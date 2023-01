VIDEO. Les frères les plus forts du monde défient les Harlequins : qui l'emportera ?

Les frères Stoltman, deux participants au championnat du monde des strongman, se sont rendus à Londres pour défier les Harlequins. Chaud devant !

Oui, les rugbymen sont réputés grands et forts. Seulement, lorsque deux des hommes les plus forts de la planète viennent les défier, la notion de force et de grandeur peut vite être révisée. Là, les frères Stoltman, participants au concours mondial des strongman, sont venus à Londres pour affronter les Harlequins sur différents jeux. Ceux du squat, de l'athlétisme, du but (face à Marcus Smith) ou encore de la mêlée. Et dans ce dernier exercice, les deux colosses sont tombés sur l'un des piliers les plus robustes de la planète à la poussée. En l'occurrence Wilco Kouw, ce beau poulagasse de 125kg, international avec les Springboks et passé également par le RCT en 2019.

Pour le défi, le pilier de 28 ans devait pousser le joug avec les deux frères dessus, soit 345kg de charge tout de même. Eh bien à l'inverse de ses coéquipiers de la première ligne, Louw a réussi l'exercice sans broncher, grâce à la puissance de ses cuisseaux et son dos bien gainé. Impressionnant ! Quand on vous dit que le futur joueur des Bulls fait partie des piliers les plus puissants de la planète en mêlée...

