Les Springboks, maîtres du Stade de France : pourquoi les Bleus ne sont pas en terrain conquis à Saint-Denis

Les Springboks : 13 matchs, 10 victoires à Saint-Denis. Le XV de France peut-il briser ce cycle infernal samedi ? La tâche s'annonce très compliquée.

Ce samedi, le XV de France retrouve l'Afrique du Sud sur les "lieux du crime". A savoir, la pelouse du Stade de France. Un terrain qui réussit particulièrement bien aux Springboks. Si la dernière victoire française sur les Sud-Africains remonte à 2022 à Marseille. Il faut faire un bon de 20 ans en arrière pour trouver la trace d'un succès tricolore à Saint-Denis aux dépens des quadruples champions du monde.

Une victoire historique : Pourquoi 2005 reste un tournant

Le 26 novembre 2005, les Bleus l'avaient emporté 26 à 20. Certains joueurs présents ce week-end n'avaient peut-être même pas encore touché un ballon de rugby à l'époque. Depuis, Français et Sud-Africains ont croisé le fer à quatre reprises au Stade de France, sans que les Tricolores parviennent à sortir vainqueurs.

"Les Springboks sont comme à la maison à Saint-Denis."

On ne vous fera pas l'affront de vous rappeler à quand remonte la dernière défaite. Ce qu'on peut vous dire en revanche, c'est que les Springboks sont comme à la maison à Saint-Denis. N'allez (Lionel ?) pas croire que les Bleus sont les seuls à avoir subi la domination sud-africaine au Stade de France.

77% de victoires : Le chiffre qui fait frémir

Depuis 1999, les Boks y ont joué à 13 reprises. Leur nombre de victoires ? 10. Même Kévin pourrait faire le calcul. Ça représente près de 77 % de victoires. Si les protégés de Galthié s'inclinent ce samedi soir, ce ne sera donc pas vraiment une surprise. Un succès français tendrait même plus de l'exploit.

Les Anglais ont été les premiers à tomber face à l'Afrique du Sud au Stade de France le 24 octobre 1999. Deux ans plus tard, les Tricolores s'imposaient 20 à 10 puis en 2005. Puis il y a eu le Mondial 2007 et les succès aux dépens de l'Angleterre (36-0), l'Argentine (37-13) puis à nouveau face aux Anglais en finale, 15-6.

La revanche attendue

Il a ensuite fallu attendre 2013 pour revoir Français et Sud-Africains croiser le fer à nouveau. Après deux revers, ce sont les Boks qui avaient eu le dernier mot, 10-19. Rebelote en 2017, 17-18, et en 2018, 26-29. Quant à la 3e défaite, elle est intervenue lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2023.

"Un succès français tendrait même plus de l'exploit."

C'est l'Irlande qui l'avait emporté 13 à 8 dans un match de costauds. Mais tandis que le parcours des Irlandais s'est arrêté en quarts, celui des Boks s'est poursuivi jusqu'en finale. Avec, au passage, trois succès de rang sur la pelouse de Saint-Denis, aux dépens de la France, de l'Angleterre et de la Nouvelle-Zélande sur la plus petite des marges... 1 point.