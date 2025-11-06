''La meilleure équipe qui n'ait jamais existé'', 15 ans, 2 titres, 1 seule victoire : le constat choc de Galthié
Quand Fabien Galthié parle des Springboks, on sent le respect… mais aussi la crainte. Il faut dire que le défi est colossal.
Fabien Galthié met les mots sur ce que beaucoup pensent tout bas : samedi, les Bleus vont affronter un monstre. Et pas n’importe lequel.

XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractèreXV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractèreÀ deux jours du choc XXL entre le XV de France et les Springboks, Fabien Galthié a planté le décor avec lucidité… et beaucoup de respect. Le sélectionneur tricolore ne cache pas l’immensité du défi qui attend ses hommes, face à ce qu’il considère tout simplement comme "la meilleure équipe au monde. Peut-être même la meilleure qui ait jamais existé."

Une machine verte toujours plus forte

Depuis 2020, les Bleus n'ont croisé la route des Sud-Africains que deux fois : à Marseille en 2022, puis lors du quart de finale cruel du Mondial 2023 au Stade de France. Deux rencontres à couteaux tirés (30-26 puis 28-29).

Pourtant, pour Galthié, il n’y a pas photo : "C’est l’équipe la plus forte qu’on ait jouée depuis 6 ou 7 ans." Une équipe sur une pente ascendante, double championne du monde en titre, qui vient d’enchaîner une nouvelle victoire dans le Rugby Championship.

Et ce n’est pas fini. Les Boks ont déjà disputé 10 matchs cette année, et seront à 15 rencontres internationales d’ici fin novembre. Un calendrier de club, une constance rare à ce niveau. "Ils sont ensemble depuis juin, ils construisent déjà 2027", souligne Galthié, impressionné par la vision à long terme du staff sud-africain.

Un réservoir qui fait peur

Ce qui frappe aussi le sélectionneur français, c’est la profondeur d’effectif de l’adversaire : "Ils sont en capacité de sortir encore des joueurs et de développer le réservoir de par leur organisation." Une dynamique effrayante, renforcée par une identité de jeu assumée et une expérience collective incomparable.« Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteurs« Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteursCe n'est pas un hasard. Rassie Erasmus, l'homme derrière les sacres sud-africains, veut constituer deux équipes capables de remporter le titre une troisième fois de rang. Sa finale idéale ? Afrique du Sud vs Afrique du Sud. 

On a battu cette équipe une seule fois en 15 ans.” Une statistique parlante. Les Boks, c’est 4 titres de champion du monde en 8 Coupes du monde. "50 % de réussite, contre 30 % pour les All Blacks", rappelle Galthié. Autant dire que samedi soir, les Bleus s’apprêtent à défier un monument. Rien de moins.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • p.coutin
    11622 points
  • il y a 4 secondes

Galthié fait et fera toute sa vie un complexe Sud Africain, et ce depuis ses années de joueur. Les Boks sont N° 1 incontestables depuis que les Blacks sont en baisse. La réorganisation du rugby sud africain à été très bonne mais c'est une grosse fédération dans un pays relativement pauvre. Ils ont besoin de l'international. Dans l'Equipe de Fance il y a quand même de quoi les mettre en difficulté. Sur une coupe du monde, peut être pas, mais sur le match de samedi surement. Au delà de ça, ce qui est intéressant c'est : est-ce qu'ils vont la jouer à la Boks (Je fait mal et je fait peur), où est-ce qu'ils vont continuer l'entreprise de séduction des derniers matchs ? Je les soupçonne de vouloir prendre la place des Néo-Zélandais dans le cœur des amoureux du beau jeu... Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront une bonne mêlée et que ce sera un bon test pour les deux petits nouveaux.

  • il y a 4 secondes

Derniers articles

 News
XV de France. Des absences et des places à prendre face aux Springboks selon Willemse
News
XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractère
News
« Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteurs
News
Épaules en titane, bras de videur : Jelonch/Boudehent, une garde rapprochée sur-mesure pour le XV de France
News
Chisteras, chandelles… Comment Antoine Dupont fait-il travailler le XV de France en vue de l’Afrique du Sud ?
News
La mêlée, la touche et ce ''détail'' qui pourrait tout changer pour le XV de France face aux Springboks
News
''Je déteste perdre'', ce Tricolore se prépare comme un moine, mais ce n'est pas un saint sur le terrain
News
Connaissez-vous bien les Bleus ? Trouvez dans quel club ont débuté les 23 joueurs qui vont défier l’Afrique du Sud
News
Première inédite, enjeux maximum : le test ultime pour Nolann Le Garrec face aux Springboks ?
News
Un rendez-vous ''savoureux'' pour les Bleus, mais attention à l'indigestion de biltong sud-africain