« Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteurs

Ce samedi 8 novembre, Romain Ntamack retrouvera le maillot floqué du coq, titulaire face à l’Afrique du Sud. Un retour attendu, dans un contexte bouillant, face à une équipe des Boks qui continue de faire peur… et qui aligne un ouvreur au talent aussi déconcertant que précoce : Sacha Feinberg-Mngomezulu.
Un duel de 10 qui sent la poudre
À seulement 23 ans, le Sud-Africain affole les compteurs. Meilleur réalisateur du dernier Rugby Championship avec 37 points (dont un triplé face aux Pumas), il a même fait mieux que Dan Carter au même âge. Excusez du peu.‘‘Il éclipse Dan Carter’’, le XV de France doit-il se méfier de ce Springbok ?
Ce phénomène formé à la Western Province et aux Stormers allie vista, jeu au pied chirurgical et culot XXL. Un profil qui pourrait faire les beaux joueurs de l'Afrique du Sud pendant de nombreuses années.
En face, le Toulousain est un peu décrié par les supporters et certains observateurs. Alors que le Bordelais Jalibert est en pleine bourre. Longtemps gêné par son genou, il commence à retrouver ses sensations mais n'exploite pas encore tout son potentiel. Il passera un vrai test ce week-end pour répondre aux critiques.
Ntamack : « Il faudra le cadenasser »
Interrogé par L'Équipe, le Toulousain n’a pas manqué de saluer son vis-à-vis : « Il est très bon. Je l'ai regardé jouer pendant le Rugby Championship, il apporte quelque chose en plus à cette équipe, une arme supplémentaire, avec autour de lui des joueurs exceptionnels qu'on n'a plus besoin de présenter, comme Cheslin Kolbe, Arendse, les centres... Ça en fait un de plus. On sait qu'il faudra le cadenasser, mais aussi cadenasser tous les autres joueurs autour si on veut rivaliser face à eux. »Rugby Championship. Triplé, 37 points, le phénomène Sacha Feinberg-Mngomezulu peut faire peur au XV de FrancePas question donc de focaliser uniquement sur Mngomezulu, mais le message est clair : il faudra l’avoir à l’œil. Et vite.
Ce France - Afrique du Sud ne sera pas qu’un simple test match : c’est un bras de fer entre deux visions du jeu, deux écoles de l’attaque, et deux 10. L’un veut retrouver son statut, l’autre veut confirmer son statut de star montante. Autant dire que le duel Ntamack – Mngomezulu promet des étincelles.
lebonbernieCGunther
Sacha Feinberg, c'est un peu le Jalibert d'Erasmus, sauf que lui, il le fait jouer, et dans son style propre et si peu sud af'! Ca permet aux Boks d'appliquer plusieurs stratégies de jeu complètement différentes. Désormais, il n'y a plus un seul style de jeu sud africain, mais plusieurs, et Feinberg incarne parfaitement cette multiplicité.
lebonbernieCGunther
Quand je fais la comparaison avec Jalibert, c'est pour le profil offensif des deux joueurs, mais aussi pour souligner qu'il est beaucoup plus facile, compte tenu de notre tempérament latin, d'intégrer un profil comme Jalibert au jeu français qu'un Feinberg à celui des sud af'! Encore faut-il en avoir la volonté... Mais qui aurait pu croire que les Boks allaient nous pondre un joueur pareil, avec ce profil-là! Les Néo-Z, les argentins, les australiens... ça n'aurait surpris personne, mais les Boks! Et surtout, surtout, Erasmus semble lui laisser lui lâcher la bride même si son 10 est à des années lumières de l'ADN habituel des suf af'!
pascalbulroland
C'est là où Dupont va manquer je trouve...2 surdoués face à face ça aurait eu de la gueule !
JC83
J'ai vu jouer ce Sacha FEINBERG-MNGOMEZULU, et passé le moment d'impression extraordinaire laissé par sa vitesse ahurissante, sa force inouïe et sa justesse technique, vient la perplexité et l'interrogation. C'est proprement "surnaturel" ! C'est un peu comme si Dupont courait plus vite que Bielle-Biarrey 😉
pascalbulroland
Je l'ai vu la 1ere fois lors de Summer Séries des U20, il avait fait de tout à nos Bleus où évoluait Gailleton et LBB...il avait déjà tout d'un futur grand, et dire qu'il aurait pu jouer pour l'Angleterre...
lebonbernieCGunther
Et t'imagines le bordel dans la tête de Galthié s'il avait pu jouer pour la France?! 😉
lebonbernieCGunther
Pour ma part, ça fait bien longtemps qu'un joueur d'une autre nation ne m'a pas procuré autant de frissons! Je pense qu'il me faut remonter aux débuts d'un certain Beaden Barrett...
potemkine09
Tant mieux, je préfère être battu par les SudAfs que par les Anglais 😊
Vieille Gloire
"En face, le Toulousain est un peu décrié par les supporters et certains observateurs. Alors que le Bordelais Jalibert est en pleine bourre."
Mais Jalibert est blessé non ?
noComment
j'ai tiqué sur la même phrase qui est factuellement fausse! jalibert est au placard pour plusieurs semaines, ntamack joue et enchaine depuis plusieurs semaines! le St est 1er avec la meilleure attaque, sûrement que le 10 y contribue un peu !
Je ne m'étonne pas de lire une telle erreur, de nombreux articles en contiennent désormais sur le nistère!
lebonbernieCGunther
Blessé, oui, mais Galthié a fait savoir que de toute façon, il n'aurait pas fait appel à lui.
Vieille Gloire
Ok, cette phrase est donc d’autant plus fausse et semble surtout faite pour alimenter une polémique.
C’est sûrement une simple erreur, non ? Mais quand même, le journaliste, c’est hibernatus complet. Même moi, dans mes montagnes, je suis au courant, pourtant il neige.
Sinon, entre nous, Matthieu a eu sa chance à plusieurs reprises, et avec Fabien et son jeu qui tourne autour du numéro 9, ça ne fonctionne pas.
Il lui préfère même Ramos, c’est dire.
Pour moi, Ramos est probablement le meilleur 10, et il pourrait mettre Buros en 15 pour avoir un triangle arrière très cohérent, puisque LBB et Damian sont indiscutables (même si j’aime bien Atisogbe).
Moi, j’aimais bien Jalibert en impact player, pour amener de la vitesse et de la fraîcheur en fin de match, tout en soulageant Dupont. Le faire devenir éjecteur sur les 20 dernières minutes, puisque Fabien ne le sort jamais, ça aurait du sens. Le souci, c’est qu’il ne joue que 10 pour un banc 6/2
lebonbernieCGunther
Le souci, c'est Galthié. Pas Jalibert ou un autre.