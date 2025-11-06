144kg, ''Quadzilla'' : le XV de France à l’épreuve du ''Wilco'' de la mêlée

Le très imposant pilier droit Wilco Louw (1m85 pour 144kg) sera finalement remplaçant face au XV de France. Mais représentera une véritable épreuve pour la mêlée française en sortie de banc.

Durant sa pige au RCT lors du Mondial 2019, son prénom laissait ressurgir de nombreux souvenirs au RCT. Et pour cause, le bien nommé Wilco Louw attirait la curiosité durant sa venue dans le Var, où son prénom résonnait comme familier.

Mayol, la terre de Wilko

Mayol, c’était là où Sir Jonny Wilkinson, alias "Wilko", régna en maître pendant des années, jusqu’à être érigé naturellement en plus grande légende de l’ère moderne du club au muguet. Pour sûr, Louw n’avait pas de belle chevelure blonde, ne maîtrisait pas la langue de Molière sur le bout des doigts et n’avait ni la gueule, ni le pied gauche (et droit) de l’Anglais le plus apprécié des Français.

Ce que possédait le pilier droit sud-africain, en revanche, c’était une force en mêlée remarquable. Lui qui avait calé l’édifice varois comme peu durant ses 2 petits mois sur la Rade (5 matchs), laissant d’ailleurs un goût amer aux puristes lorsque le pilachou du Cap Occidental avait dû quitter le club à l’issue de son contrat de joker coupe du monde.

Kolbe à l'aile, un pack à 970kg... La compo des Springboks pour asphyxier le XV de FranceAvant de signer aux Harlequins quelques mois plus tard, et de devenir le pousseur le plus redouté du championnat d’Angleterre.

Les cuisseaux les plus épais de la planète rugby

Six ans plus tard, le Springbok (25 sélections) a désormais passé la trentaine et s’est lesté d’une dizaine de kilos pour franchir la barre des 140 plombes (144 exactement). Et définitivement devenir aussi dur à bouger que la table en bois massif du salon de mémé, en mêlée.

VIDEO. Les frères les plus forts du monde défient les Harlequins : qui l'emportera ?

Et ce grâce notamment aux jambonneaux qu’il possède à la place des cuisses. Des quadriceps démesurés qui feraient pâlir 80% des strongmen de la planète, et qui lui ont d’ailleurs valu le surnom de "Quadzilla". Quand le légendaire droitier gallois Adam Jones, parlait lui d’une "anomalie physique" concernant Wilco Louw.

Bref, un véritable client dans l’épreuve de force qui sera donc remplaçant face aux Bleus ce samedi, pour finir de donner des airs de monstre à 16 pattes au pack sud-africain, en sortie de banc. Un sacré défi face au "Wilco" de la mêlée, qui devrait entrer en même temps que les abominables RG Snyman (2m07 pour 136kg) et André Esterhuizen (1m93 pour 120kg). Terrible vivier sud-africain...