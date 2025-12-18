Noël, Nouvel An : ces réflexes simples que 90 % des rugbymen amateurs n’ont pas

Chaque hiver, c’est le même match : fêtes contre reprise. Et si, cette année, tu gagnais les deux sans passer par la case souffrance ?

Les fêtes, c’est un peu la troisième mi-temps XXL du calendrier. Entre les repas qui s’éternisent, les chocolats qui traînent et les verres qui s’enchaînent, le rugbyman amateur sait comment ça se termine : reprise compliquée, jambes lourdes et souffle court. Tout le monde n'a pas un diététien et un prépa phsyique pour concocter un programme sur mesure comme les pros. Bonne nouvelle : pas besoin de se punir ni de vivre au blanc de poulet. Voici 5 conseils très “terrain” pour passer Noël et le Nouvel An sans saborder ta reprise.

Anticipe comme un demi de mêlée

Le piège des fêtes, ce n’est pas un gros repas, c’est leur accumulation. L’idée est simple : choisis à l’avance 2 ou 3 vrais repas plaisir, ceux qui comptent vraiment. Le reste du temps, reviens à du basique, lisible, efficace : légumes, protéines, féculents en quantité raisonnable. C’est la gestion du tempo qui fait la différence, pas le sacrifice.

L’assiette du rugbyman, la vraie

Même en période festive, ton corps a besoin de carburant solide. Une portion de protéines à chaque repas reste un repère fiable pour préserver la masse musculaire, surtout quand l’entraînement est allégé. Répartir les apports sur la journée est plus intéressant qu’un gros “tout le soir”. Et sur les repas chargés, remplir l’assiette de légumes (oui tu sais, les trucs colorés, et je parle par des papilottes) aide à calmer le jeu sans frustrer.

Alcool : une règle claire, sinon rien

On ne va pas se mentir, le zéro alcool n’est pas toujours réaliste. Mais une règle simple change tout : un verre d’alcool, un verre d’eau. Évite les tournées automatiques, ne bois pas à jeun, et limite les boissons très sucrées. L’alcool, c’est dense en calories, et ça monte vite sans qu’on s’en rende compte. Surtout si tu commences par un petit vin de noix à l'apéro, un moelleux pour l'entrée, un gros rouge qui tâche pendant le plat et un petit champagne avec la bûche (le dessert, pas Servat).

Bouge, même hors entraînement

Pas besoin de grosses séances. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, on ne peut pas dire que la neige soit au rendez-vous. Alors oublie la séance déneigeage chez mami. Marcher tous les jours, monter les escaliers, bouger après les repas : ce mouvement “invisible” compte énormément. Ajoute deux micro-séances d’entretien dans la semaine, 15 à 25 minutes de renfo au poids du corps. Ça entretient la machine et évite de repartir de zéro.

Le sommeil, ton meilleur allié caché

Enchaîner nuits courtes, gros repas et alcool, c’est la combinaison perdante. Dormir correctement aide à mieux réguler l’appétit et améliore la récupération. Rien ne t'empêche d'attendre minuit et le passage du père Noël. Mais ne te lance pas directement dans la construction de l'Etoile de la mort en Lego. En rugby comme ailleurs, un joueur reposé reprend toujours plus proprement.

L’objectif n’est pas d’arriver affûté comme en début de saison ou pour la phase finale, mais d’éviter le crash. Si tu gères les fêtes comme un match, avec un plan simple et un peu de discipline, la reprise se fera sans (trop) souffrir… et sans regret sur la dinde.