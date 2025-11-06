''La meilleure équipe qui n'ait jamais existé'', 15 ans, 2 titres, 1 seule victoire : le constat choc de Galthié

XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractèreÀ deux jours du choc XXL entre le XV de France et les Springboks, Fabien Galthié a planté le décor avec lucidité… et beaucoup de respect. Le sélectionneur tricolore ne cache pas l’immensité du défi qui attend ses hommes, face à ce qu’il considère tout simplement comme "la meilleure équipe au monde. Peut-être même la meilleure qui ait jamais existé."
Une machine verte toujours plus forte
Depuis 2020, les Bleus n'ont croisé la route des Sud-Africains que deux fois : à Marseille en 2022, puis lors du quart de finale cruel du Mondial 2023 au Stade de France. Deux rencontres à couteaux tirés (30-26 puis 28-29).
Pourtant, pour Galthié, il n’y a pas photo : "C’est l’équipe la plus forte qu’on ait jouée depuis 6 ou 7 ans." Une équipe sur une pente ascendante, double championne du monde en titre, qui vient d’enchaîner une nouvelle victoire dans le Rugby Championship.
Et ce n’est pas fini. Les Boks ont déjà disputé 10 matchs cette année, et seront à 15 rencontres internationales d’ici fin novembre. Un calendrier de club, une constance rare à ce niveau. "Ils sont ensemble depuis juin, ils construisent déjà 2027", souligne Galthié, impressionné par la vision à long terme du staff sud-africain.
Un réservoir qui fait peur
Ce qui frappe aussi le sélectionneur français, c’est la profondeur d’effectif de l’adversaire : "Ils sont en capacité de sortir encore des joueurs et de développer le réservoir de par leur organisation." Une dynamique effrayante, renforcée par une identité de jeu assumée et une expérience collective incomparable.« Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteursCe n'est pas un hasard. Rassie Erasmus, l'homme derrière les sacres sud-africains, veut constituer deux équipes capables de remporter le titre une troisième fois de rang. Sa finale idéale ? Afrique du Sud vs Afrique du Sud.
“On a battu cette équipe une seule fois en 15 ans.” Une statistique parlante. Les Boks, c’est 4 titres de champion du monde en 8 Coupes du monde. "50 % de réussite, contre 30 % pour les All Blacks", rappelle Galthié. Autant dire que samedi soir, les Bleus s’apprêtent à défier un monument. Rien de moins.
p.coutin
Galthié fait et fera toute sa vie un complexe Sud Africain, et ce depuis ses années de joueur. Les Boks sont N° 1 incontestables depuis que les Blacks sont en baisse. La réorganisation du rugby sud africain à été très bonne mais c'est une grosse fédération dans un pays relativement pauvre. Ils ont besoin de l'international. Dans l'Equipe de Fance il y a quand même de quoi les mettre en difficulté. Sur une coupe du monde, peut être pas, mais sur le match de samedi surement. Au delà de ça, ce qui est intéressant c'est : est-ce qu'ils vont la jouer à la Boks (Je fait mal et je fait peur), où est-ce qu'ils vont continuer l'entreprise de séduction des derniers matchs ? Je les soupçonne de vouloir prendre la place des Néo-Zélandais dans le cœur des amoureux du beau jeu... Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils auront une bonne mêlée et que ce sera un bon test pour les deux petits nouveaux.
dusqual
tu sens le mec qui prépare le public à la défaite.
il faut dire qu'erasmus, qu'il gagne ou qu'il perde, ça va pas changer grand chose. il est champion du monde, s'il perd, il peut toujours s'assoir sur le fait de gagner les matches qui comptent, même de 1 point.
l'angleterre vient de passer devant nous au classement world rugby, avec l'australie et l'argentine pas loin, l'écosse et les fidjis en embuscade derrière... si les bleus font une mauvaise opération cet automne, ils pourraient basculer dans le 2e chapeau.
du coup galthié, s'il se loupe sur ce match, il aura un p'tit coup de pression de base, donc il essaie d'anticiper et de l'atténuer s'il devait se présenter. histoire de pas se retrouver avec une pluie de reproches avant d'attaquer les deux autres matches face à deux nations qui gagneraient double à nous battre chez nous en vue de ce fameux tirage au sort.
au delà de ça, on parlait de la rancune de galthié, serait il possible qu'aldritt paye le fait de pas être venu en nouvelle zélande alors qu'il était dispo? parce que je m'attendais à le voir à minima sur le banc mais on se retrouve avec deux deuxième lignes alors qu'on a déjà toute la 3e ligne capable d'y jouer...
Aristaxe
La seule séquence d'évènement que j'ai trouvé qui enverrait la France en dehors du top 6 c'est :
-victoire de l'Irlande sur le Japon avec plus de 15 points d'écart (essentiel pour que l'Irlande reste au dessus de la France)
-victoire de l'Australie sur l'Italie avec plus de 15 points d'écart (pour donner des points à l'Australie)
-victoire de l'Afrique du Sud sur la France avec plus de 15 points d'écart (pour faire perdre des points à la France)
-victoire de l'Argentine sur le Pays de Galles avec plus de 15 points d'écart (pour donner des points à l'Argentine)
-victoire de l'Australie sur l'Irlande avec plus de 15 points d'écart (pour faire passer l'Australie devant la France)
-victoire de l'Argentine sur l'Ecosse avec plus de 15 points d'écart (pour faire passer l'Argentine devant)
-victoire de l'Australie sur la France avec plus de 15 points d'écart (pour empêcher la France de repasser devant)
-résultat du match entre la France et les Fidji sans importance dans un tel scénario.
Mais je n'ai pas pris en compte tous les résultats non plus : si par exemple l'Ecosse perd des points face au N-Z ça fait moins de points à prendre pour l'Argentine par la suite. Je n'ai pas calculé non plus une défaite de l'Angleterre face à la N-Z qui leur ferait perdre des points, ou une défaite de l'Irlande face à l'Afrique du Sud qui pourrait les faire passer derrière la France. L'Angleterre peut aussi gagner son dernier match et faire perdre des points à l'Argentine, ou vice-versa, l'Argentine qui fait tomber l'Angleterre au classement.
Pas impossible que la France sorte du Top 6, mais hautement improbable, même avec des mauvais résultats en cascade.
dusqual
ah beh ça reste improbable, on est d'accord,
mais rien qu'avec une défaite de plus de 15 points des fidjis sur nous, ça devient bien plus probable déjà non??
Barraka
C'est surtout le match contre l'Australie qui va compter. Et encore même en cas de déroute, il faut aussi que l'Argentine ne se rate pas face à l'Ecosse et l'Angleterre.
jujudethil
Difficile de lutter avec cette équipe, ils ont de meilleurs pharmaciens que les nôtres. De plus, leurs ´ en avant ´ sont toujours des ´en arrière ´donc forcément ça rabat les cartes.
pascalbulroland
Ils ont des pharmaciens, on a des dealers de coke, ça se vaut non ?
Uther
Ronnie64
lebonbernieCGunther
Petite précision: l'ITW a été réalisée le soir d'Halloween sur le divan du psy qui soigne la dépression de Galthié depuis deux ans...d'où le vocabulaire ("monstrueux", "effrayants"...)
Amis à Laporte
En même temps, s'il n'y avait pas ce championnat de salon qu'est l'URC ou la Champions Cup, le rugby africain ne serait peut-être pas où il est en ce moment ?
lebonbernieCGunther
Ce qui leur permet de jouer une quinzaine de fois ensemble par an. "Un calendrier de club", en effet, et ça c'est déterminant!
Ronnie64
Jak3192
