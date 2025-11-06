Kolbe à l'aile, un pack à 970kg... La compo des Springboks pour asphyxier le XV de France 
Le grand méchant Eben Etzebeth sera titulaire. Screenshot : Canal Plus
Le staff sud-africain a concocté une équipe à la fois très dense et rapide. Où le banc pourrait être prédominant.

Rassie Erasmus aime jouer avec les nerfs de ses adversaires. Habitué à livrer sa composition dès le début de semaine (parfois même dès le lundi !), le sélectionneur sud-africain a bouleversé ses habitudes pour le choc face au XV de France.

Face au défi qui l'attend, il a décidé de repousser l'annonce officielle de ses choix à ce jeudi après-midi, après l'annonce de Fabien Galthié. Et ce pour entretenir la confusion jusqu'au dernier moment.

Une équipe modifiée 


Finalement, il a surtout décidé de bouleverser son équipe par rapport à celle qui était pressentie. Le staff sud-africain a concocté une équipe à la fois très dense et rapide. C'est notamment ce que permet la titularisation en numéro 15 de Damian Willemse, annoncé forfait, qui finalement tient sa place dans le fond du terrain.

Aux ailes, on retrouvera les flèches Cheslin Kolbe et Arendse, qui nous avaient fait si mal en 2023, tandis que la paire de centre est classique avec De Allende et Kriel.

Les Boks aligneront également les 2 demi de mêlées les plus rapides de la planète sur la feuille, même si c'est Reinach qui débutera. Quand le jeune et superbe attaquant Sacha Feinberg-Mngomezulu sera titulaire en numéro 10 face à Romain Ntamack. Pour rappel, il avait inscrit 37 points face aux Pumas durant le Rugby Championship et dispose d'une palette extrêmement large, aussi bien en attaque qu'en défense, où sa physicalité (1m88 pour 94kg) impressionne. 

Un banc hors-normes

Comme toujours avec l'Afrique du Sud, il faudra aussi répondre au défi du banc, très solide avec les présences des “impact players” par excellence RG Snyman (2m07 pour 131kg), Wilco Louw ou encore André Esterhuizen, qui pourra très bien rentrer au centre comme en 3ème ligne. 

COUPE DU MONDE. Kwagga Smith, ce petit zèbre des plaines qui rugissait comme un lionCOUPE DU MONDE. Kwagga Smith, ce petit zèbre des plaines qui rugissait comme un lion

Rendez-vous samedi soir, sur les coups de 21h... 

Ou je suis vraiment très fatigué ou il faudra vous relire : vous annoncez Kwagga "la gratouille" Smith sur le banc, mais il n'apparaît pas sur le tweet.

  • il y a 1 minute

