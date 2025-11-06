Après le traumatisme, Galthié veut un XV de France de ''chasseurs'', pas de ''chassés'' face aux Boks
Depuis dix jours, les Bleus bossent dur pour ne plus subir dans les airs. Galthié veut transformer les Tricolores en véritables chasseurs. Objectif : ne plus se faire piéger. Crédit image : Screenshot Youtube
Le quart contre l'Afrique du Sud ? Encore en travers de la gorge. Pour Fabien Galthié, l’heure est à la réaction : les Bleus doivent apprendre à chasser, et vite.

Les jeux au pied, talon d’Achille des Bleus ?

Ce n’est un secret pour personne : les difficultés du XV de France sur les jeux au pied, en particulier ceux dans les airs, ont souvent été pointées du doigt, notamment face aux Sud-Africains lors du dernier Mondial.XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractèreXV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractère

Ni Galthié, ni les supporters n'ont oublié les quatre essais encaissés en quart par les Tricolores sur des ballons joués dans les airs ou bien au sol par les Boks. Interrogé ce jeudi en conférence de presse, le sélectionneur n’a pas éludé le sujet. Mieux : il en a fait un axe stratégique fort pour la suite.

« 15 chasseurs sur le terrain »

Le sélectionneur est formel : « L’Afrique du Sud, en gros, c’est 15 chasseurs sur le terrain. Ils sont en chasse au sol, en chasse en l’air, et c’est très bien fait. »

L’objectif désormais ? Que les Bleus deviennent, eux aussi, une équipe de prédateurs, capable de dicter le tempo. « Comment transformer une sélection en équipe de chasseurs ? C’est tout l’enjeu de samedi. »

Une transformation en marche

Depuis dix jours, le staff tricolore travaille d’arrache-pied pour basculer d’un schéma défensif à une vraie agressivité maîtrisée. « On ne peut pas ne faire que défendre », insiste Galthié. Place à une approche double : défense ET attaque, notamment sur les renvois, les chandelles et les duels aériens.''La meilleure équipe qui n'ait jamais existé'', 15 ans, 2 titres, 1 seule victoire : le constat choc de Galthié''La meilleure équipe qui n'ait jamais existé'', 15 ans, 2 titres, 1 seule victoire : le constat choc de GalthiéLa métaphore est parlante : passer du statut de proie à celui de prédateur. « On cherche absolument à ne pas être que des chassés », martèle-t-il. Mais le sélectionneur reste lucide : ses protégés ont-ils progressé ? « À l’entraînement, je dirais oui. Mais ce n’est que de l’entraînement. Le match, ce sera autre chose. »

Face aux Boks, les Bleus savent ce qui les attend : un combat de tous les instants, où chaque ballon haut ou joué derrière le premier rideau et les couloirs pourra faire pencher la balance. Reste à savoir si la chasse est vraiment ouverte.

Haaaa, c est pour ça qu il a chassé Aldritt.

  • il y a 1 heure

