''La meilleure équipe qui n'ait jamais existé'', 15 ans, 2 titres, 1 seule victoire : le constat choc de Galthié

Fabien Galthié met les mots sur ce que beaucoup pensent tout bas : samedi, les Bleus vont affronter un monstre. Et pas n’importe lequel.

XV de France. Une compo audacieuse face aux Boks, entre jeunesse et caractèreÀ deux jours du choc XXL entre le XV de France et les Springboks, Fabien Galthié a planté le décor avec lucidité… et beaucoup de respect. Le sélectionneur tricolore ne cache pas l’immensité du défi qui attend ses hommes, face à ce qu’il considère tout simplement comme "la meilleure équipe au monde. Peut-être même la meilleure qui ait jamais existé."

Une machine verte toujours plus forte

Depuis 2020, les Bleus n'ont croisé la route des Sud-Africains que deux fois : à Marseille en 2022, puis lors du quart de finale cruel du Mondial 2023 au Stade de France. Deux rencontres à couteaux tirés (30-26 puis 28-29).

Pourtant, pour Galthié, il n’y a pas photo : "C’est l’équipe la plus forte qu’on ait jouée depuis 6 ou 7 ans." Une équipe sur une pente ascendante, double championne du monde en titre, qui vient d’enchaîner une nouvelle victoire dans le Rugby Championship.

Et ce n’est pas fini. Les Boks ont déjà disputé 10 matchs cette année, et seront à 15 rencontres internationales d’ici fin novembre. Un calendrier de club, une constance rare à ce niveau. "Ils sont ensemble depuis juin, ils construisent déjà 2027", souligne Galthié, impressionné par la vision à long terme du staff sud-africain.

Un réservoir qui fait peur

Ce qui frappe aussi le sélectionneur français, c’est la profondeur d’effectif de l’adversaire : "Ils sont en capacité de sortir encore des joueurs et de développer le réservoir de par leur organisation." Une dynamique effrayante, renforcée par une identité de jeu assumée et une expérience collective incomparable. « Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteursCe n'est pas un hasard. Rassie Erasmus, l'homme derrière les sacres sud-africains, veut constituer deux équipes capables de remporter le titre une troisième fois de rang. Sa finale idéale ? Afrique du Sud vs Afrique du Sud.

“On a battu cette équipe une seule fois en 15 ans.” Une statistique parlante. Les Boks, c’est 4 titres de champion du monde en 8 Coupes du monde. "50 % de réussite, contre 30 % pour les All Blacks", rappelle Galthié. Autant dire que samedi soir, les Bleus s’apprêtent à défier un monument. Rien de moins.