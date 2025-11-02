‘‘Il éclipse Dan Carter’’, le XV de France doit-il se méfier de ce Springbok ?

Avant la rencontre face au XV de France, les Springboks n’en finissent plus de monter en puissance, à l’aide de leur ouvreur star Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Les Springboks n’ont fait qu’une bouchée d’une faible équipe du Japon (61-7), à une semaine du choc face au XV de France. Parmi les joueurs qui se sont démarqués, on note la prestation de la pépite sud-africaine Sacha Feinberg-Mngomezulu. L’ouvreur de 23 ans continue d’impressionner son monde et s’avance désormais vers la confrontation tant attendue face aux Bleus, le 8 novembre prochain (21h10) au Stade de France.

Le maestro Feinberg-Mngomezulu

Ce samedi 1ᵉʳ novembre, à Wembley, il a fait vivre un calvaire à la sélection nippone, avec un doublé à son avantage. Après la rencontre, la presse internationale l’a couvert de gloire. “On a vraiment l'impression d'être à l'aube de l'ère Feinberg-Mngomezulu. Le jeune meneur de jeu a mis le Japon en pièces grâce à ses coups de pied intelligents et son contrôle du ballon” indiquait ainsi un journaliste de Rugbypass.

Cette saison, le joueur des Stormers s’est révélé au grand jour. Si Rassie Erasmus l’avait déjà intronisé comme le futur ouvreur titulaire de l’Afrique du Sud, après le mondial 2023, Sacha Feinberg-Mngomezulu a montré que la confiance que lui a accordé son sélectionneur avait toute raison d’être.

Brillant contre le Japon, le natif du Cap a aussi réussi à démontrer ses qualités face à des formations plus solides. Avec 50 points en cinq matchs, il est le deuxième meilleur réalisateur du Rugby Championship 2025, alors qu’il n’est pas, pour l’instant, le buteur attitré des Springboks. Titré avec sa sélection lors des deux dernières éditions du championnat international majeur de l’hémisphère sud, il s’impose comme l’un des grands noms du rugby austral.

Dans les pas de Dan Carter ?

Par ailleurs, il a déjà battu certains records d’anciens illustres de son sport. En 2005, un certain Dan Carter, âgé de seulement 23 ans, inscrivait 33 points en 80 minutes lors d’un match face aux Lions britanniques et irlandais. Avec cette prestation exceptionnelle, l’ouvreur des All Blacks établissait un record de points historique pour un seul joueur. Une performance encore jamais vue à ce niveau. Le 27 septembre dernier, Sacha Feinberg-Mngomezulu a surpassé le souvenir de cette prestation, lors d’une rencontre opposant l’Afrique du Sud à l’Argentine.

À Durban, il avait la charge de buter et il s’en est donné à cœur joie. Sur ce match, il inscrivait 37 points. Plus précisément, il transformait huit des neufs essais inscrits, convertissait deux pénalités et s’offrait un triplé. Au-delà des points marqués, c’est lui qui avait relancé son équipe lors de ce match où les Pumas avaient pris l’ascendant dans un premier temps. Il plantait notamment deux essais juste avant la pause, pour donner l’avantage aux siens à la mi-temps.

Après ce match, la presse anglo-saxonne s’émerveillait de cette performance. Dans un papier dédié au jeune ouvreur, sur Rugbypass, le journaliste Daniel Gallan indiquait que “Sacha Feinberg-Mngomezulu avait éclipsé Dan Carter” au titre de la meilleure performance individuelle de l’histoire, sur un seul match, pour un numéro 10. Bien évidemment, on peut penser que cet observateur, britannique et d’origine sud-africaine, s’est enflammé. Néanmoins, le jeune talent des Springboks n’en reste pas moins exceptionnel. Face au XV de France, il pourrait essayer de se démarquer encore un peu plus.

