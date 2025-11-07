La presse étrangère décrypte France - Afrique du Sud : entre revanche, tension et choix tactiques

France - Afrique du Sud, acte II : les médias étrangers parlent d’un traumatisme à exorciser pour les Bleus et d’un match aux airs de revanche. Ambiance électrique.

Un groupe français en quête d’apaisement

Dans sa preview du match entre le XV de France et l'Afrique du Sud, ESPN rappelle que les Boks se rendent à Paris pour la première fois depuis leur âpre succès 29‑28 en quart de finale de la Coupe du monde 2023 face aux Bleus.

Le média met l’accent sur une “French side avenging” : les Bleus ont une revanche à prendre, et le contexte est lourd. Un journaliste de RugbyPass évoque même l'image « bogey team » (bête noire) des Sud‑Africains pour la France. Après le traumatisme, Galthié veut un XV de France de ''chasseurs'', pas de ''chassés'' face aux BoksUn groupe français en quête d’apaisement Selon The Guardian, le demi d’ouverture français Romain Ntamack évoque ouvertement le « traumatisme » laissé par 2023 : « Le traumatisme de ce match a dépassé le cadre des 23 joueurs inscrits sur la feuille de match. » Le match du 8 novembre n’est pas seulement un test de niveau, mais aussi une étape de reconstruction mentale pour la France. Malgré tout ce que les joueurs peuvent en dire.

Les Springboks ne viennent pas en touristes

Du côté sud‑africain, RugbyPass note que le capitaine Siya Kolisi atteint les 100 sélections. Le staff des Boks a également opéré cinq changements, signe qu’il y a réflexion et sérieux dans la préparation. En parallèle, un revers contre la France pourrait engager des décisions lourdes pour l’encadrement sud‑africain, notamment pour Rassie Erasmus. Grabuge dans le ciel : le XV de France défie les meilleurs contreurs sans tremblerL’Associated Press explique que le XV de France a eu « deux ans, mais pas assez » pour guérir de la défaite de 2023. L’équipe doit donc prouver qu’elle a franchi un cap. De plus, l’absence d’Antoine Dupont, touché au genou, est bien soulignée comme un handicap sérieux. Cela pèse, mais ouvre aussi une opportunité à d’autres.

Nolann Le Garrec passe en effet un vrai test face aux champions du monde en vue de la Coupe du monde 2027. Tout comme le Lyonnais Guillard qui a été préféré au Rochelais Alldritt. Sans oublier les deux jeunes piliers Erdocio et Montagne qui vont défier la mêlée la plus terrifiante de la planète ovale.

Ce choc du 8 novembre s’annonce comme un classique en puissance : un XV de France en quête de libération, des Springboks en mission de maintien de leur statut sur une pelouse où ils comptent près de 77 % de victoires. Autant dire que les pronostics ne sont pas en faveur des Tricolores. Les Springboks, maîtres du Stade de France : pourquoi les Bleus ne sont pas en terrain conquis à Saint-DenisLa presse étrangère insiste sur les blessures, les symboles, l’histoire : tout est réuni pour un match vibrant. Pour les puristes du ballon ovale, c’est plus qu’un test : c’est une page qu’il faut tourner… ou un traumatisme à revivre. Une défaite ne remettrait pas tout en cause dans les rangs français. Mais ce ne serait pas forcément bon pour la confiance.