Grabuge dans le ciel : le XV de France défie les meilleurs contreurs sans trembler
Les Bleus de Thibault Flament auront fort à faire face aux Springboks. ©FFR
Les Springboks, annoncés comme les meilleurs contreurs de balle en touche au monde par Laurent Sempéré, vont se heurter au meilleur alignement mondial.

Plus les jours avancent, plus cette rencontre ressemble à l'opposition ultime du gratin mondial de l’ovalie. Les tabloïds s'affolent : entre revanche, confrontation de styles et chambrage, cette rencontre n’a d’amical que le nom.

En conférence de presse, Laurent Sempéré, en charge du jeu d’avant du XV de France, s’est montré loquace au sujet de l’alignement des Springboks. Une dimension qu’il faudra aborder méthodiquement samedi, car les Springboks sont les meilleurs contreurs en touche du monde.

''Beaucoup d'humilité, il y a tellement de détails''

Dans un podcast publié par nos confrères de L’Équipe, Laurent Sempéré, ancien talonneur du Stade Français et responsable du jeu d’avants, en particulier de la touche avec le XV de France, a livré son analyse de la touche springbok.

Le tandem Etzebeth–De Jager, 2,03 m et 2,06 m, associé aux 2,00 m de Du Toit, fait évidemment de cet alignement l’un des plus redoutables au monde. Ce sont tout simplement les meilleurs contreurs du monde avec 21 % de ballons récupérés.

C'est la meilleure défense du monde en l'air. Ils contrent 21 % de ballons adverses. Il y a certains ballons où on va confronter nos points forts contre leurs points forts et prendre un pari. Et il y en a d'autres où on va un peu plus les contourner, parce que ça nous donne d'autres opportunités. Ça demande beaucoup d'humilité, il y a tellement de détails.
Laurent Sempéré, entraineur de la touche du XV de France

Le XV de France possède le meilleur alignement mondial

Si Laurent Sempéré parle d’humilité, c’est parce que la France est une nation dominante en touche. C’est tout simplement le meilleur alignement mondial de l’année sportive en cours, avec près de 93 % de réussite dans ce secteur.

Pas de quoi flatter l’ego des Bleus, qui prendront évidemment l’ampleur du défi très au sérieux samedi.

Lors de la Coupe du Monde 2023, les Bleus avaient surclassé les Springboks dans tous les compartiments… sauf en mêlée, évidemment. Une donnée rassurante : il y a deux ans, les Bleus avaient fait la guerre dans les rucks face aux Sud-Africains, avec 103 duels gagnés au sol. Comme quoi, impossible n’est pas français.

Avec des stats, on serait Champions du Monde...

  • il y a 15 secondes

