2025

Buste droit, tête haute, drapeau le long du corps, l’athlétique juge de touche a tapé son meilleur sprint à grandes enjambées sur près de 100 mètres, afin de suivre la course de l’ailier australien.

LBB dans le viseur ?

Même les commentateurs du match ont salué la performance du Gallois ! Si d'aventure, il officiait lors d’un match du XV de France, on aurait hâte de le voir à l’œuvre à côté du couloir de Louis Bielle-Biarrey.

VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de Bordeaux

Car au niveau international, même les arbitres sont des machines…