« Il faudra le cadenasser », Ntamack face à la pépite sud-africaine qui affole les compteurs

Ntamack – Mngomezulu : duel de feu à Paris ! Ce samedi, le 10 tricolore défie la pépite sud-africaine qui affole les compteurs. Un choc entre deux artistes du jeu, aux trajectoires croisées.

Ce samedi 8 novembre, Romain Ntamack retrouvera le maillot floqué du coq, titulaire face à l’Afrique du Sud. Un retour attendu, dans un contexte bouillant, face à une équipe des Boks qui continue de faire peur… et qui aligne un ouvreur au talent aussi déconcertant que précoce : Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Un duel de 10 qui sent la poudre

À seulement 23 ans, le Sud-Africain affole les compteurs. Meilleur réalisateur du dernier Rugby Championship avec 37 points (dont un triplé face aux Pumas), il a même fait mieux que Dan Carter au même âge. Excusez du peu. ‘‘Il éclipse Dan Carter’’, le XV de France doit-il se méfier de ce Springbok ?

Ce phénomène formé à la Western Province et aux Stormers allie vista, jeu au pied chirurgical et culot XXL. Un profil qui pourrait faire les beaux joueurs de l'Afrique du Sud pendant de nombreuses années.

En face, le Toulousain est un peu décrié par les supporters et certains observateurs. Alors que le Bordelais Jalibert est en pleine bourre. Longtemps gêné par son genou, il commence à retrouver ses sensations mais n'exploite pas encore tout son potentiel. Il passera un vrai test ce week-end pour répondre aux critiques.

Ntamack : « Il faudra le cadenasser »

Interrogé par L'Équipe, le Toulousain n’a pas manqué de saluer son vis-à-vis : « Il est très bon. Je l'ai regardé jouer pendant le Rugby Championship, il apporte quelque chose en plus à cette équipe, une arme supplémentaire, avec autour de lui des joueurs exceptionnels qu'on n'a plus besoin de présenter, comme Cheslin Kolbe, Arendse, les centres... Ça en fait un de plus. On sait qu'il faudra le cadenasser, mais aussi cadenasser tous les autres joueurs autour si on veut rivaliser face à eux. » Rugby Championship. Triplé, 37 points, le phénomène Sacha Feinberg-Mngomezulu peut faire peur au XV de FrancePas question donc de focaliser uniquement sur Mngomezulu, mais le message est clair : il faudra l’avoir à l’œil. Et vite.

Ce France - Afrique du Sud ne sera pas qu’un simple test match : c’est un bras de fer entre deux visions du jeu, deux écoles de l’attaque, et deux 10. L’un veut retrouver son statut, l’autre veut confirmer son statut de star montante. Autant dire que le duel Ntamack – Mngomezulu promet des étincelles.